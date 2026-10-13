ويواجه رئيس الفيفا، الذي تعرض بالفعل لانتقادات بسبب محاولاته الأخيرة لخصخصة حصص البطولات، الآن تساؤلات تتعلق بالشفافية المالية الشخصية.
"راتب خفي" من وراء كأس العالم 2026 .. طعن جديد في نزاهة جياني إنفانتينو ورد فيفا يحسم الجدل
تتصاعد الضغوط بشأن دفعة سرية متعلقة بكأس العالم
يواجه إنفانتينو دعوات متجددة للتنحي عن منصبه كرئيس للفيفا، عقب تقارير تفيد بتلقيه راتبًا ثانيًا غير مُعلن عنه بقيمة 1.3 مليون جنيه إسترليني. ورغم أن الهيئة العالمية المسؤولة عن إدارة كرة القدم قد التزمت علنًا بالشفافية فيما يتعلق بدخل قيادتها منذ عام 2016، إلا أن هذه المدفوعات المحددة لعام 2024 غابت بشكل لافت عن التقرير السنوي الرسمي للمنظمة، الذي لم يذكر سوى راتبًا قدره 3.88 مليون جنيه إسترليني.
ومع ذلك، فقد سلطت الإقرارات الضريبية الأمريكية الأخيرة الضوء على المعاملة الإضافية البالغة 1.3 مليون جنيه إسترليني، والتي مصدرها FWC2026، وهي الشركة التابعة التي أُنشئت لإدارة كأس العالم المقبلة. وقد أدى هذا الاكتشاف إلى اتهامات بأن الفيفا لا تلتزم بلوائح الشفافية الخاصة بها. وعلى وجه التحديد، تنص الفقرة 13 من المادة 43 من النظام الأساسي للفيفا على ما يلي: «يجب الإعلان عن المكافآت الفردية لرئيس الفيفا وأعضاء المجلس والأمين العام للفيفا».
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الفيفا يصدر ردًا رسميًا بشأن مزاعم الرواتب
في أعقاب هذه المزاعم، سعت الهيئة الإدارية إلى توضيح الموقف من خلال الإشارة إلى إجراءاتها الداخلية المعمول بها. وعندما طُلب من الفيفا التعليق على الأمر، قال: «يتم تحديد المكافأة السنوية لرئيس الفيفا، بالإضافة إلى المزايا التعاقدية الأخرى، من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالمكافآت التابعة للفيفا»، وفقًا لما أوردته قناة «سكاي سبورتس».
وأضاف بيان الاتحاد الدولي: «يساهم الفيفا في دفع الاشتراكات الاجتماعية وصندوق التقاعد والمزايا التعاقدية الأخرى للموظفين الخاصة بالرئيس، كما هو مذكور في التقرير السنوي للفيفا. ويتم الإبلاغ عن هذه المزايا إلى السلطات الأمريكية وفقًا لمتطلبات الإبلاغ».
يشير هذا البيان إلى أنه على الرغم من أن هذه المدفوعات لم تُذكر صراحةً في التقرير السنوي الموجه للجمهور على أنها رواتب، إلا أنها تم توثيقها عبر القنوات القانونية المناسبة التي تتطلبها مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) – وهي تفاصيل كشفت عنها صحيفة «ذا تايمز» لأول مرة ونشرتها من خلال مراجعتها للإقرارات الضريبية.
تباينات بين كبار مسؤولي الفيفا
أثيرت تساؤلات حول سبب كون إنفانتينو المسؤول الرفيع المستوى الوحيد الذي تلقى مثل هذا المبلغ من كيان «FWC2026». وتشير السجلات إلى أن الأمين العام للفيفا ماتياس جرافستروم لم يتلق أي أموال إضافية من هذه الشركة التابعة. علاوة على ذلك، لم يتلق رئيس الاتحاد الكونكاكاف فيكتور مونتاجلياني، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «FWC2026»، أي تعويض إضافي من الشركة على الرغم من دوره المهم في تنظيم البطولة.
وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة تباعد إنفانتينو عن العديد من الشخصيات المؤثرة الرئيسية في عالم الرياضة. وتشير التقارير إلى أن الرئيس فقد دعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والعديد من الاتحادات في أمريكا الشمالية وآسيا. وعلى الرغم من أن رئاسته أصبحت غارقة بشكل متزايد في الفضائح والجدل، إلا أن إنفانتينو يرفض بشدة الاستقالة، واثقاً من أنه لا يزال يتمتع بدعم كافٍ في أفريقيا وأمريكا الجنوبية لضمان إعادة انتخابه في مارس من العام المقبل.
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لا تزال خطط الانتخابات المستقبلية دون تغيير
على الرغم من أجواء العداء السائدة حالياً، لا يزال إنفانتينو يركز على الفوز بولاية رئاسية أخرى، حيث لم يظهر حتى الآن أي منافس ذي مصداقية يهدد منصبه. ورغم أن رامون فيجا، المدافع السابق في توتنهام والمنتخب السويسري، قد أعرب عن رغبته في الترشح، إلا أنه يبدو من غير المرجح أن يحصل على دعم الاتحادات الخمسة المطلوبة ليصبح مرشحاً رسمياً قبل الموعد النهائي لتقديم الترشيحات في 18 نوفمبر.
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