أحمد فرهود

بين كأسي العالم 2018 و2026: مأساة برشلونة وصامويل أومتيتي تتكرر مع آرسنال بسبب منتخب فرنسا.. ولكن!

كابوس برشلونة المرعب يهدد أحلام آرسنال..

بين مجد اللحظة الخاطفة وكابوس الاعتزال المبكر، خيط رفيع تصنعه "حقنة مسكن"، أو قرار عنيد في غرف الملابس المُغلقة.

نعم.. العملاق الكتالوني برشلونة عاش هذه المأساة؛ وذلك بسبب منتخب فرنسا وبطولة كأس العالم 2018، التي استضافتها روسيا على أراضيها.

والآن.. قد يُعاني نادي آرسنال الإنجليزي من نفس المأساة؛ بسبب منتخب فرنسا وبطولة كأس العالم أيضًا، ولكن نسخة القارة الأمريكية 2026.

ويُشارك منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وأسفرت القرعة عن تواجد الديوك الفرنسية، في "المجموعة التاسعة" بالمونديال؛ إلى جانب كل من منتخبات النرويج، السنغال والعراق.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ ذكرى مأساة برشلونة التي تُهدد آرسنال، بسبب منتخب فرنسا وبطولة كأس العالم..

    صامويل أومتيتي.. إصابة "غضروف الركبة" قبل كأس العالم 2018

    في عام 2016.. حسم العملاق الكتالوني برشلونة صفقة دفاعية فرنسية رائعة؛ تمثّلت في التوقيع مع اللاعب صامويل أومتيتي من النادي المحلي أولمبيك ليون، مقابل 25 مليون يورو.

    أومتيتي أثبت نفسه مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، بعد الانضمام إليه من ليون؛ ليصبح أحد أفضل المدافعين على مستوى العالم، وقتها.

    ودفع تألُق النجم الفرنسي، الإدارة البرشلونية؛ لاتخاذ مجموعة من القرارات، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تجديد عقد أومتيتي لسنواتٍ طويلة.

    * ثانيًا: رفع راتب أومتيتي بشكلٍ كبير.

    إلا أن اللاعب تعرض لإصابة على مستوى "غضروف الركبة"، في نهاية موسم 2017-2018؛ حيث كان هُناك خيارين أمامه، وهما:

    * الخيار الأول: إجراء عملية جراحية عاجلة لمنع تفاقم الإصابة؛ وبالتالي الغياب عن منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2018.

    * الخيار الثاني: الاعتماد على "العلاج التحفظي"؛ وبالتالي المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 لكن مع مخاطر تفاقم الإصابة.

    وقدّم الجهاز الطبي لبرشلونة، نصيحة إلى صامويل أومتيتي، بضرورة إجراء العملية الجراحية والغياب عن كأس العالم؛ إلا أن المدافع الفرنسي رفض هذا الأمر تمامًا، حيث تمسك بالمغامرة والاعتماد على "العلاج التحفظي".

    مأساة برشلونة.. صامويل أومتيتي من بطل العالم إلى مدافع منتهي تمامًا!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب الإشارة إلى أن المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، شارك في بطولة كأس العالم 2018؛ وذلك بعد الاعتماد على "العلاج التحفظي"، حيث قدّم مباريات جيدة للغاية.

    ولا ينسى الشارع الفرنسي هدف أومتيتي؛ الذي منح فرنسا الفوز (1-0) على منتخب بلجيكا، في نصف نهائي كأس العالم 2018.

    هذا الهدف أهل المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية؛ حيث توّج "الديوك" باللقب العالمي بعد ذلك، بالفوز (4-2) على نظيره الكرواتي.

    وبعد انتهاء احتفالات أومتيتي بالبطولة العالمية؛ بدأت مأساة هذا اللاعب الحقيقية، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها العملاق الكتالوني برشلونة للاعب؛ وجود تآكل كبير في "غضروف الركبة".

    * ثانيًا: أصر اللاعب على استكمال "العلاج التحفظي" بدلًا من العملية الجراحية؛ ليغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

    * ثالثًا: رغم أن "العلاج التحفظي" أعاد أومتيتي للملاعب مجددًا؛ إلا أنه لم يعد ذلك المدافع "القوي، السريع وصاحب التمركز الرائع".

