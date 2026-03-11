Goal.com
مباشر
Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

ترجمه

كاي هافرتز "يأسف" لباير ليفركوزن بعد أن حسمت ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح أرسنال التعادل في الدقائق الأخيرة من مباراة دوري أبطال أوروبا

أثبت كاي هافرتز أنه بطل العودة العاطفية إلى بايرنارينا، حيث سجل ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدقائق الأخيرة من المباراة ليحصل أرسنال على تعادل 1-1 أمام باير ليفركوزن. دخل اللاعب الدولي الألماني من مقاعد البدلاء ليحرم فريقه السابق من تحقيق فوز تاريخي في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. ورغم أنه ساهم في حسم النتيجة، إلا أن هافرتز اعترف بشعوره بالحزن تجاه زملائه السابقين بعد تسجيله الهدف الحاسم.

  • هافرتز يعترف بمشاعر مختلطة

    في حديثه إلى DAZN بعد صافرة النهاية، اعترف اللاعب الدولي هافرتز - الذي عاد إلى بايرن أرينا للمرة الأولى منذ رحيله في عام 2020 - بمشاعر مختلطة بشأن مساهمته الحاسمة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

    "الركلات الترجيحية في الدقيقة الأخيرة ليست دائمًا سهلة. لكن هذه هي اللحظات التي عملت من أجلها لسنوات، لأكون حاضرًا في مثل هذه اللحظات. لهذا السبب أنا سعيد بطبيعة الحال. أنا سعيد لأنني تقدمت، سعيد لأنني سجلت. أنا بالطبع آسف للاعبي ليفركوزن. لكن هذا هو كرة القدم وأنا كنت سعيدًا"، أوضح المهاجم.

    • إعلان
  • Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    جدل حول ركلة جزاء متأخرة

    أهم حدث في المباراة حدث في الدقيقة 89 عندما سقط نوني مادويكي بعد احتكاك بسيط مع مالك تيلمان. على الرغم من الاحتجاجات العنيفة ومراجعة VAR، بقي القرار على حاله. روبرت أندريش، الذي كان قد افتتح التسجيل لفريق ليفركوزن، شعر بالإحباط: "هذا أمر بسيط للغاية. بالطبع لا يجب أن يسقط بهذه الطريقة. أنا أعرف مثل هذه المواقف: إذا سقطت وربما شعرت: "تبًا، الآن أنا ساقط بالفعل". لكن هذا أمر بسيط للغاية"، قال أندريش لـ DAZN.

    وأضاف: "شعرت أن هناك احتكاكًا بسيطًا ثم سقط بعد ذلك بقليل. إذا شاهدت اللقطة مرتين أخريين، فستجد أن الاحتكاك أقل من ذلك. هذا بالتأكيد غير كافٍ". كان المدرب كاسبر هجولماند أكثر حسمًا: "لم يكن هناك احتكاك ثم سقط. هذه ليست ركلة جزاء".

  • أندريتش يمنح ويركسلف التقدم

    قبل الفوضى التي حدثت في الدقائق الأخيرة، تقدم بايرن ميونيخ في النتيجة بعد الاستراحة مباشرة. ارتقى أندريتش أعلى من الجميع في القائم الخلفي وسجل بضربة رأس من ركلة ركنية، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتأخر فيها متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. دافع بطل ألمانيا عن تقدمه بشغف كبير حتى أدخل ميكيل أرتيتا هافرتز في الدقيقة 74 ليحقق التعادل.

  • Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    كل شيء على المحك في الإمارات

    ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 مارس على ملعب الإمارات. ومع تعادل الفريقين 1-1، يدرك كلاهما أن الفوز سيضمن لهما مكاناً في دور الثمانية، حيث ينتظر الفائز مواجهة محتملة مع بودو/جليمت أو سبورتنج لشبونة.

الدوري الألماني
باير ليفركوزن crest
باير ليفركوزن
ليفركوزن
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
إيفرتون crest
إيفرتون
إيفرتون
0