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محمود خالد

كولومبيا | إرث إسكوبار باقٍ وخاميس أيضًا .. جوهرة ندم عليها ليفربول وكتابة التاريخ واردة رغم السقوط أمام الكبار!

فقرات ومقالات
كأس العالم
كولومبيا
جيمس رودريجز
غوستافو بويرتا

تعرف على منتخب كولومبيا، الذي يلعب في المجموعة الحادية عشرة، ضد البرتغال والكونغو الديمقراطية وأوزبكستان..

وكأنه أبى أن يرحل دون أن يترك إرثًا، لا تزال كولومبيا تتجرع معه مر المعاناة، تاجر المخدرات بابلو إسكوبار، الذي كتب أسطورة المال والسياسة والجريمة، الذي مات بطلق ناري في 1993، ولا تزال هديته على قيد الحياة.

منذ الثمانينيات وحتى يومنا الحالي، تغير دستور البلاد وتعاقب رؤساؤها وحروبها، ولا تزال الأزمة قائمة؛ ماذا نفعل بـ"أفراس نهر" إسكوبار؟

في تقرير نشرته ELPAIS، إذا ما ابتعدنا حوالي 93 ميلًا من ميديلين، نرى حديقة الحيوان، التي بناها إسكوبار، المهووس بجنون العظمة، ما بين وحيد القرن وفيلة، وحيوانات اشتراها من السوق السوداء، وأفراس نهر.

"أفراس نهر الكوكايين"، التي ما أن رحل صاحبها، حتى هرب بعضها من البرك وشق طريقه نحو نهر ماجدالينا، تضاعفت أعدادها، وبات هناك 169 فرس نهر، وقد يبلغوا الألف بحلول عام 2035.

لويس دياز، لا ليس نجم بايرن ميونخ، بل مزاع أمي، كاد أن يغتاله فرس نهر، حينما كان يستقي الماء من بركة مزرعة، في مايو 2020، قالت عنه أمه "طوال العام الأول، لم يكن يسمع اسم الحيوان، لأنه كان يبكي بشدة".

وبينما تبحث كولومبيا عن حلّ، حتى قررت إعدام نحو 80 منها، قرر نجل موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، تقديم عرض بمثابة "طوق نجاة"، بأنه مستعد لاستضافة أفراس نهر رئيس كارتر ميدلين، عنده في الهند، للإبقاء على حياتها.

ومن إرث إسكوبار إلى كرة القدم، ومواهب كولومبيا التي لا تنضب، ننتقل معًا إلى الحديث عن صناع القهوة في كأس العالم..

  • البلد .. كولومبوس، جمهورية غرناطة!

    من أكثر الدول الغنية بمختلف الكائنات الحية، أولى حكومة دستوية في أمريكا الجنوبية، سكانها الأصليون من شعب المويسكا والكيمبايا وتايرونا، عانت من الغزو الإسباني، وشكلت مع بنما، جمهورية غرناطة الجديدة، فيما جاء الاستقلال عام 1819، وصارت جمهورية كولومبيا عام 1886. اسمها مشتق من المستكشف كريستوفر كولومبوس، والذي ابتكره القائد الثوري فرنسيسكو ميراندا للدلالة على العالم الجديد في نصف الكرة الغربي.

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  • كولومبيا المنتخب .. صناع القهوة

    "لوس كافيتيروس"، أصحاب الرقصات المميزة، والشعور الطويلة، قال المؤرخون إن كرة القدم دخلت البلاد على يد مهندسي السكك الحديدية الإنجليز، وجاء منتخب شارك في كأس العالم، خلال ست نسخ، ظهر معه أجيال ماركوس كول وكارلوس فالديراما و"العقرب" رينيه هيجيتا، وفريد موندراجون، ثم راداميل فالكاو وخاميس رودريجيز.

    الإنجاز الأكبر كان التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2014، ورغم حضوره الدائم في كوبا أمريكا، منذ نسخة 1975، إلا أنه لم يحقق اللقب، سوى مرة واحدة في 2001 على أرضه، بهدف كوردوبا في النهائي.

  • James Rodriguez 2025getty

    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في كولومبيا؟

    إن كانت كولومبيا "منجم" الأساطير، بين فالديراما وهيجيتا، فإن خاميس رودريجيز، كتب أسطورته مع منتخب بلاده في مونديال 2014، ورغم تراجع مستوياته مؤخرًا، مع قيادته لهجوم مينيسوتا الأمريكي، فإن وجود صاحب الـ124 مباراة دولية، في الملعب أمر مُلهم، دارت حوله الاختلافات، حول كونه أفضل لاعب في تاريخ كولومبيا، ولماذا لا؟ وهو الذي قاد "صناع القهوة"، لأفضل إنجازاتهم في كأس العالم، بالتأهل إلى ربع النهائي.

