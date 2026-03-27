تخوض الأرجنتين بطولة كأس العالم المقبلة التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (من 11 يونيو إلى 19 يوليو) بصفتها حاملة اللقب. ويبدو أنه لم يتضح بعد ما إذا كان النجم ليونيل ميسي سيشارك مع المنتخب الأرجنتيني في البطولة أم لا.
ترجمه
كأس العالم بدون ليونيل ميسي؟ مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني يثير الجدل
وعندما سُئل مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني عن هذا الأمر خلال مؤتمر صحفي، لم يتمكن من تقديم إجابة واضحة: "هذه مسألة يجب طرحها عليه هو."
لكن المدرب البالغ من العمر 47 عامًا أكد أنه سيبذل قصارى جهده "لكي يشارك. أعتقد أنه من أجل مصلحة كرة القدم، يجب أن يشارك. لكن القرار ليس بيدي. الأمر يعود إليه، إلى موقفه، وحالته البدنية."
وأضاف سكالوني: "الأمر صعب، لأن الأرجنتينيين ليسوا وحدهم من يريدون رؤيته – الجميع يريد رؤيته. لقد استحق الحق في اتخاذ هذا القرار بهدوء. نحن لسنا في عجلة من أمرنا. نحن نعلم أنه مهما كان قراره، فسيكون الأفضل للفريق وله."
ستواجه الأرجنتين النمسا والجزائر في كأس العالم
يعد ميسي، بـ 196 مباراة دولية و115 هدفاً، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية وعدد الأهداف على مستوى المنتخب الأرجنتيني. وفي كأس العالم 2022 بقطر، احتفل الفائز بـ 8 جوائز «الكرة الذهبية» بأكبر إنجاز له حتى الآن مع المنتخب الوطني بفوزه باللقب، بعد أن خسر في النهائي أمام ألمانيا عام 2014.
في يونيو، يسعى المنتخب الجنوب أمريكي الآن للدفاع عن اللقب. في المجموعة J، سيواجه المنتخب النمسا والأردن والجزائر.
لكن قبل ذلك، ستخوض الأرجنتين مباراتين وديتين ضد موريتانيا (28 مارس) وزامبيا (1 أبريل) - ومن المتوقع أن يشارك ميسي في كلتا المباراتين. وكشف سكالوني: "يريد أن يلعب في كلتا المباراتين، لكننا سنرى ما إذا كان سيشارك منذ البداية".
ليونيل ميسي: إحصائياته مع المنتخب الأرجنتيني
الألعاب
196
هدف
115
تمريرات حاسمة
64