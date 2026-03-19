كأس الأمم الأفريقية، المغرب بطل بالقرار الإداري: السنغال تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان، والمدرب من الجيش

كان من الطبيعي أن يثير قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بمنح المغرب لقب كأس الأمم الأفريقية على الورق، بعد شهرين من خسارة النهائي في الوقت الإضافي أمام السنغال، موجة من الاستياء في بلد ساديو ماني وزملائه، الذين عوقبوا في الدرجة الثانية من المحاكمة لتركهم الملعب لمدة 20 دقيقة تقريبًا بعد احتساب ركلة جزاء أضاعها إبراهيم دياز.

فياليوم التالي، أعلنت السنغال، من خلال اتحاد كرة القدم السنغالي، عن نيتها اللجوء إلى المحكمة التحكيمية الرياضية في لوزان، في محاولة لإلغاء القرار الذي اتخذته الهيئة القارية الأفريقية. وبالتالي، فإن الكأس والميداليات ستبقى في داكار في الوقت الحالي، في انتظار انتهاء هذا الخلاف المذهل.