Goal.com
مباشرالتذاكر
Kaio CesarGetty
محمود خالد

جناح الهلال المُعار يثير الجدل في البرازيل .. "تلويح باليد" يحيل كايو سيزار إلى المحكمة الرياضية!

كايو
كورينثيانز
الهلال
الدوري البرازيلي

هل تستحق اللقطة أن يتم إيقافه؟

في الوقت الذي ينال فيه إشادة بتفوقه على أقرانه في كورينثيانز، إلا أن جناح الهلال المعار، كايو سيزار، تورط في تصرف "لا رياضي" يهدد بتعرضه للإيقاف في الدوري البرازيلي.

وانتقل الجناح ابن الـ22 عامًا، إلى كورينثيانز في يناير الماضي، على سبيل الإعارة من الهلال، حتى نهاية العام الجاري "2026"، ورغم بدايته المتعثرة، التي شهدت تعرضه لإصابتين، سواءً في أوتار الركبة أو عضلة الفخذ، إلا أنه بات يشارك بشكل مستمر مؤخرًا.

  • كايو سيزار مهدد بالإيقاف

    ويواجه كايو سيزار، اتهامًا بارتكاب "سلوك عدائي أثناء المباراة"، على خلفية ما صدر منه في مباراة باهيا، على ملعب أرينا فونتي نوفا، ضمن منافسات الدوري البرازيلي.

    الواقعة حدثت بعد صافرة نهاية الشوط الأول، حيث رصدت عدسات المباراة، مشادة كلامية بين كايو سيزار، وزي جيلهيرمي، ثم بعد ذلك، لوّح كايو بيده، لتصطدم باللاعب أليخو فيليز الذي سقط أرضًا، مدعيًا أنه تعرض لضربة من ذراع خصمه.

    وتسبب هذا الأمر في نشوب حالة من الفوضى، بين لاعبي وأعضاء الجهاز الفني بين الفريقين، إلا أن الحكم رامون أباتي أبيل، لم يقم بإشهار أي بطاقة صفراء للمتورطين، بعد العودة إلى الشوط الثاني، كما أنه لم يدوّن الواقعة في تقرير المباراة.

    ورغم ذلك، إلا أن النيابة العامة التابعة للمحكمة العليا للعدالة الرياضية، أبلغت عن واقعة كايو سيزار، الذي يواجه اتهامًا، بموجب المادة 250 من قانون العدالة الرياضية في البرازيل، والذي يشتمل على السلوك غير العادل أو العدائي أثناء المباراة، ويتعلق بمعاقبة أي شخص يقوم بدفع زميل في الفريق أو الخصم عن عمد، خارج نطاق اللعب.

    • إعلان

  • عقوبة سيزار المتوقعة؟

    وفي حالة ثبوت إدانة كايو سيزار، فإنه مهدد بالإيقاف لما بين مباراة إلى 3 مباريات، إلا أنها لن تمنعه من خوض مباراة أتلتيكو بارانا المقبلة في الدوري البرازيلي.

    ومن المقرر أن يتم إصدار الحكم في واقعة كايو سيزار، في العاشرة صباح الخميس (بتوقيت البرازيل)، علمًا بأن المادة 133 من قانون العقوبات، تنص على أن قرارات الإدانة لا تدخل حيز التنفيذ إلا في اليوم التالي من صدورها، أي سيتم العمل بها اعتبارًا من الجمعة، وبالتالي، فإنه في حالة إيقاف اللاعب، فسيكون في المباراة المقررة أمام ريد بول براجانتينو، في التاسع من أغسطس.

    وبحسب موقع bolavip، فإن مكتب المدعي العام، بمحكمة سانت جوزيف الجنائية، ارتأى أن الصور المقدمة، تظهر سلوكًا عدائيًا من قِبل كايو سيزار، إلا أنه لا يرتقى إلى "عدوان جسدي"، ليتم الاكتفاء بتوجيه تهمة ارتكاب السلوك غير العادل أو العدائي.

    وبخلاف كايو سيزار، فمن المنتظر أن يتعرض فريقي كورينثيانز وباهيا، لغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال برازيلي، على إثر المشاركة في المشاجرة أو النزاع، بموجب المادة 257 من قانون العدالة الرياضية.

  • تفوق كايو

    ورغم بعض الانتقادات الموجهة إلى كايو سيزار، إلا أن تقارير كشفت عن تفوق جناح الهلال، في المراوغات الناجحة، في نادي كورينثيانز، خلال الموسم الحالي.

    وأشاد مدرب كورينثيانز بتطور كايو سيزار، مقرًّا بالدور الذي يلعبه في صفوف الفريق، حيث تبرز مراوغات اللاعب كنقطة مضيئة في أدائه.

    وكان كايو سيزار قد استهل مشواره مع كورينثيانز، في الدوري البرازيلي، بصناعة تمريرة حاسمة أمام سانتوس، في الجولة السادسة، بين غيابه لفترتين بسبب الإصابة، فيما نجح في فك عقدته التهديفية، بتسجيل هدف في شباك جريميو وريمو، في الجولتين اللتين تسبقان مباراة باهيا، في الجولة العشرين.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • مسيرة كايو سيزار مع الهلال

    وكان سيزار قد شارك في 40 مباراة بقميص الهلال، خلال موسمي "2024-25 و2025-26"، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.

    وشارك كايو سيزار "بديلًا" مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية، خلال الانتصار التاريخي على مانشستر سيتي في دور الـ16، والخسارة أمام فلومينينسي بربع النهائي، بإجمالي 63 دقيقة، كما أحرز هدفًا في مواجهة الغرافة، ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

الدوري البرازيلي
كورينثيانز crest
كورينثيانز
COR
أتليتيكو باراناينسي crest
أتليتيكو باراناينسي
APR
دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفيصلي crest
الفيصلي
الفيصلي