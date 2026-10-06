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Firas Al-Buraikan Mohammed Al-Owais Gulf Cup 2026 Saudi KSA GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

الأفضل في كأس الخليج: السعودية تنتشل فراس البريكان من تخبطات الأهلي.. مصائب نصراوية فوائد عند محمد العويس وحان وقت ندم الاتحاد بشدة

فقرات ومقالات
السعودية
فراس البريكان
محمد العويس
همام الهمامي
الهلال
النصر
الاتحاد
الأهلي
الشباب
نواف العقيدي
السعودية ضد الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
كأس الخليج

تعرف على جوائز الأفضل في كأس الخليج العربي 2026..

البطولة المثالية؛ هكذا يُمكن أن نطلق على لقب كأس الخليج العربي 2026، الذي توج به منتخب السعودية الأول لكرة القدم بشكلٍ رسمي.

المنتخب السعودي توج بلقب "خليجي 27"، مساء ليلة الثلاثاء؛ وذلك بعد الفوز (2-0) على الإمارات العربية المتحدة، في المباراة النهائية.

وأكمل النهائي سلسلة الإبداع السعودي، في بطولة كأس الخليج العربي 2026؛ والتي شهدت تحقيقه "العلامة الكاملة" من 3 انتصارات في دور المجموعات، قبل تخطي عقبة منتخب قطر في المربع الذهبي.

وإجمالًا.. سجل منتخب السعودية 8 أهداف، في 5 مباريات بالبطولة الخليجية؛ حيث لم تهتز شباك حارسه المخضرم محمد العويس، ولو لمرة واحدة حتى.

ونتيجة لذلك؛ سيطر نجوم منتخب السعودية على "جوائز الأفضل" في كأس الخليج العربي 2026، وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا في السطور القادمة..

  • خليجي 27.. ثلاثي السعودية يسيطر على "جوائز الأفضل"

    تحصل ثلاثي منتخب السعودية الأول لكرة القدم، على "جوائز الأفضل" في بطولة كأس الخليج العربي؛ والتي استضافتها المملكة على أراضيها، في الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

    وجاءت "جوائز الأفضل" في البطولة الخليجية، والتي أعلنت عنها اللجنة المنظمة بشكلٍ رسمي؛ على النحو التالي:

    * أفضل حارس: محمد العويس "الهلال".

    * أفضل لاعب: همام الهمامي "الشباب".

    * هداف البطولة: فراس البريكان "الأهلي".

    واستحق العويس الحصول على جائزة "الحارس الأفضل"، بعد أن حافظ على نظافة شباكه طوال البطولة؛ بينما توج البريكان بلقب الهداف، في أعقاب هزه شباك الخصوم 3 مرات.

    أما الهمامي؛ فهو كان مفاجأة البطولة الخليجية بدون منازع، حيث سجل هدفين وقدّم لمحات فنية مع تأثير كبير للغاية.

  • محمد العويس.. مصائب نصراوية فوائد عند حارس الهلال

    بعد استعراض "جوائز الأفضل" بصفةٍ عامة، في بطولة كأس الخليج العربي 2026؛ سنتحدث الآن عن محمد العويس، حارس مرمى منتخب السعودية وعملاق الرياض الهلال.

    العويس هو القصة الأغرب عزيزي القارئ؛ حيث ودع منتخب السعودية بعد بطولة كأس الخليج العربي 2024، وعاد ليكون الأفضل في 2026.

    نعم.. إذا عُدنا بالذاكرة، سنجد أن العويس قرر الاعتزال دوليًا؛ بعد إقصاء منتخب السعودية من نصف نهائي كأس الخليج العربي 2024، حسب صحيفة "الرياضية" وقتها.

    وبالفعل؛ غاب العويس عن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حتى قرر العودة قبل بطولة كأس العالم 2026 رسميًا.

