بعد الفوز 2-1 على الولايات المتحدة الأمريكية — وهو الفوز التاسع على التوالي للمنتخب الألماني — صرح الحارس الذي يمر بفترة رائعة لقناة RTL بأنه "سعيد جدًا" بأدائه.
"كأس العالم الخاص بي!" .. باومان يتحدث للمرة الأولى عن استبعاده لصالح نوير من حراسة ألمانيا
ماذا قال باومان؟
ثم انتقل الحديث إلى قرار مانويل نوير (40 عامًا) ويوليان ناجلسمان (38 عامًا) بإعادة الحارس الحائز على لقب أفضل حارس مرمى في العالم عدة مرات للمشاركة في كأس العالم وتعيينه الحارس الأول متقدمًا على باومان.
وقال باومان: "كان الأمر صعبًا في البداية؛ لم أشعر بالراحة التامة تجاهه"، ومع ذلك، لم يخطر بباله أبدًا الانسحاب من المنتخب الوطني: "منذ البداية، كان من الواضح أنني هنا من أجل الفريق. عدم الحضور لم يكن خيارًا؛ فهذه كأس العالم الخاصة بي أيضًا. أريد المساعدة والقيام بدوري. الآن يتعلق الأمر بالتركيز الكامل على نفسي وعلى الفريق".
وعندما طُلب منه توضيح تصريحه، فضل حارس مرمى هوفنهايم 1899 الانتقال إلى موضوع آخر: "سأترك الأمر عند هذا الحد ولن أخوض فيه أكثر من ذلك. الوضع هو ما هو عليه. أمامنا بضعة أسابيع ونريد أن نبذل قصارى جهدنا لضمان النجاح".
كما شدد على أن علاقته مع نوير لا تزال قوية: "علاقتنا جيدة وسنبذل كل ما في وسعنا لمساعدة الفريق على النجاح."
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ناجلسمان يؤكد: نوير سيلعب ضد كوراساو
وأكد ناجلسمان أن نوير، الذي تعافى تمامًا من إصابته في ربلة الساق، سيتدرب مع الفريق فور وصوله إلى وينستون سالم، وسيحمي مرمى ألمانيا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم ضد كوراساو: «سينضم إلى الفريق في التدريبات فور وصولنا إلى وينستون سالم – هذا هو المخطط – ثم سيلعب ضد كوراساو».
كما أشاد "بشدة" بباومان، حارس مرمى فرايبورج السابق الذي حل محل نوير في مباراتي الاستعداد قبل البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مشيرًا إلى أن باومان "وضع نفسه في خدمة الفريق" بطريقة مثالية.
ولا يقلق ناجلسمان احتمال أن يبدأ نوير المباراة ضد كوراساو دون إحماء: "إنه في حالة جيدة؛ وهو في طريقه إلى بلوغ ذروة لياقته البدنية. في سنه هذا، لا يحتاج إلى وقت للتأقلم. إنه قادر على تحمل الضغط."
تشكيلة المنتخب الألماني لكأس العالم 2026
المناصب التي شغلها جوليان ناجلسمان كمدرب رئيسي
المنصب اللاعب النادي رقم القميص حارس المرمى أوليفر باومان تسغ هوفنهايم 12 الهدف مانويل نوير بايرن ميونيخ 1 حارس المرمى ألكسندر نوبيل ف.ب. شتوتغارت 21 الدفاع فالديمار أنتون بوروسيا دورتموند 3 مدافع ناثانيال براون اينتراخت فرانكفورت 18 مدافع باسكال غروس برايتون آند هوف ألبيون 13 مدافع جوشوا كيميش بايرن ميونيخ 6 الدفاع فيليكس نميشا بوروسيا دورتموند 23 مدافع ألكسندر بافلوفيتش، بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ 5 الدفاع ديفيد راوم، آر بي لايبزيغ آر بي لايبزيغ 22 الدفاع أنطونيو روديجر ريال مدريد 2 الدفاع نيكو شلوتربيك بوروسيا دورتموند 15 مدافع لاعب خط الوسط الدفاعي أنجيلو ستيلر ف.ب. شتوتغارت 16 الدفاع جوناثان تاه بايرن ميونيخ 4 مدافع ماليك ثياو نيوكاسل يونايتد 24 مهاجم نادييم أميري، ماينز 05، هجومي. ماينز 05 20 الهجوم ماكسيميليان باير بوروسيا دورتموند 14 هجوم ليون جوريتزكا بايرن ميونيخ 8 الهجوم كاي هافرتز أرسنال 7 الهجوم أسان أويدراوغو RB لايبزيغ 25 الهجوم جيمي لويلينغ ف.ب. شتوتغارت 9 هجوم جمال موسيالا بايرن ميونيخ 10 الهجوم ليروي ساني غالطة سراي إسطنبول 19 مهاجم دينيز أونداف ف.ب. شتوتغارت 26 الهجوم فلوريان فيرتز ليفربول 17 الهجوم نيك وولتميد نيوكاسل يونايتد 11 الفترة الفريق 2016–2019 TSG 1899 هوفنهايم 2019–2021 RB لايبزيغ 2021–2023 بايرن ميونيخ 2023–حتى الآن ألمانيا