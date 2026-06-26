تركيا والولايات المتحدة | سقوط أمريكي ينشر الفرح لدى مورينيو وإليكم "خريطة الرعب" لخروج باراجواي من كأس العالم

شتان الفارق بين الحالة التي دخلت بها تركيا الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026، بالمقارنة مع نظيرتها الولايات المتحدة الأمريكية، قبل مواجهتهما معًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

فريق تمتع بانتصارين على أستراليا وباراجواي، وآخر هُزم من نفس الثنائي وودع البطولة بالدموع، ولكن الغريب أن الأتراك نجحوا في اقتناص الفوز على أصحاب الأرض بنتيجة 3/2.

بالنظر إلى الطريقة التي لعب بها ماوريسيو بوتشيتينو، فلا عجب من هذه الهزيمة، الأرجنتيني أجرى 9 تغييرات على تشكيلة فريقه التي انتصرت على أستراليا في سياتل، مما أثر كثيرًا على مردود الأمريكان.

المدافع أوستن تراستي سجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، قبل أن يعادل نجم ريال مدريد أردا جولر النتيجة في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف باريس يلماز الثاني، وعادت أمريكا بعدها بالتعادل عن طريق سيباستيان بيرهالتر.

وفي الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور نحو التعادل 2/2، أحرز كان أيهان هدف الفوز للأتراك في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع .. انتصار بلا فائدة.

النتيجة لم تغير أي شيء في الصدارة، الولايات المتحدة في المركز الأول بـ6 نقاط، ثم أستراليا وباراجواي 4 بعد تعادلهما سلبيًا بنفس الجولة، ثم تركيا في المركز الأخير بلا نقاط.



