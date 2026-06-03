Goal.com
مباشرالتذاكر
Austria World Cup Goal OnlyGoal Ar Only GFX
علي سمير

النمسا | دولة اختفت وانسحبت من كأس العالم بسبب هتلر .. عبقرية رانجنيك تحت الاختبار مع "فريق العجائب" بالمونديال

فقرات ومقالات
المنتخبات كما لم تعرفها من قبل!
النمسا
كأس العالم
كارني تشوكويميكا
كونراد لايمر

دولة تعتبر فيها المقابر من أماكن التنزه

هل سمعت يومًا ما عن منتخب انسحب من كأس العالم بسبب اختفاء دولته؟ هذا ما حدث بالضبط للنمسا في كأس العالم 1938، وهي البطولة التي نجح الفريق في التأهل لها من خلال التصفيات عقب الفوز على لاتفيا.

النمسا وقتها كانت من القوى العظمى في المنتخبات الأوروبية وعرفت بـ"فريق العجائب"، ولكن قبل التوجه إلى فرنسا للمشاركة في المونديال، وقع الحدث السياسي المعروف باسم "الأنشلوس"، حيث سيطرت ألمانيا على الدولة وضمتها لها بقيادة الزعيم النازي أدولف هتلر.

وقتها اختفت دولة النمسا تمامًا بصورتها المستقلة، ولم تعد هناك منظومة كروية منفصلة لها بعد حل الاتحاد الوطني، في موقف غريب ونادر قبل حدث كبير مثل كأس العالم.

بعد انسحاب الدولة من المونديال، انضم بعض لاعبيها إلى منتخب ألمانيا، بينما رفض البعض الآخر هذه الفكرة وعلى رأسهم ماتياس سينديلار، الذي تحجج بتقدمه في السن وبلوغه من العمر 35 سنة.

السويد صعدت إلى ربع النهائي مباشرة بسبب انسحاب النمسا، بينما شارك بعض اللاعبين في الأخيرة كجزء من المنتخب الألماني - النمساوي ضد سويسرا، وخرج هذا الكيان المدمج بعد مباراة إعادة انتهت لصالح الخصم 4/2، وسط حالة من الغضب الجماهيري في المدرجات قبل وبعد اللقاء اعتراضًا على هذا المشهد الغريب.

خروج ألمانيا المفاجىء من البطولة تسبب في اتهامات مباشرة للاعبين النمساويين المشاركين في المسابقة، حيث قال المدرب الألماني السابق سيب هيربرجر إنهم افتقدوا للروح القتالية والحماس المطلوب في المونديال.


  • النمسا .. بلد موتسارت والتنزه في المقابر

    تقع في قلب أوروبا الوسطى، وتعتبر من أجمل الدول بها بسبب طبيعتها الخلابة، تتشارك حدودها مع تشيكيا وألمانيا وسلوفاكيا وإيطاليا وسويسرا وسلوفينيا وليخنشتاين والمجر، وعاصمتها هي فيينا، وتتمتع بجودة عالية للغاية فيما يتعلق بمستوى المعيشة.

    جبال الألب تغطي 60% من مساحة النمسا، وبها آلاف البحيرات الجبلية والوديان الجميع، وتحتوي على العديد من القرى الصغيرة ذات الطبيعة الخضراء الجميلة، ومن أشهر الشخصيات في تاريخها هما الموسيقار الأسطوري فولفجانج أماديوس موتسارت وأيقونة الطب النفسي سيجموند فرويد.

    الألمانية هي اللغة الرسمية في النمسا، ولكن اللهجة تختلف قليلًا في البلاد عن النطق الأصلي، كما يعتبر الفن وحفلات الرقص من أهم تقاليد الدولة، تعتبر مقبرة فيينا المركزية من أشهر أماكن التنزه هناك.

    وبسبب الطبيعة الجبلية الجليدية في النمسا، يعتبر التزلج من أهم هوايات المواطنين هناك، بينما تنتشر خرافة "كرامبوس" الشهيرة بارتداء الأشخاص لأزياء مخلوقات مرعبة خلال فترة أعياد الميلاد والسير في الشوارع، وتتجسد هذه الأسطورة حول شخصية المرافق الشرير للقديس نيكولاس الذي يزور الأطفال المشاغبين من أجل معاقبتهم.

    قرية هالشتات النمساوية تعتبر من ضمن الأجمل على مستوى العالم، وتتميز بمناجم الملح والمنصة الزجاجية الشاهقة التي تتيح للزائرين فرصة الحصول على مشهد خيالي للجبال والمناظر الطبيعية.


    • إعلان

  • منتخب النمسا .. فريق عريق يعود للساحة بعد غياب طويل

    كما ذكرنا سابقًا، المنتخب النمساوي من أعرق المنتخبات العالمية والأوروبية، وكان منافسًا شرسًا للكبار منذ ظهوره خاصة في الثلاثينيات والخمسينيات، ولكنه لم يصمد أمام باقي العمالقة ولم يتوج بأي بطولة طوال تاريخه.

    أفضل نتيجة للنمسا في كأس العالم، كانت الحصول على المركز الثالث بنسخة 1954 بسويسرا، حيث تفوقت على أوروجواي بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

    وحصد الفريق أيضًا المركز الرابع في نسخة 1934، وخرج من الدور الثاني في 1978 و1982، وودع البطولة مبكرًا من مرحلة المجموعات في 1990 و1998، ليكون الظهور القادم في النسخة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، هو الأول للبلاد بعد غياب استمر 28 سنة.

