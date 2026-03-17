كأس العالم: إيران تطالب بنقل مبارياتها من الولايات المتحدة إلى المكسيك

"بما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح صراحةً بأنه لا يستطيع ضمان أمن المنتخب الإيراني، فمن المؤكد أننا لن نذهب إلى أمريكا"، هذا ما صرح به رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج في بيان نُشر على حساب السفارة على منصة X.

وأضاف: "نحن نتفاوض حالياً مع الفيفا لكي تقام مباريات إيران في كأس العالم في المكسيك".