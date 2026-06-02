بين كأسي العالم 2018 و2026: مأساة برشلونة وصامويل أومتيتي تتكرر مع آرسنال بسبب منتخب فرنسا.. ولكن!

بين مجد اللحظة الخاطفة وكابوس الاعتزال المبكر، خيط رفيع تصنعه "حقنة مسكن"، أو قرار عنيد في غرف الملابس المُغلقة.

نعم.. العملاق الكتالوني برشلونة عاش هذه المأساة؛ وذلك بسبب منتخب فرنسا وبطولة كأس العالم 2018، التي استضافتها روسيا على أراضيها.

والآن.. قد يُعاني نادي آرسنال الإنجليزي من نفس المأساة؛ بسبب منتخب فرنسا وبطولة كأس العالم أيضًا، ولكن نسخة القارة الأمريكية 2026.

ويُشارك منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وأسفرت القرعة عن تواجد الديوك الفرنسية، في "المجموعة التاسعة" بالمونديال؛ إلى جانب كل من منتخبات النرويج، السنغال والعراق.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ ذكرى مأساة برشلونة التي تُهدد آرسنال، بسبب منتخب فرنسا وبطولة كأس العالم..