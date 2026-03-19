"كان يجب أن تكون النتيجة 10-0!" - دومينيك سوبوسلاي يكشف أن ليفربول كان يتطلع للانتقام من غالطة سراي بعد احتفالات الفريق التركي المبكرة

وفي حديثه بعد المباراة، أوضح زوبوسلاي أن بذور العودة قد زُرعت في ممرات ملعب «رامز بارك» الأسبوع الماضي. وأشار لاعب الوسط إلى أن الاحتفالات الصاخبة التي قام بها لاعبو غالطة سراي أثناء قيامه بواجباته الإعلامية بعد المباراة شكّلت حافزًا مثاليًا استعدادًا لمباراة الإياب.

وقال لاعب الوسط لشبكةTNT Sports: "منذ الدقيقة الأولى، كنا مستعدين لذلك. في المباراة الأخيرة، أثناء إجراء المقابلة، سمعتهم يحتفلون. تحدثت مع بعض اللاعبين في تركيا، وهذا أمر معتاد بعد المباريات أن تحتفلوا، بغض النظر عما إذا كانت هناك مباراة إياب أم لا، وقد أخذت الأمر على محمل شخصي قليلاً، كما تعلمون، وأعتقد أن بعضنا فعل ذلك أيضاً. ما زلت أعتقد أنه لا يجب الاحتفال مبكرًا. ربما لم يقصدوا ذلك، لكن هذا أعطانا دفعة صغيرة، وأعتقد أنه منذ اللحظة الأولى، كنا مستعدين تمامًا".