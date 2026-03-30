كأس العالم الأغلى في التاريخ.. مونديال في متناول المواطن الـ "إيلون ماسك"!

أعلنت هيئة النقل في ولاية بوسطن عن عزمها لرفع أسعار تذاكر القطارات المتجهة إلى الملعب الرئيسي في المدينة التي تستضيف مباريات كأس العالم 2026 ضمن البطولة التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، لتصل قيمتها إلى 75 دولارًا أو أكثر للرحلة الواحدة.

هذا الرقم الذي يأتي بزيادة تقترب من أربعة أضعاف السعر المعتاد أثار موجة من الغضب العارم بين روابط المشجعين التي رأت في هذا القرار استغلالًا جليًّا لشغف الجماهير.

وبررت الهيئة هذه الزيادة بضرورة تعويض ميزانية قدرها 35 مليون دولارًا تم صرفها لتطوير المحطة وتجهيزها لاستقبال الحشود العالمية مما يضع المشجع أمام خيار صعب بين دفع مبالغ طائلة أو البحث عن بدائل تكاد تكون معدومة.



