بلجيكا | حدود غريبة وطفل يتبول تحول إلى أيقونة .. رودي جارسيا نحو إحياء الجيل الذهبي للشياطين الحمر

خلال رحلتنا بمختف بلدان الكرة الأرضية، للحديث عن التقاليد والعادات الغريبة في الدول المشاركة في كأس العالم 2026، وجدنا العديد من الأشياء التي لا يمكن تصديقها، ولعل من أبرزها "مانيكين بيس" الذي يعتبر رمزًا للعاصمة البلجيكية بروكسل.

طفل يتبول! هذا هو رمز المدينة العريقة الذي صمم في عام 1388، وفي البداية كان المصدر الذي يحصل منه سكان المدينة على احتياجاتهم من المياه، حيث يقع في المنطقة القديمة من المدينة بين شارع "رو دو ليتوف" وشارع "شين".

التمثال مصنوع من البرونز وطوله يصل إلى 50 سم، ويمثل طفلًا عاريًا يتبول في حوض نافورة، وتعرض للعديد من محاولات السرقة، نجحت إحداها في 1817، وتسبب ذلك في تحطم التمثال إلى 11 قطعة، ولكن تم ترميمه من جديد ليظهر لنا بصورته الحالية، التي يقوم الناس بتزيينها ووضع بعض الملابس عليها في المناسبات الخاصة.

خرجت العديد من الأساطير حول سبب ظهور هذا التمثال، كان أبرزها أن الطفل الصغير أطفأ حريقًا عن طريق تبوله، مما تسبب في إنقاذ مدينة بأكملها، وهناك أسطورة أخرى تقول إنه خلال معركة في "رانسبيك" تم وضع لورد عمره عامين "الدوق جودفري الثالث" في سلة على شجرة لجلب الحظ للقوات المشاركة في الحرب، وخلال وقوفه تبول على العدو فخسروا المعركة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، هناك أيضًا شقيقته "جينيك بيس" وهي النسخة الأنثوية من تمثال الطفل الصغير، وتتواجد بمكان قريب منه في ساحة "جراند بلاس"، بل هناك تمثال ثالث لكلب يتبول اسمه "زينيك بيس".



