كأس العالم | الخائن الوفي وعقدة كيم كارداشيان وتميمة حظ ريال مدريد .. نجوم هوليوود ومشاهير على موعد مع الجنون بكرة القدم

قائمة من المواقف الغريبة وقصص العشق المثيرة

كأس العالم يأتي هذه المرة بشكل مختلف تمامًا، سيكون على الأراضي التي يتواجد بها عمالقة الفن والغناء وأساطير هوليوود على مدار التاريخ، والحديث هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي تنظم مونديال 2026 مع كندا والمكسيك.

من المعروف أن الساحرة المستديرة ليست اللعبة الشعبية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا على وجه التحديد، عكس المكسيك، ولكن هذا لم يمنع النجوم العالميين من الإعجاب باللعبة ومتابعتها.

بعضهم القصة معهم بدأت بالصدفة البحتة، وأحدهم عشق اللعبة بسبب "اسم" أحد الفرق فقط، وهناك أيضًا من اشتهر بأنه "بلا هوية" كروية ويخون الجميع.

وقبل انطلاق المونديال المنتظر، إليكم أهم وأبرز وأغرب مواقف النجوم العالميين مع كرة القدم..

    آن هاثاواي وهدف تروسار

    خلال إجراءها لمقابلة صحفية بحضور النجم المعروف نيكولاس جاليتزين، أظهرت آن هاثاواي عشقها لنادي آرسنال الإنجليزي لحظة تسجيل لياندرو تروسار هدفًا في تشيلسي.

    الواقعة حدثت في عام 2024، بجولة ترويجية لفيلم The Idea Of You، حيث تم إخبار الممثلة الأمريكية بأن تروسار سجل في البلوز، لتصرخ احتفالًا بهدف المدفعجية في إعلان صريح لتشجيعها للنادي اللندني.


    تريبل إتش ووست هام

    دونًا عن جميع الفرق، قرر المصارع المعروف تريبل إتش تشجيع نادي وست هام الإنجليزي، وهو الفريق الذي هبط مؤخرًا من البريميرليج نحو دوري الـ"تشامبيونشيب".

    علاقة المصارع الأمريكي بوست هام فريدة للغاية، لأنه أعلن تشجيع النادي أكثر من مرة، خاصة وأن شعار الهامرز وهو المطارق، يتماشى مع سلاحه في الحلبة وهو "المطرقة الحديدية".


    جوارديولا وعقدة جوليا روبرتس

    عقب فوز مانشستر سيتي على لايبزيج 7/0 في دوري أبطال أوروبا، خرج بيب جوارديولا قائلًا إنه سيعتبر نفسه مدربًا فاشلًا، حتى لو فاز بالبطولة 3 مرات، وذلك بسبب جوليا روبرتس.

    ويرجع ذلك إلى قيام نجمته المفضلة بزيارة مانشستر يونايتد، الغريم التقليدي لسيتي في 2016، وتجاهلها لملعب الاتحاد تمامًا، قائلًا إنها ضمن أساطيره المفضلين مع مايكل جوردان وتايجر وودز.

    سر غريب لتوم هانكس مع أستون فيلا

    بعض الأشخاص يشجعون الأندية لأسباب معروفة، مثل طريقة اللعب والشعبية الجارفة والتاريخ الحافل من البطولات، ولكن اسم أستون فيلا كان كافيًا للنجم توم هانكس لتشجيع النادي.

    هانكس قال في إحدى زياراته لإنجلترا، إنه أعجب باسم "أستون فيلا" بكل مرة سمعه فيها، وشعر أنه اسم منتجع سياحي أو مكان هادىء، واعتاد بعدها على حضور العديد من مباريات الفريق.

    قصة غريبة لتشجيع وست هام

    النجم إيليجاه وود صاحب شخصية "فرودو باجينز" في سلسلة أفلام "The Lord of the Rings" لم يخضع لمحاولة من زميله دومينيك موناجان من أجل تشجيع مانشستر يونايتد.

