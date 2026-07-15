"بالنسبة للحكم هذه مباراة سيئة تمامًا" .. قمة إنجلترا والأرجنتين تسجل رقمًا قياسيًا سلبيًا في كأس العالم

وفقًا لـ«أوبتا»، فإن المباراة التي أقيمت في أتلانتا هي أول مباراة في تاريخ كأس العالم منذ بدء تسجيل البيانات عام 1966، لم تشهد أي تسديدة على المرمى خلال أول 30 دقيقة.

ومن الغريب أن أطول فترة انتظار لتسديدة على المرمى كانت في المباراة الأخيرة للمنتخب الإنجليزي: ففي الفوز الدرامي في ربع النهائي على النرويج (2-1 بعد الوقت الإضافي)، استغرق الأمر 29 دقيقة قبل أن تحدث أول محاولة حقيقية للتسجيل.

وبدلاً من البراعة في اللعب وفرص التسجيل المُعدّة بعناية، قدم اللاعبون الـ22 للجماهير مساء الأربعاء بشكل أساسي صراعات ثنائية مكثفة وعنيفة. وهكذا قال المعلق في قناة ARD توم بارتلز، في ضوء القسوة المفرطة أحياناً على العشب: «هذه ليست مباراة رجبي، بل لا تزال مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم. حتى لو لم يبدو الأمر كذلك أحياناً».