    تتحدث أيضًا عن لويس دياز، نجم بايرن ميونخ، الذي يستحق أن يعض عليه ليفربول، الأنامل من الندم، بعدما أظهر صاحب الـ29 عامًا، مستويات مذهلة مع العملاق البافاري، كما نجح في إحراز 5 أهداف و3 تمريرات حاسمة في رحلة التصفيات، ليبرهن بأنه سيكون "الحصان الرابح" للكولومبيين في مونديال أمريكا الشمالية.

    كولومبيا تملك أيضًا، ريتشارد ريوس، محور الدفاع ابن الـ25 ربيعًا، الذي خطف الأنظار مع بالميراس، في كأس العالم للأندية 2025، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا، ورغم ما يعيبه من كثرة البطاقات الصفراء (16 بطاقة في 44 مباراة)، إلا أنه أيضًا، يعتبر محورًا هدافًا ينتظر منه الكثير في المونديال.

  • موهبة تستحق المتابعة؟

    بلياقة بدنية وخبرة دولية حديثة، والقدرة على التكيف التكتيكي، بات المنتخب الكولومبي، يعول على المواهب الشابّة، وسط النجوم الكبار، مثل الثنائي جوستافو بويرتا وكارلوس أندريس جوميز.

    بويرتا "22 عامًا" الذي يلعب في "وسط" راسينج سانتاندير، وسبق أن مثل باير ليفركوزن، رغم كونه يلعب في الدرجة الثانية الإسباني، إلا أنه جذب الأنظار، وشارك في برامج الشباب، إلى أن بات يمثل المنتخب الأول.

    هناك أيضًا، كارلوس أندريس جوميز "23 عامًا"، جناح فاسكو دي جاما، الذي سجل 8 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة، وتم استدعاؤه ليشارك في وديات كولومبيا، بات أيضًا ضمن "الجيل الجديد"، الذي ينتظر أن يحمل قميص بلاده في مونديال 2026.

  • Colombia v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

    حظوظ كولومبيا؟

    "لكل عائلة في كولومبيا، عم أو عمة في الولايات المتحدة. السفر إلى المكسيك سهل بالنسبة لنا، لأننا لا نحتاج إلى تأشيرة، ستلعب كولومبيا كفريق محلي، سيكون اللون الأصفر هو السائد في كل مكان"، هكذا قال الصحفي بايب سييرا.

    في مونديال 1994، بالولايات المتحدة، خاض رفاق كارلوس فالديراما، واحدة من أسوأ نسخهم في المونديال، بعدما كان المنتخب الوحيد الذي غادر المجموعة، وسط تأهل رومانيا وسويسرا وأمريكا.

    ورغم أنه لم يشارك في نسخة قطر 2022، إلا أن المنتخب الكولومبي، عاد بطموحات مغايرة، القائد خاميس رودريجيز، صاحب معجزة التأهل لربع نهائي 2014، يستعد للرقصة الأخيرة، والأمال معقودة على لويس دياز، في مجموعة متوازنة، يُتوقع أن يكون الطرف الأقوى فيها هو البرتغال، مع وجود الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان.

    المنتخب الكولومبي لم يتوج بكوبا أمريكا منذ 2001، إلا أنه وصل للأمتار الأخيرة، في آخر نسختين، ببرونزية 2021 وفضية 2024، الأمر الذي يجعلنا نتوقع أن يمتد "إبداع" لا تريكولور إلى الأدوار الإقصائية، ويبقى تخطي دور الـ16، بمثابة إنجاز كبير لكتيبة نيستور لورينزو.

    ما بين 4-2-3-1 و4-3-3، تأتي خطط لورينزو التي تعتمد على الضغط وفرض الاسلوب الهجومي، وبالتنوع بين الخبرات والمواهب، حجز المنتخب الكولومبي مقعده في نهائي كوبا أمريكا، ولكن تبقى أزمته في السقوط أمام الكبار، كما شاهدنا أمام البرازيل والأرجنتين وكرواتيا وفرنسا، ولكن تبقى حسابات كأس العالم مختلفة، وكل السيناريوهات متاحة لكتابة التاريخ.

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