    وبدلًا من ذلك، شعر إيليجاه بذهول شديد فور رؤيته مباراة لوست هام، وأعجب كثيرًا بأجواء الملعب والنشيد الرسمي للهامرز "I'm Forever Blowing Bubbles" وشجعهم على الفور.

    وبعدها أصبح نفس الممثل بطلًا لفيلم "Green Street Hooligans" الذي ظهر فيه عام 2005 لتجسيد روابط مشجعي وست هام.

    رينولدز وملكية ريكسهام

    النجم "الأمريكي الكندي" الجنسية، ريان رينولدز، وقع في حب كرة القدم بشكل لا يُصدق عقب مشاهدته فيلم "Sunderland 'Til I Die" خلال فترة جائحة كورونا.

    ولذلك قرر شراء نادي ريكسهام الويلزي مع صديقه روب ماكيلهيني، ليتحول الأمر إلى ظاهرة عالمية يتابعها الجميع، وأصبح يحرص على حضور مباريات الفريق واشتهر ببعض التصرفات الغريبة التي أصبحت مادة للجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

    ماكونهي وتحذير بيكهام

    هناك أيضًا ماثيو ماكونهي، الذي يعتبر أحد ملاك نادي أوستن إف سي الأمريكي، وله موقف مع ديفيد بيكهام بعد افتتاح ملعب إنتر ميامي والظهور الأول لفريقه.

    ماكونهي وجه رسالة ترحيبية لبيكهام وقتها، لكنه حذره بطريقة طريفة أن فريق أوستن سيكون منافسًا عنيدًا لإنتر ميامي والأمور لن تكون سهلة له في الدوري الأمريكي.

    مايكل بي جوردن وعلاقة خاصة مع بورنموث

    النجم الأمريكي يعتبر من ضمن الشركاء في ملكية نادي بورنموث الإنجليزي منذ عام 2022، واعتاد الظهور في المدرجات أكثر من مرة لمساندة الفريق.

    وسبق أن قام جوردون بتصميم قميص تدريبات خاص للفريق بالتعاون مع شركة أمبرو، وتم استخدامه للتسويق لبورنموث عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

    عشق ليفربول بالصدفة

    أثناء تصويره لفيلم "The 51st State" في مدينة ليفربول، تمت دعوة الممثل المعروف صامويل جاكسون إلى ملعب أنفيلد لمشاهدة إحدى مباريات الفريق الإنجليزي.

    وكما كان الحال مع الكثير من الأشخاص، وقع جاكسون في حب الريدز فور سماعه أغنية "لن تسير وحدك أبدًا" من الملعب، وأصبح مشجعًا للفريق وخرج للتعبير عن ذلك في أكثر من مناسبة.

    كيم كارداشيان ولعنة آرسنال

    عارضة الأزياء والنجمة المعروفة كيم كارداشيان، زارت آرسنال وملعب الإمارات في مارس 2023، وتابعت مباراة الفريق اللندني ضد سبورتينج لشبونة مع ابنها في بطولة الدوري الأوروربي.

    ولسوء حظ المدفعجية، خرج الفريق وقتها أمام نظيره البرتغالي بركلات الترجيح، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث خسر باريس سان جيرمان ضد رين على حديقة الأمراء بعدها ببضعة أيام، وهي المباراة التي حضرتها كيم أيضًا.

    الخسارة جاءت في ظل تواجد ليونيل ميسي وكيليان مبابي، بعد فترة استمرت 715 يومًا بلا هزيمة على ملعب باريس، لتخرج الصحافة لتطلق اسم "لعنة كيم" ومتابعة نتائج الفريقين بصفة مستمرة وربطها بالنجمة المعروفة.


    سنوب دوج .. يشجع الجميع

    مغني الراب الأمريكي يعتبر من أبرز الشخصيات المرحة عمومًا، وكان من الطبيعي أن ترتبط السخرية والكوميديا بوجوده في عالم كرة القدم.

    الغريب في سنوب دوج، أنه يشجع جميع الفرق تقريبًا، ويظهر بقمصانها بشكل مستمر، برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول وآرسنال وباريس سان جيرمان.