    هُنا.. دخل برشلونة في دوامة التفاوض مع أومتيتي، لتخفيض راتبه الضخم؛ حيث رأت الإدارة أنه من المستحيل حصول لاعب أصبح لا يقدّم أي إضافة فنية، على مبالغ كبيرة.

    وبعد شدٍ وجذب طويل؛ قام برشلونة بتخفيض راتب أومتيتي بالفعل، ومن ثم إعارته إلى ليتشي الإيطالي موسم 2022-2023.

    وفي صيف 2023.. قام العملاق الكتالوني بالاستغناء عن أومتيتي "مجانًا"، إلى نادي ليل الفرنسي؛ قبل أن يعتزل المدافع الفرنسي كرة القدم نهائيًا في 2025، وهو في سن الـ31 عامًا.

    ويليام ساليبا.. سيناريو صامويل أومتيتي وبرشلونة يتكرر مع آرسنال!

    الآن لنتجه إلى نادي آرسنال الإنجليزي؛ الذي يخشى جمهوره أن يعيش نفس مأساة العملاق الكتالوني برشلونة، بسبب بطولة كأس العالم.

    نعم.. آرسنال يضم بين صفوفه، أحد أفضل المدافعين في العالم حاليًا؛ وهو الفرنسي ويليام ساليبا، البالغ من العمر 25 سنة.

    ساليبا الذي جدد عقده مع آرسنال في 2025، يُعاني منذ عدة أسابيع من آلام حادة على مستوى الظهر؛ حيث كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن حاجة اللاعب إلى إجراء عملية جراحية.

    إلا أن اللاعب اتخذ قرارًا حاسمًا، بخصوص هذه الإصابة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الاعتماد على "العلاج التحفظي"؛ لتقليل آلام الظهر.

    * ثانيًا: المشاركة في بطولة كأس العالم 2026؛ ومن ثم إجراء العملية الجراحية إن لزم الأمر.

    أي أن ساليبا سيُشارك في كأس العالم 2026، مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم؛ وهو يُعاني من الإصابة، في تكرار لتجربة المدافع صامويل أومتيتي مع برشلونة.

    جمهور آرسنال.. هُناك مشرات إيجابية عكس سيناريو أومتيتي وبرشلونة

    رغم ما ذكرناه في السطور الماضية؛ إلا أن هُناك بعض المؤشرات الإيجابية التي قد تطمئن جمهور نادي آرسنال الإنجليزي، بخصوص مدافعهم الفرنسي ويليام ساليبا.

    هذه المؤشرات الإيجابية، التي تختلف عن سيناريو المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي مع العملاق الكتالوني برشلونة؛ يُمكن تلخيصها في نقطتين مهمتين، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: موقع "فوت ميركاتو" أكد أن الفحوصات الطبية لساليبا كانت إيجابية؛ ما يقلل من الآثار السلبية لمشاركته في بطولة كأس العالم 2026، مع منتخب فرنسا.

    * ثانيًا: ساليبا ونادي آرسنال منفتحان على إجراء اللاعب عملية جراحية بعد بطولة كأس العالم 2026؛ وبالتالي تحمُل غيابه عن الملاعب، في بداية الموسم الرياضي القادم.

    كل ذلك يختلف عن موقف أومتيتي؛ حيث أن الفحوصات الطبية التي أُجريت له قبل كأس العالم 2018، أثبتت تآكل "الغضروف" ووجود مخاطر لانهيار حالته البدنية أكثر.

    أيضًا.. أومتيتي كان يرفض فكرة دخول "غرفة العمليات" أساسًا؛ لذلك تمادى كثيرًا في "العلاج التحفظي" - حتى بعد كأس العالم 2018 -، لتنهار مسيرته تمامًا.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما سيحدث مع ساليبا أثناء وبعد كأس العالم 2026، وهل سيتوّج المنتخب الفرنسي باللقب مثلما حدث في 2018 أم لا.