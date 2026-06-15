ضجة كبيرة في كأس العالم حول "رمز نازي متطرف".. اتهامات خطيرة موجهة لحكم لقاء ألمانيا وكوراساو

عندما قامت قيادة البث العالمية، قبيل بدء المباراة، بالتحويل إلى غرفة تقنية الفيديو في دالاس لتقديم حكام الفيديو المساعدين لمباراة ألمانيا الافتتاحية ضد س، قام إيفانز بإيماءة تبدو بريئة للوهلة الأولى بأصابعه على فخذه. فقد شكّل دائرة بإبهامه وإصبعه السبابة، بينما كانت الأصابع المتبقية ممدودة، وذراعه متدلية بشكل مريح.

مشهد بسيط له تأثير قوي، لأنه بعد ذلك بوقت قصير، انتشرت على منصة "إكس" أول لقطات الشاشة التي أثارت السؤال: هل أظهر إيفانز للتو رمز "القوة البيضاء"؟

للتوضيح: هذه الإيماءة، التي تشكل فيها ثلاثة أصابع ممدودة ومتباعدة الحرف W، بينما يشكل الإبهام والسبابة دائرة تشكل الحرف P، هي رمز مستخدم في أوساط اليمين المتطرف. في الوقت نفسه، فإن الدائرة المكونة من الإبهام والسبابة هي أيضًا إيماءة "أوكاي" معروفة ومألوفة - على سبيل المثال في رياضة الغوص. أو ربما كان إيفانز يمارس مجرد مزحة طفولية مع ما يُعرف بـ "لعبة الدائرة"؟

في هذه اللعبة، يشكل المرء أيضًا دائرة بالإبهام والسبابة، ثم يحاول جذب أنظار الأصدقاء أو المعارف إليها، حتى ينظروا من خلال الدائرة المشكلة. إذا فعلوا ذلك، فيجوز لك، وفقًا للقواعد، أن تضربهم على أعلى الذراع.