    الأمر جعله مثارًا للسخرية من قبل الجماهير، بأنه خائن للجميع ومشجع للكل أيضًا، ويبدو أنه في الحقيقة لا يمتلك أي انتماء لفرق الساحرة المستديرة من الأساس.

    دريك ولعنة نحس أخرى

    المغني المعروف ولد في مدينة تورنتو الكندية لأب أمريكي، والفكرة في اللعنة هنا، هي أنه كلما التقط صورة مع لاعب كرة قدم أورياضي يخسر فريقه بعدها.

    لايفن كورزاوا لاعب باريس سان جيرمان خسر مع فريقه بعد صورة بجوار دريك بنتيجة 5/1 ضد ليل، أيضًا سيرخيو أجويرو أهدر ركلة جزاء في دوري أبطال أوروبا.

    وحدثت أمور أخرى مع بيير إيمريك أوباميانج وجادون سانشو، ليصل الأمر إلى قيام روما الإيطالي بنشر تغريدة مازحة لتحذير لاعبيه من التقاط الصور مع دريك.

    جهل بوش بكرة القدم

    خلال تكريم أبطال الدوري الأمريكي لكرة القدم، خرج الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش "الابن" بكلمة، معترفًا خلالها بجهله التام بأي شيء يخص اللعبة.

    وقال بوش إنه نشأ في منطقة تكساس، ولم يكن يعرف هو وأصدقائه شكل كرة القدم من الأساس، وذلك لأن الرياضات الشعبية في البلاد هي كرة القدم الأمريكية والبيسبول.

    فيريل والسخرية من مورينيو

    يعتبر النجم الأمريكي الكوميدي من أكثر الشخصيات في عالم هوليوود تداخلًا مع اللعبة، لأنه من أشهر مشجعي تشيلسي على الإطلاق، ويشارك في ملكية نادي لوس أنجلوس الذي يلعب بدوري المحترفين.

    وخلال حضوره لتسلم جائزة "رجل العام" من مجلة "جي كيو" في عام 2015، وجه فيريل حديثه إلى جوزيه مورينيو خلال حضوره للحفل، وقال له:"جوزيه، واصل أسلوبك الدفاعي، 6 لاعبين داخل منطقة الجزاء، أحب ذلك كثيرًا".



    وست هام من جديد

    مرة أخرى مع وست هام، عندما فاجأت كاتي بيري الجميع في عام 2009 خلال إحدى الحفلات، بارتداء فستانًا مصمم بالكامل من ألوان وشعار نادي وست هام الإنجليزي.

    القصة وراء كذلك، كانت بسبب تشجيع حبيبها بتلك الفترة للمطارق، وهو الممثل المعروف راسل براند، حيث اشتهر الأخير بعشقه الجنوني للفريق وحضور مبارياته.

    تميمة حظ ريال مدريد

    القصة هنا مع الممثل المعروف ريتشارد جير، وارتباط شريكة حياته وقتها أخاندرا سيلفا ببلادها إسبانيا بشكل عام، حيث تواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2016 بمدينة ميلانو الإيطالية بين ريال وأتلتيكو مدريد.

    تحول ريتشارد جير بعدها إلى تميمة حظ للنادي بعد فوز الفريق بلقب الأبطال للمرة الحادية عشر في تاريخه، وتمت دعوته من الرئيس فلورنتينو بيريز للتواجد على متن طائرة الفريق الخاصة.

    وشوهد جير وهو يلقي خطابًا تحفيزيًا على اللاعبين، قبل أن يتواجد على أرض الملعب ليحتفل مع نجوم الميرينجي.



    توم كروز وصفقة بيكهام

    فكرة انتقال أحد نجوم اللعبة للدوري الأمريكي لم تكن متداولة كثيرًا عند انضمام ديفيد بيكهام إلى لوس أنجلوس جالاكسي في 2007، قادمًا من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

    واتضح بعدها، أن النجم المعروف توم كروز لعب دورًا هامًا في هذه الصفقة، حيث أقنع بيكهام بالحياة في الولايات المتحدة عمومًا ولوس أنجلوس على وجه التحديد، بل ساعده على التأقلم بحكم الصداقة القوية بينهما.