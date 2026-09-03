"ظهر بكأس العالم للناشئين".. الأهلي يخطف مهاجم قطر في صفقة مفاجئة

وفي هذا السياق.. أعلن الصحفي الرياضي وليد سعيد تعاقد عملاق جدة الأهلي، مع صفقة هجومية مفاجئة من نادي الغرافة القطري، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

سعيد كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ عن ذلك: "رسميًا.. الأهلي يوقع مع المهاجم عيسى وليد، قادمًا من الغرافة".

وأشار سعيد إلى أن وليد يبلغ من العمر 18 سنة؛ وهو من مواليد المملكة العربية السعودية، أساسًا.