قائد البرتغال كريستيانو رونالدو لم يخرج بأي تصريح وسط ضجة الهجوم على الأرجنتين واتهامها بالحصول على مجاملات من فيفا والحكام، لكنه لم يقف صامتًا كذلك..

أُعجب صاروخ ماديرا عبر منصة "إنستجرام" بفيديو للصحفية الإسبانية بيلار رودريجيز لوسانتوس، كانت تعرب به عن قلقها من مواجهة الأرجنتين في النهائي، ليس خوفًا من التانجو، إنما من المجاملات التي ستحصل عليها من قبل جياني إنفانتينو رئيس فيفا.

الضغط على زر الإعجاب وحده كافٍ ليضع الدون في دائرة الضوء، خاصةً وهو من لم يحقق لقب كأس العالم قط في مسيرته الحافلة بالألقاب، فيما نجح غريمه ميسي في حصد اللقب مرة واحدة عام 2022 في قطر.

باستعراض ما قالته الصحفية الإسبانية، فقد كانت تتحدث قبل أربعة أيام عن النهائي، موضحة: "كان ينبغي أن تُقصى الأرجنتين منذ خمس مباريات على الأقل. إنها لا تزال في البطولة بفضل فيفا، الذي يعد أحد أكثر المؤسسات فسادًا على كوكب الأرض".

وأضافت: "أنا لا أخاف الأرجنتين على الإطلاق، بل أخاف أكثر من إنفانتينو. أعتقد أننا لن نلعب ضد الأرجنتين، بل ضد فيفا بأكمله، الهيئة التي تريد منح كأس العالم لليونيل ميسي".









في الأخير، خسرت الأرجنتين وانتصرت إسبانيا في النهائي، بفضل هدف فيران توريس في الأشواط الإضافية.



