كأس العالم 2026 تجاوز كل الحدود .. سرعة مبابي تحتاج لمخالفة مرورية ونسب المشاهدة تضع المشككين بموقف مُحرج!

البداية تأتي مع المدرجات، الذي توقعت الأغلبية أن تكون خاوية، بل ما حدث هو تحطيم البطولة للرقم القياسي الخاص بالحضور في الملاعب لمتابعة المباريات.

عدد الجماهير التي حضرت المونديال حتى الآن وصل إلى أكثر من ستة ملايين ومائتان وتسعة وخمسون ألفًا "6,259,584" متفرجًا في الملاعب، بمتوسط إشغال وصل إلى 99.7%.

ملعب مكسيكو سيتي كان الأبرز في البطولة، بعد تجاوز عدد الحضور فيه أكثر من 80 ألف متفرج في 5 مباريات مختلفة، بينما شاهد 7.7 ملايين مشجع المباريات في مناطق المشجعين.

وأما بالنسبة لمشاهدة الفيديوهات الخاصة بكأس العالم وصلت إلى 20 مليار عبر منصات الاتحاد الدولي لكرة القدم، و1.7 مليار تفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعكس الاهتمام البالغ بهذه النسخة من كأس العالم التي شهدت العديد من المباريات المثيرة والممتعة.

المشهد صاحب التفاعل الأكبر كان احتفال "الفايكينج" للمنتخب النرويجي بعد الفوز بكل مباراة، حيث حقق 174 مليون مشاهدة على تيك توك، بينما حصل ظهور نيمار وتهنته للمنتخب ذاته أكثر من 70 مليون مشاهدة.

ولو تمت مقارنة ذلك مع كأس العالم قطر 2022، سنجد أن المشاهدات ارتفعت بنسبة 485% مقابل 160% بالنسبة للتفاعلات.

وهو ما يضعنا أمام حقيقة أنه لم يسبق لأي نسخة من المونديال أن تستقطب هذا العدد الجماهيري حولها، سواء عبر الإنترنت أو في الملاعب والشوارع.