    وقدّم العويس مستويات رائعة في المونديال، حتى مع خروج "الأخضر" من دور المجموعات؛ ولكن رغم ذلك.. قرر المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس الاعتماد على حارس النصر الشاب نواف العقيدي، في "التشكيل الأساسي" ببطولة كأس الخليج العربي 2026.

    إلا أن العقيدي أصيب ضد منتخب الكويت، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الخليجية؛ ليتم استبداله بالعويس، في آخر 7 دقائق من عمر هذه المباراة.

    ونظرًا لإصابة العقيدي؛ أكمل العويس "خليجي 27" حتى التتويج باللقب على حساب منتخب الإمارات، ليقدم الآتي:

    * مباريات: 5.

    * دقائق: 397.

    * أهداف مستقبلة: 0.

    * شباك نظيفة: 5.

  • فراس البريكان.. منتخب السعودية ينتشل نجم الأهلي

    مثل الحارس محمد العويس.. بدأ فراس البريكان، مهاجم عملاق جدة الأهلي، بطولة كأس الخليج العربي 2026؛ كـ"بديل" لعبدالله الحمدان، نجم نادي النصر.

    وشارك البريكان في آخر 7 دقائق فقط ضد منتخب الكويت؛ وذلك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي 2026، التي استضافتها المملكة على أراضيها.

    وتعود أسباب عدم الاعتماد على البريكان، في "التشكيل الأساسي" للأخضر السعودي؛ إلى الآتي:

    * أولًا: عدم مشاركته كثيرًا مع الأهلي.

    * ثانيًا: لعبه مع الأهلي في الجناح الأيسر أو تحت رأس الحربة.

    لكن البريكان أثبت نفسه بعد ذلك، ليصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيل السعودية بكأس الخليج العربي 2026؛ بل ويتوج هدافًا للبطولة بتسجيله 3 أهداف، أحدهم ضد منتخب الإمارات في المباراة النهائية.

    بمعنى.. منتخب السعودية انتشل فراس البريكان من تخبطات الأهلي، والذي يلعب معه في غير مركزه ولدقائق قليلة؛ ليصبح هداف كأس الخليج العربي، في نسخته السابعة والعشرين.

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  • همام الهمامي.. حان وقت ندم الاتحاد الآن!

    أخيرًا.. لنتحدث عن النجم الشاب همام الهمامي؛ والذي توج بجائزة "أفضل لاعب" في بطولة كأس الخليج العربي 2026، بعد مستواه المبهر مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم.

    وما قدمه الهمامي مع السعودية، في بطولة كأس الخليجي العربي 2026؛ سيجعل عملاق جدة الاتحاد يندم بشدة، على التفريط في هذه الموهبة.

    نعم.. الهمامي أحد أبناء الاتحاد؛ ولكنه انتقل "مجانًا" إلى نادي الشباب صيف العام الماضي، بعدما لعب "معارًا" مع فريق الخلود موسم 2024-2025.

    ومع الشباب وقبله الخلود؛ أثبت الهمامي نفسه للشارع السعودي، بمستواه الفني الكبير بعيدًا عن لغة الأرقام حتى.

    * أرقام الهمامي مع الخلود:

    - مباريات: 32.

    - مساهمات تهديفية: 7.

    - أهداف: 4.

    - تمريرات حاسمة: 3.

    * أرقام الهمامي مع الشباب:

    - مباريات: 40.

    - مساهمات تهديفية: 5.

    - أهداف: 2.

    - تمريرات حاسمة: 3.

    وفي "خليجي 27"؛ أكد الهمامي أن ما قدمه في آخر موسمين مع الخلود والشباب، ليس إلا مقدمة لما هو قادم في مسيرته الكروية.

    ومن المتوقع أن يشهد الشارع السعودي، صراعًا شرسًا بين الأندية المحلية الكبيرة، لكسب خدمات الهمامي بشكلٍ رسمي؛ خاصة أن عقده ينتهي مع نادي الشباب، في 30 يونيو 2027.