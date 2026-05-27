Belgium World CupGoal Ar Only GFX
علي سمير

بلجيكا | حدود غريبة وطفل يتبول تحول إلى أيقونة .. رودي جارسيا نحو إحياء الجيل الذهبي للشياطين الحمر

رودي غارسيا

المنتخب البلجيكي بوجه جديد في كأس العالم 2026

خلال رحلتنا بمختف بلدان الكرة الأرضية، للحديث عن التقاليد والعادات الغريبة في الدول المشاركة في كأس العالم 2026، وجدنا العديد من الأشياء التي لا يمكن تصديقها، ولعل من أبرزها "مانيكين بيس" الذي يعتبر رمزًا للعاصمة البلجيكية بروكسل.

طفل يتبول! هذا هو رمز المدينة العريقة الذي صمم في عام 1388، وفي البداية كان المصدر الذي يحصل منه سكان المدينة على احتياجاتهم من المياه، حيث يقع في المنطقة القديمة من المدينة بين شارع "رو دو ليتوف" وشارع "شين".

التمثال مصنوع من البرونز وطوله يصل إلى 50 سم، ويمثل طفلًا عاريًا يتبول في حوض نافورة، وتعرض للعديد من محاولات السرقة، نجحت إحداها في 1817، وتسبب ذلك في تحطم التمثال إلى 11 قطعة، ولكن تم ترميمه من جديد ليظهر لنا بصورته الحالية، التي يقوم الناس بتزيينها ووضع بعض الملابس عليها في المناسبات الخاصة.

خرجت العديد من الأساطير حول سبب ظهور هذا التمثال، كان أبرزها أن الطفل الصغير أطفأ حريقًا عن طريق تبوله، مما تسبب في إنقاذ مدينة بأكملها، وهناك أسطورة أخرى تقول إنه خلال معركة في "رانسبيك" تم وضع لورد عمره عامين "الدوق جودفري الثالث" في سلة على شجرة لجلب الحظ للقوات المشاركة في الحرب، وخلال وقوفه تبول على العدو فخسروا المعركة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، هناك أيضًا شقيقته "جينيك بيس" وهي النسخة الأنثوية من تمثال الطفل الصغير، وتتواجد بمكان قريب منه في ساحة "جراند بلاس"، بل هناك تمثال ثالث لكلب يتبول اسمه "زينيك بيس".


    بلجيكا .. دولة صغيرة ولكن!

    تعرف دولة بلجيكا بأنها "عاصمة أوروبا" لكونها المقر الرئيسي للعديد من المؤسسات السياسية في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، كما أنها تتشارك حدودها مع فرنسا وألمانيا ولوكسبورج وهولندا، ويتم تقسيمها إلى 3 مناطق رئيسية.

    المنطقة الأولى هي "فلاندرز" في الشمال وتتحدث اللغة الهولندية، وتتسم بالطبيعة الساحلية، وبها ميناء أنتويرب، وهناك منطقة "والونيا" بالجنوب التي تنطق اللغة الفرنسية وطبيعتها جبلية.

    وأما المنطقة الثالثة فهي "بروكسل" العاصمة، وتنطق باللغتين وتقع في منتصف البلاد، كما تمتلك الدولة أغرب خط حدودي في العالم، حيث تتوزع شوارع بلدة "بارني" بين بلجيكا وهولندا ويفصلهما خط حدودي، لدرجة أنك قد تجد أحد المنازل به جزء هولندي وآخر بلجيكي.

    وبالنسبة للمعالم الشهيرة، فهناك مبنى الأتوميوم، الذي بُني في عام 1958، وتم تصميمه على شكل بلورة حديد مكبرة 165 مليار مرة، بالإضافة إلى الكنيسة الشفافة الواقعة بمنطقة ليمبورج، وتم تصميمها بطريقة أفقية من طبقات صلب، ليبدو أنها تختفي تمامًا من إحدى الزوايا.


    المنتخب .. منافسة بلا بطولات

    الفريق لعب أول مباراة رسمية له في 1904 ضد فرنسا، وتم إطلاق لقب الشياطين الحمر المعروف عنه حاليًا في 1906 عن طريق أحد الصحفيين، بسبب الأداء القوي للفريق الذي اتسم بالطبيعة البدنية.

    بلجيكا امتلكت بعض الأجيال الذهبية على مدار تاريخها، كان أبرزها الجيل الذي ظهر في الثمانينيات تحت قيادة المدرب جاي تيس، ووصلوا إلى نهائي يورو 1980 ولكنهم خسروا من ألمانيا الغربية.

    وفي كأس العالم 1986 بالمكسيك، وصلت بلجيكا إلى نصف النهائي بالتغلب على الاتحاد السوفيتي وإسبانيا، ولكنها خسرت أمام الأرجنتين بقيادة دييجو أرماندو مارادونا واكتفت بالمركز الرابع.

    وفي عام 2000، خرجت بلجيكا بشكل مبكر من بطولة اليورو التي نظمتها مع هولندا، ليتم تكوين ثورة شاملة في البلاد مع المدرب ميشيل سابلون، شملت توحيد خطة 4/3/3 بجميع الأكاديميات وفرق الشباب، وذلك لإرساء مبادىء لعب الكرة الهجومية وتطوير مهارات اللاعبين الفردية.

