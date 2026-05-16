Goal.com
مباشرالتذاكر
Korea South World Cup 2026 (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

كوريا الجنوبية | ديون حقيقية وكسر أسنان وراء "لعبة الحبار" .. عودة سون بطل موقعة ألمانيا و"توحيد" ثنائي بايرن وباريس!

فقرات ومقالات
المنتخبات كما لم تعرفها من قبل!
كأس العالم
كوريا الجنوبية
هيونج مين سون

ما تريد معرفته عن كوريا الجنوبية، المنتخب الذي سيلعب في المجموعة الأولى، ليواجه تشيكيا والمكسيك وجنوب إفريقيا في كأس العالم 2026..

"في هذا الصراع المميت، تنهار الأعراف الاجتماعية، ويحاصر المتسابقون في حرب ضروس، حيث الحياة البشرية قاسية ووحشية وقصيرة. نحن نعيش في عالم أشبه بلعبة الحبار".

تخيل أنك تفقد ستة من أسنانك من أجل إخراج عملك إلى النور، تحكي تجربتك مع بطل العمل، الذي راهن على حياته "مرتين"، وسط 456 لاعبًا، غارقون في الديون، الفائز يعود بـ4.6 مليار وون، والخاسر تزهق روحه بطلقة نارية.

هوانج دونج هيوك، صاحب العمل الأنجح على الإطلاق في تاريخ منصة "نتفليكس"، حكى تجربته القاسية، التي كانت سببًا في خروج هذا العمل إلى النور، بعد الأزمة المالية العالمية التي أضرت بكوريا الجنوبية عام 2009، قال لـ"جارديان": "عانيت من ضائقة مالية كبيرة؛ لأن والدتي تقاعدت من الشركة التي كانت تعمل بها، كنت أعمل على فيلم، لكننا لم نحصل على التمويل اللازم، لم أستطع العمل لمدة عام تقريبًا، واضطررنا إلى الاقتراض، أنا ووالدتي وجدتي".

وجد متنفسه في القصص المصورة، "باتل رويال" و"ليار جيم"، تعاطف مع شخصياتها الذين كانوا يحتاجون للمال والنجاح، وبين استلهام فكرته من ألعاب الأطفال، والتفكير في لعبة من أجل البقاء، شق طريقه نحو رأس الحبار، حيث القتال من أجل الفوز، والحب تشبث يائس بالقوى بحثًا عن البقاء على قيد الحياة.

ومن صراع الحياة إلى صناعة المجد، ننتقل من العالم المظلم، إلى عالم الأضواء، حيث متعة كرة القدم وحلم المونديال، في السطور التالية..

  • البلد .. مملكة كوريو وأسطورة غوجوسون

    من سلالة مملكة "كوريو" في العصور الوسطي، اشتقّ اسم كوريا، تاريخ بدأ مع تأسيس غوجوسون على يد الأسطوري دانجن وانجوم عام 2333 قبل الميلاد، كما تشير الاكتشافات الأثرية، ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، جاء تقسيم كوريا من قِبل القوى العالمية، إلى طرفي نفوذ، بحكومية شيوعية في الشمال، وأخرى موالية لأمريكا في الجنوب، ويبلغ عدد سكانها 52 مليون نسمة، يعيش منتصفهم في منطقة سيؤول الكبرى.

    في العالم القديم، بدأ التاريخ بتوحيد الممالك الكورية الثلاث تحت حكم مملكة شلا، وخضوع كوريا لحكم مملكة كوريو ومملكة جوسون، لحين نهاية الإمبراطورية الكورية، بعد التعرض لغزو اليابان.

    بلد زاخر بالفن الكوري الذي غزا العالم، وإذا ما أردت جولة ممتعة هناك، فبإمكانك زيارة العديد من الأماكن، مثل قصر جيونج بوكجيونج الملكي، وبرج إن سول، ومجمع تشيونجي تشون الترفيهي.

    • إعلان
  • Korea 2002Getty Images

    كوريا المنتخب .. لعنة الميداليات المزيفة ورابع العالم

    "محاربو التايجوك"، المنتخب الذي لم يغب عن كأس العالم منذ نسخة 1954، وبات أول فريق آسيوي يبلغ المربع الذهبي في 2002، والذي اعتلى منصات التتويج في أولى نسختين من كأس آسيا، وصاحب قصة "لعنة الميداليات المزيفة"، للكتيبة الفائزة باللقب القاري عام 1960، حيث لم تفز كوريا بالبطولة منذ ذلك الحين، فيما قال بارك كيونج هوا، أحد الفائزين بآسيا 60، إن الميداليات كانت مطلية بذهب رخيص، وكان يتقشر بسهولة.

