Gianluca Minchiotti

كأس العالم: إيران تطالب بنقل مبارياتها من الولايات المتحدة إلى المكسيك

الاتحاد الإيراني لكرة القدم لا يريد التخلي عن كأس العالم ويطلب من الفيفا تأجيله

يتفاوض الاتحاد الإيراني لكرة القدم مع الفيفا لنقل مباريات الدور الأول من كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة إلى المكسيك بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

صرح بذلك يوم الاثنين السفارة الإيرانية في المكسيك.

  • "بما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح صراحةً بأنه لا يستطيع ضمان أمن المنتخب الإيراني، فمن المؤكد أننا لن نذهب إلى أمريكا"، هذا ما صرح به رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج في بيان نُشر على حساب السفارة على منصة X.

    وأضاف: "نحن نتفاوض حالياً مع الفيفا لكي تقام مباريات إيران في كأس العالم في المكسيك".