    وفي وقت لاحق ظهر الجيل الذهبي لبلجيكا من 2014 إلى 2022، بتواجد مجموعة مكونة من فينسنت كومباني وتيبو كورتوا وكيفين دي بروينه وإيدين هازارد وروميلو لوكاكو وغيرهم.

    الفريق قدم مستويات رائعة وكان منافسًا قويًا للكبار، والبداية كانت مع الخروج من ربع نهائي مونديال 2014، ثم احتلال المركز الثالث بكأس العالم 2018، والتواجد بربع نهائي يورو 2020 مرة أخرى مع المدرب روبرتو مارتينيز.

    وكانت الصدمة الأقوى هي توديع دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022، وهي اللحظة التي تبعها إحلال وتجديد هذا الجيل الذهبي، ليبقى المنتخب بلا أي إنجاز باستثناء الميدالية الذهبية بأولمبياد أنتويرب 1920.

    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في بلجيكا؟

    المدرب رودي جارسيا يمتلك العديد من العناصر المميزة بفريقه، لعل أبرزها تيبو كورتوا وكيفين دي بروينه "وإن تقدم في السن" وأمادو أونانا ويوري تيليمانس وروميلو لوكاكو ولياندرو تروسار.

    ولكن يبقى جيريمي دوكو نجم مانشستر سيتي، هو العنصر الأكثر خطورة وجاهزية، واللاعب البلجيكي الأبرز في موسم 2025/2026، لذلك هو من يجب التعويل عليه في المونديال.

    صاحب الـ23 سنة مر ببعض فترات التخبط مع سيتي، ولكنه انفجر خاصة في النصف الثاني من الموسم الحالي، وكان سببًا رئيسيًا في قتال الفريق على لقب الدوري الإنجليزي حتى اللحظات الأخيرة قبل خسارته من آرسنال.

    دوكو سجل 8 أهداف وصنع 14 في 47 مباراة، وبالتأكيد لو فعلت بلجيكا شيئًا مميزًا في المونديال ستكون بصمته واضحة.


    موهبة تستحق المتابعة؟

    يعتبر ماتياس فيرنانديز باردو مهاجم ليل الفرنسي، هو أحد أهم المواهب الأوروبية في الفترة الأخيرة، بسبب ما قدمه مع فريقه خلال موسم 2025/2026، مما جعله يظهر على رادار عمالقة القارة.

    صاحب الـ21 سنة سجل 8 أهداف وصنع 7 في جميع المباريات خلال الموسم، ويستطيع اللعب في مركز الجناح الأيسر أيضًا بسبب مهارته وقدراته الفردية، وهناك أنباء حول اهتمام برشلونة وإنتر وبوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي ويونايتد وكومو بضمه في الصيف.

    وهناك عنصر آخر مهم بتشكيل المدرب رودي جارسيا، وهو زينو ديباست، المدافع العصري الذي بدأ حياته في أندرلخت ويلعب حاليًا مع سبورتينج لشبونة البرتغالي.

    ديباست يبلغ من العمر 22 سنة ورغم صغر سنه وقتها، إلا أنه تواجد بقائمة بلجيكا لكأس العالم 2022 في قطر دون أي يشارك، ولكن هذه المرة دوره سيكون مختلفًا مع الشياطين الحمر وسيلعب بصفة أساسية.

    حظوظ بلجيكا في كأس العالم

    كعادة أي منتخب في فترة إحلال وتجديد، من غير المتوقع أن تعبر بلجيكا إلى مراحل متقدمة في المونديال المقام بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بسبب تراجع الجيل الذهبي وظهور عناصر أخرى أقل جودة وخبرة.

    الفريق يقع بالمجموعة السابعة مع مصر وإيران ونيوزلندا، وبكل تأكيد حظوظه الأوفر لاحتلال صدارة المجموعة والعبور إلى دور الـ32 بسهولة.

    ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ المدرب رودي جارسيا لا يمتلك أي بطولات في مسيرته منذ الفوز بثنائية الدوري والكأس مع ليل الفرنسي في 2010/2011، ومن غير المتوقع له القيام بإنجاز مذهل في المونديال المقبل.

    بعد سلسلة من أحداث الفوضى مع المدرب السابق دومينيكو تيديسكو، جاء جارسيا ليعبر بالفريق إلى بر الأمان بتصفيات كأس العالم، حيث لعب 12 مباراة بشكل عام بكل المنافسات فاز في 7 وتعادل في 4 وخسر مرة واحدة.

    هل نرى بلجيكا في نصف النهائي أو أي شيء من هذا القبيل؟ أمر صعب ويحتاج لخروج رودي جارسيا لنا بجيل ذهبي جديد للشياطين الحمر، ربما الاحتمال الأكبر هو تواجد الفريق في ربع النهائي لو خدمته القرعة وتفادى العمالقة مثل فرنسا وألمانيا وإنجلترا والأرجنتين وإسبانيا.