    المنتخب الذي تعاقب عليه أساطير، مثل بارك جي سونج، نجم مانشستر يونايتد، وسيول كي هيون الذي شارك في أربع نسخ من كأس العالم، وقاد بلاده لرابع المونديال، وقال عنه جوس هيدينك، إنه الأعظم في تاريخ كوريا، وتشا بوم كون، الهداف التاريخي بـ58 هدفًا، وهونج ميونج بو.

    ورغم أن رحلتها في مونديال 2002، شابهها الكثير من الجدل التحكيمي، إلا أن التاريخ سيذكر الإنجاز الذي تحقق من قِبل محاربي التايجوك، في مشوار مثير، شهد الفوز على بولندا (2-0) والتعادل (1-1) مع الولايات المتحدة، قبل العبور إلى دور الـ16، بالتغلب على البرتغال بهدف نظيف.

    وبهدف ذهبي من آن جونج هوان، تمكن المنتخب الكوري من إقصاء إيطاليا بنتيجة (2-1)، ثم واصل مفاجآته بإقصاء إسبانيا من ربع النهائي، قبل أن تتوقف رحلته بالخسارة أمام ألمانيا (1-0) في نصف النهائي، ومن ثمّ الاكتفاء بالمركز الرابع، بالخسارة أمام تركيا (2-3).

  • Austria v South Korea - International FriendlyGetty Images Sport

    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في كوريا الجنوبية؟

    لا صوت يعلو فوق نجم توتنهام السابق ولوس أنجلوس الحالي، سون هيونج مين، قائد المنتخب الكوري، بطل موقعة الفوز على ألمانيا في مونديال روسيا، الذي سجل 54 هدفًا في 143 مباراة دولية، وبات على بعد أربعة أهداف فقط من معادلة رقم الأسطورة تشا بوم كون، ليصبح الهدّاف التاريخي لبلاده، وما أروعه من إنجاز إن تحقق في كأس العالم، التي يدخلها بـ3 أهداف في جعبته.

    لاعبان آخران يستحقان المتابعة، وهو المدافع كيم مين جاي، لاعب بايرن ميونخ، الذي يملك 9 مساهمات تهديفية في 77 مباراة دولية (سجل 4 وصنع 5)، وأيضًا متوسط ميدان باريس سان جيرمان، كانج-إن لي، الذي شارك في 46 مباراة، وسجل 11 هدفًا مع الكوريين.

    ثنائي "بديل" مع عملاقي باريس وميونخ، صاحبي المواجهة الدراماتيكية غزيرة الأهداف، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، واليوم، أبناء وطن واحد، وحلم واحد من أجل كتابة التاريخ في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

  • Mexico v South Korea - International FriendlyGetty Images Sport

    موهبة تستحق المتابعة؟

    رغم كونه يلعب في تشامبيونشيب، مع ستوك سيتي، ولكن ربما يصبح جون-هو باي الموهبة التي تستحق المشاهدة مع كوريا الجنوبية، في كأس العالم.

    صانع الألعاب ابن الـ22 عامًا، الذي سجل هدفين وصنع ثلاثة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، شارك لأول مرة مع المنتخب الأول، في 2024، وتدرج في مختلف فئاته السنية، وساهم في طريق الصعود إلى مونديال 2026، بإحراز هدفين في شباك سنغافورة والكويت، فضلًا عن أربع تمريرات حاسمة.

  • South Korea World Cup ticketsGetty

    حظوظ كوريا الجنوبية؟

    شمس الكوريين لم تغب عن كأس العالم منذ نسخة 1986، حيث لعب على أرض المكسيك، والولايات المتحدة في 1994، وكتب التاريخ على أرضه في مونديال 2002، ببلوغ المركز الرابع.

    وبين مطاردة هذا الحلم، الذي لا يزال الكوريون يعيشون عليه، فإن "محاربي التايجوك"، أثاروا الجدل في آخر نسختين، بين مونديال 2018 الذي ودعوه مبكرًا بثنائية في ألمانيا، و2022 الذي تأهلوا فيه بأفضلية الأهداف عن أوروجواي، قبل أن تنتهي رحلتهم برباعية البرازيل.

    وفي مونديال 2026، يلعب المنتخب الكوري في المجموعة الأولى، أمام المكسيك وجنوب إفريقيا وتشيكيا، وهي مجموعة مفتوحة على كل الاحتمالات، بين ابتسامة الأرض للمكسيكيين، والصدام الإفريقي والأوروبي، تبقى حظوظ "الشمشون"، مفتوحة للعبور إلى الدور التالي، مع وجود ثماني مقاعد لـ"أفضل ثالث"، ولكن يبقى أمل العبور إلى ثمن النهائي، محل شك، حيث يحتاج لمواجهة سهلة، أو تكرار لمسيرة متميزة، وإن كانت مثيرة للجدل، كما شاهدنا في نسخة 2002.