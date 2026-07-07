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Arsene Wenger Jurgen KloppGetty/GOAL
Muhammad Zaki و علي سمير

"لديكم مشاكل أكبر" .. أرسين فينجر يشكك في نجاح كلوب مع منتخب ألمانيا

ألمانيا
يورجن كلوب
البرازيل
كارلو أنشيلوتي
كأس العالم
النرويج
أرسين وينغر

خروج مبكر للمانشافت من مونديال 2026

أثار أرسين فينجر شكوكًا جدية حول ما إذا كان وصول يورجن كلوب كافياً لحل المشكلات المتجذرة داخل المنتخب الألماني.

وعلى الرغم من أن المدير الفني السابق لليفربول يُنظر إليه على أنه «المنقذ»، فإن المدرب الأسطوري لآرسنال يعتقد أن المشكلات في كرة القدم الألمانية أعمق بكثير من مجرد هوية الشخص الذي يجلس على مقاعد البدلاء.


  • فينجر يشكك في تأثير كلوب

    حذر فينجر من أن كلوب قد لا يكون الحل السحري الذي تحتاجه ألمانيا في أعقاب خروجها الكارثي من كأس العالم 2026.

    ومع استعداد كلوب لتولي منصب يوليان ناجلسمان، ترتفع التوقعات إلى مستويات هائلة، لكن فينجر يعتقد أن المهمة المقبلة أكثر تعقيدًا بكثير من مجرد تعيين محفز من الطراز العالمي.



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    المقارنة بين البرازيل وأنشيلوتي

    ولتوضيح وجهة نظره، أشار فينجر إلى أمريكا الجنوبية، حيث يواجه مدرب بارز آخر صعوبات في تغيير مصير أحد المنتخبات العريقة.

    وأشار إلى أن حتى المدربين الأكثر حصدا للألقاب يواجهون قيودًا بسبب مستوى موهبة اللاعبين المتاحين لهم وخصائصهم، مستشهدًا بالوضع الحالي للمنتخب البرازيلي الذي يمر بفترة صعبة، بعد هزيمته المفاجئة بنتيجة 2-1 أمام النرويج في دور الـ16 من كأس العالم، وهي المباراة التي حضرها فينجر بنفسه.

    "لا أحد يشكك في كفاءة كلوب. إنه مدرب من الطراز الأول"، اعترف فينجر. "لكنك ترى ذلك في البرازيل: حتى لو جلبت لهم كارلو أنشيلوتي، فسيظلون نفس اللاعبين. اللاعبون الجيدون يحتاجون إلى مدرب عظيم. والمدربون العظماء يحتاجون إلى لاعبين جيدين. تحتاج إلى كليهما معاً."

  • الافتقار إلى مهاجم حاسم

    واحدة من الثغرات التكتيكية المحددة التي أشار إليها فينجر هي افتقار ألمانيا إلى مهاجم رقم 9 من الطراز العالمي. ففي حين اعتمدت الدول الأخرى المشاركة في كأس العالم على شخصيات قيادية لخوض مباريات الأدوار الإقصائية الصعبة، عان «المنتخب الألماني» في السنوات الأخيرة من صعوبة العثور على مصدر موثوق للأهداف.

    "لا أعتقد أنه (ناجلسمان) ارتكب أي أخطاء جسيمة في هذه البطولة. ألمانيا تفتقر حاليًا إلى شيء ما - وهذه البطولة تظهر مدى أهمية وجود هداف حقيقي"، أوضح المدرب السابق لآرسنال.

    "أنت بحاجة إلى لاعب يسجل الأهداف في اللحظات الحاسمة، مثل هاري كين في إنجلترا. لكن ألمانيا لا تمتلك ذلك في الوقت الحالي."

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    عصر جديد في عهد كلوب

    مع انتهاء فترة الابتعاد التي فرضها على نفسه عن ساحة التدريب، يتعرض كلوب لضغوط هائلة لتحقيق النجاح. فقد منحه الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) صلاحيات واسعة لإعادة هيكلة صفوف الناشئين والهوية الأساسية للمنتخب الوطني.

    وفي حين يأمل الاتحاد الألماني أن يتمكن كلوب من تكرار النجاح الذي حققه في أنفيلد، يشير تقييم فينجر إلى أن تأثيره قد يكون محدوداً ما لم تعالج البلاد مشكلات إنتاج المواهب لديها.

    وفي الوقت الحالي، لا يزال الجمهور الألماني متفائلاً، لكن تحذير الفرنسي الأسطوري يُعد تذكيراً واقعيّاً بالمعركة الشاقة التي يواجهها المدرب الجديد.