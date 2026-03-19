كأس الأمم الأفريقية، المغرب بطل بالقرار الإداري: السنغال تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان، والمدرب من الجيش

تستمر القصة التي اندلعت في الساعات الأخيرة في أفريقيا.

كان من الطبيعي أن يثير قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بمنح المغرب لقب كأس الأمم الأفريقية على الورق، بعد شهرين من خسارة النهائي في الوقت الإضافي أمام السنغال، موجة من الاستياء في بلد ساديو ماني وزملائه، الذين عوقبوا في الدرجة الثانية من المحاكمة لتركهم الملعب لمدة 20 دقيقة تقريبًا بعد احتساب ركلة جزاء أضاعها إبراهيم دياز.

فياليوم التالي، أعلنت السنغال، من خلال اتحاد كرة القدم السنغالي، عن نيتها اللجوء إلى المحكمة التحكيمية الرياضية في لوزان، في محاولة لإلغاء القرار الذي اتخذته الهيئة القارية الأفريقية. وبالتالي، فإن الكأس والميداليات ستبقى في داكار في الوقت الحالي، في انتظار انتهاء هذا الخلاف المذهل.

  • ماذا يحدث

    قررت السنغال يوم الثلاثاء رفع دعوى أمام محكمة التحكيم الرياضية (TAS)، عقب قرار هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بمنح المغرب الفوز في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

    وبعد أن رفضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) شكوى أولية، قدم المغرب طعناً إلى لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد. وخلافاً لكل التوقعات، أيدت لجنة الاستئناف في النهاية موقف المغرب، مما أثار موجة من السخط في السنغال.

    وفي بيان رسمي، ندد الاتحاد السنغالي لكرة القدم بـ"قرار غير عادل"، مؤكداً التزامه بـ"الدفاع عن حقوق كرة القدم السنغالية بكل الوسائل القانونية المتاحة". وترى السلطات الرياضية في البلاد أن مبادئ اللعب النظيف لم تُحترم.

  • رسالة ماني

    "ما حدث تجاوز الحدود. هذه ليست كرة القدم التي نناضل من أجلها، وليست أفريقيا التي نؤمن بها"، كتب القائد ساديو مانيه على إنستغرام. "هناك الكثير من الفساد في كرة القدم لدينا، وهو يقتل شغف ملايين المشجعين في جميع أنحاء القارة. اللاعبون يبذلون قصارى جهدهم على أرض الملعب، لكن القرارات التي تُتخذ خارج الملعب هي التي تحدد نتائج المباريات والبطولات. أشعر بخيبة أمل شديدة، ليس فقط تجاه السنغال، بل تجاه كرة القدم الأفريقية ككل. نحن نستحق الأفضل. المشجعون يستحقون الإنصاف والشفافية والاحترام".

  • المدرب مع الكأس في قاعدة عسكرية

    أمرت اللجنة الأفريقية لكرة القدم (CAF) السنغال بإعادة كأس أفريقيا، لكن مدرب المنتخب الوطني بابي ثياو أعلن أنهم لا ينوون التخلي عن الكأس: في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر المدرب وهو يحمل الكأس، محاطاً بعسكريين في إحدى القواعد.



