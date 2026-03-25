Gabriele Stragapede

ترجمه

كأس العالم، قائمة الأغاني الأكثر شعبية: «واكا واكا» تتصدر القائمة، وإليكم ترتيب أغنية «Un'Estate Italiana» لفرقة Italia '90

التصنيف الكامل لأفضل 10 أغاني على الإطلاق في كأس العالم.

بدأ الترقب لكأس العالم يزداد: سيتعين على إيطاليا، مساء الخميس، تحقيق هدفها بالمرور عبر مباريات الملحق ضد أيرلندا الشمالية أولاً في نصف النهائي، ثم ربما ضد الفائز في مباراة البوسنة وويلز في النهائي.

ولكن قبل معرفة ما إذا كانت منتخب غاتوزو سيتأهل أم لا، دعونا نعود بالزمن إلى الوراء، ونعيد تشغيل الشريط، ونستمتع من جديد بمشاعر النسخ السابقة من كأس العالم بفضل الموسيقى، ونستمتع مرة أخرى بترتيب الأغاني الأكثر شعبية في تاريخ كأس العالم.

أطلق إصدار أغنية Lighter رسمياً شرارة تجربة كأس العالم للمشجعين في جميع أنحاء العالم (زادت عمليات البحث عن "Jelly Roll World Cup Song" بنسبة 110%)، وقام خبراء Live Football Tickets بتصنيف الأغاني الأكثر شهرة على الإطلاق (التي تم طرحها كأغاني رئيسية لكأس العالم) من خلال تحليل المشاهدات على YouTube، وعدد مرات الاستماع على Spotify، وعدد النبضات في الدقيقة (BPM)، والطاقة، وقدرتها على الترفيه والحث على الرقص.

ونتيجة لذلك، تم وضع قائمة بأكثر الأغاني الرسمية شعبية على الإطلاق لكأس العالم.

  • 9.

    العنوان: The Time of Our Lives

    الطبعة: 2006، ألمانيا

    يوتيوب: 10,324,287

    سبوتيفاي: 5,132,078

    الترفيه والقدرة على إثارة الرقص: 24

    BPM: 88

    الطاقة: 59

    النتيجة النهائية: 4.47

  • 8.

    الطفرة

    2002، كوريا الجنوبية واليابان

    77,000

    251,591

    58

    120

    79

    5.1

  • 7.

    غلوري لاند

    1994، الولايات المتحدة

    477,000

    500,331

    42

    134

    43

    5.48

  • 6.

    صيف إيطالي (To Be Number One)

    1990، إيطاليا

    19,000,000

    54,975,377

    51

    118

    73

    5.66

  • 5.

    كأس الحياة

    1998، فرنسا

    47,777,816

    55,284,210

    71

    128

    91

    7.75

  • 4.

    هيا، هيا (أفضل معًا)

    2022، قطر

    143,692,639

    57,299,736

    73

    129

    83

    8.12

  • 3.

    استمتع بالحياة

    2018، روسيا

    52,568,143

    163,759,528

    58

    144

    94

    8.37

  • 2.

    نحن واحد (أولي أولا)

    2014، البرازيل

    1,012,377,633

    403,580,974

    59

    125

    94

    8.37

  • 1.

    حريق، حريق

    2010، جنوب أفريقيا

    4,469,905,051

    82,049,654

    76

    127

    87

    8.49