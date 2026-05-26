Germany Press Conference And Training Session
مفاجأة تعكس معاناة المانشافت .. أزمة تضرب ألمانيا بسبب "الرقم الأيقوني" في الفريق بكأس العالم

الرقم 9 يثير الجدل للمانشافت في مونديال 2026

كما كان متوقعًا، سيرتدي الحارس العائد مانويل نوير القميص رقم 1 الشهير في كأس العالم المقبلة مع منتخب ألمانيا، أما نائبه، أوليفر باومان، فقد خُصص له الرقم 12، في حين سيحمل النجم الشاب لينارت كارل الرقم 25. ومع ذلك، فإن رقم قميص أحد الجناحين هو الذي يثير الجدل الأكبر.

سيرتدي جيمي لويلينج، لاعب نادي في إف بي شتوتجارت، القميص رقم 9 المرموق خلال البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وعادةً ما يُخصص هذا الرقم للمهاجمين، وكان آخر من ارتداه هو نيكلاس فولكروج، الذي لم يُدرج اسمه في قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم.

يلعب لويلينج في المقام الأول كجناح في فريق شتوتجارت، حيث يرتدي رقم 18، وسيتولى الآن ارتداء القميص رقم 9 الشهير خلال البطولة، وهو الأمر الذي يعكس معاناة البلاد بسبب تواجد أي مهاجم من الطراز الرفيع بتشكيلتها منذ سنوات.


    وقد تم تخصيص الرقمين 26 و11 على التوالي للمهاجمين المختارين في التشكيلة، وهما دنيز أونداف من نادي شتوتجارت ونيك فولتيمادي من نادي نيوكاسل يونايتد.

    بخلاف ذلك، التزم الاتحاد الألماني لكرة القدم والمدرب يوليان ناجلسمان بالتقاليد المألوفة، وتجنبا أي مفاجآت كبيرة في باقي التوزيع.

    تم تأكيد حارس المرمى مانويل نوير، الذي يستعد للعودة إلى المنتخب الألماني في بطولة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، كحارس مرمى أساسي من قبل المدرب يوليان ناجلسمان، وسيرتدي الرقم 1. أما أوليفر باومان من هوفنهايم، الذي أصبح الحارس الثاني، فسيحمل الرقم 12.

    بخلاف ذلك، سيحمل اللاعبون الألمان في الغالب الأرقام نفسها التي حملوها خلال تصفيات كأس العالم. وقد خُصص الرقم 25 للاعب الشاب لينارت كارل، بينما يحتفظ القائد يوشوا كيميش برقمه المعتاد 6. أما الحارس الثالث ألكسندر نوبيل، الذي لا يزال يلعب مع شتوتجارت، فقد خُصص له الرقم 21.




    يبدأ منتخب ألمانيا استعداداته لكأس العالم في هيرتسوجيناوراج يوم الأربعاء. وقد غاب نوير عن نهائي كأس ألمانيا الذي خاضه بايرن ميونخ في نهاية الأسبوع الماضي، بعد تعرضه لإصابة في آخر مباراة على أرضه بالدوري الألماني ضد كولن.

    وقد غاب الحارس عن الملاعب ثلاث مرات هذا الموسم بسبب إصابة في عضلة الساق.

    وقال ناجلسمان عند إعلانه عن تشكيلة الفريق المكونة من 26 لاعباً الأسبوع الماضي: "الجميع يعرف الهالة التي تحيط بمانويل، والصفات التي يتمتع بها، وما يقدمه للفريق. سيساعد الفريق". وكان الفائز بكأس العالم 2014 قد اعتزل اللعب الدولي بعد يورو 2024، لكنه يستعد في أمريكا الشمالية لخوض كأس العالم الخامسة له منذ 2010.

