ياسر القحطاني عن كأس الخليج : مسابقة "حواري" أطاحت بمدربين ونجوم كبار وسموها "بطولة الشيوخ" لهذا السبب!

على الرغم من الأهمية البالغة وحالة الترقب التي تحظى بها مباراة السعودية وقطر في نصف نهائي خليجي 27، إلا أن الإقبال يبدو ضعيفًا على عملية شراء التذاكر في الوقت الحالي.

ويأتي ذلك بسبب بعض المشاكل التي واجهت الجماهير خلال عمليات شراء التذاكر، مما يهدد الشكل العام للمدرجات في المباراة المنتظرة بين العملاقين والتي ستقام مساء اليوم، السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

لمراسل نايف الثقيل، قال عبر برنامج "في المرمى" على قناة العربية:"الإقبال على شراء تذاكر نصف النهائي ضعيف حتى الآن، حاولت التواصل مع اللجنة المسؤولة عن الموقع الإلكتروني، وما توصلت له من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، هو أن هناك مشاكل تقنية تواجه الجماهير في عملية الدفع".

وأضاف:"وأما بالنسبة للتذاكر المجانية للمباراة، فقد تم توزيع 16600 تذكرة مجانية على الجمهور السعودي، بينما اشترى الاتحاد القطري 700 تذكرة لتوزيعها على الجماهير الخاصة به في جدة".