    النمسا كانت طرفًا في واحدة من أجمل وأمتع مباريات كأس العالم، عندما فازت في 54 على سويسرا 5/7 في ربع النائي، بينما لم تحقق أي إنجازات تذكر في بطولات اليورو واعتادت على الخروج مبكرًا.

    وامتلكت طوال تاريخها مجموعة من الأساطير، لعل أبرزهم على الإطلاق هو ماتياس سيندلار المعروف بلقب "موتسارت كرة القدم" بالإضافة إلى هانس كرانكل والنجم الحالي دافيد ألابا.


  • FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في النمسا؟

    فريق المدرب رالف رانجنيك يمتلك العديد من العناصر المميزة وأصحاب الخبرة، أهمهم على الإطلاق هو كونراد لايمر ظهير بايرن ميونخ البالغ من العمر 29 سنة.

    اللاعب يمر بأفضل مرحلة كروية له تحت قيادة فينسنت كومباني في أليانز أرينا، ولا يقتصر الأمر على دوره الدفاعي فقط، بل نجح لايمر في تسجيل 3 أهداف وصناعة 13 في 47 مواجهة بالموسم المنصرم 2025/2026.

    وهناك أيضًا نيكولاس سيفالد لاعب نادي لايبزيج الألماني، ورومانو شميد ومارسيل سابيتسر وفلوريان جريليتش والمهاجم المخضرم ماركو أرناوتوفيتش الذي سجل 47 هدفًا في 133 مناسبة مع منتخب بلاده.

    وأخيرًا مع القائد دافيد ألابا، لا يعيش أفضل حالاته بعد الرحيل عن ريال مدريد وعدم تجديد عقده، ولكن لا يمكن تجاهله بسبب الخبرة التي يتمتع بها وتنوع استخدامه بين خطي الوسط والدفاع.


  • Carney Chukwuemeka Austria 03272026(C)Getty Images

    موهبة تستحق المتابعة؟

    النجم الشاب كارني تشوكوميكا كان يصنف كأحد أهم وأفضل المواهب الأوروبية على الإطلاق، خلال فترة ظهوره بشباب أستون فيلا وصولًا بالفريق الأول.

    لاعب الوسط متعدد الاستخدامات اتجه نحو تشيلسي في 2022 مقابل 18 مليون يورو، ولكنه لم ينجح لتتم إعارته مع بوروسيا دورتموند، قبل أن تتحول الصفقة لبيع نهائي في 2025.

    تشوكوميكا البالغ من العمر 22 سنة ليس أساسيًا بالشكل الكافي مع دورتموند، حيث بدأ 8 مباريات فقط في الدوري الألماني لموسم 2025/2026، ودخل كبديل في 20 مواجهة، ولكن هذا لا يمنع أنه سيكون من الأسلحة الهامة للمدرب رالف رانجنيك في المونديال.

    موهبة أخرى يجب الالتفات لها في النمسا، وهو بول فانر لاعب بايرن ميونخ السابق وآيندهوفن الحالي، والذي يجيد اللعب باكثر من مكان في خط الوسط، وسجل 5 أهداف وصنع 4 مع فريقه خلال موسم 2025/2026.

    صاحب الـ20 سنة سبق له تمثيل منتخب ألمانيا بمختلف المراحل السنية على مستوى الشباب، ولكنه قرر الظهور مع النمسا لأول مرة في مارس 2026 لضمان التواجد بشكل منتظم مع الفريق في المحافل الكبرى، عكس فرصته الضعيفة مع المانشافت.



  • Austria v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    حظوظ النمسا في كأس العالم

    قرعة المونديال أوقعت النمسا في المجموعة العاشرة مع الأرجنتين والثنائي العربي الجزائر والأردن، وفرصته قائمة في التأهل إلى دور الـ32 دون الحاجة إلى حسابات أفضل ثوالث.

    النمسا تأهلت إلى كأس العالم بعد غياب 28 سنة باحتلال صدارة مجموعتها في التصفيات، تحت قيادة المدرب رالف رانجنيك، الذي يعتبر من عمالقة التدريب في العصر الحديث، وهناك العديد من المدربين الكبار حاليًا يعتبرونه كقدوة لهم.

    رانجنيك أثبت قدرته على تغيير الصورة المعتادة للنمسا كفريق أقل من المتوسط في البطولات الكبرى، من خلال أسلوبه المميز في الضغط العالي والاعتماد على التحولات، والذي ساعده على احتلال صدارة المجموعة الرابعة ليورو 2024 على حساب فرنسا وهولندا، قبل الخروج أمام تركيا في دور الـ16 من المسابقة بنتيجة 2/1.

    وخاض رانجنيك 45 مباراة مع النمسا بكل المنافسات، فاز في 27 وتعادل 8 مرات وخسر في 10 مواجهات، وهو رقم ممتاز لفريق لا يعتبر من كبار أوروبا، وبالنظر أيضًا إلى الإمكانيات الفردية التي يمتلكها فريقه.

    رانجنيك كان ولا يزال يصنف من عباقرة كرة القدم، والمونديال القادم سيكون الاختبار الأصعب له بمسيرته، فهل يعيد لنا "فريق العجائب" لسابق عهده؟ سنرى ما سيحدث!

    هل تذهب النمسا بعيدًا في كأس العالم؟ أمر وارد ولكنه صعب للغاية، لذلك الاحتمال الأقرب هو دور الـ32 أو الـ16 بأقصى تقدير.

المباريات الودية
النمسا crest
النمسا
النمسا
جواتيمالا crest
جواتيمالا
جواتيمالا