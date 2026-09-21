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Muhammad Zaki
ترجمه

«كان يتسكع مع لاعبي برشلونة!» .. قناة ريال مدريد تهاجم حكم الديربي

ريال مدريد
برشلونة
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد
الدوري الإسباني

قناة الملكي تعود للهجة القوية

أطلقت القناة الإعلامية الرسمية لريال مدريد هجومًا لاذعًا على مستوى التحكيم في إسبانيا، عقب الخسارة الفوضوية بنتيجة 2-1 أمام أتلتيكو مدريد.

ولم تتوانَ القناة عن التعبير عن غضبها، ملمّحةً إلى وجود مؤامرة منظمة ضد الريال، بل وصل بها الأمر إلى التشكيك في تعاملات الحكم السابقة مع نجوم برشلونة.

  • الطرد المثير للجدل يعكر أجواء ديربي مدريد

    سقط ريال مدريد في فخ الهزيمة بنتيجة 2-1 أمام غريمه أتلتيكو مدريد في مواجهة ساخنة أثارت غضب القناة الرسمية للنادي. تحدد مسار المباراة عند لحظة حاسمة عندما أُشهر البطاقة الحمراء في وجه دين هاوسن بعد تسببه في ركلة جزاء إثر عرقلته لجوليانو سيميوني.

    غير أن الغضب الصادر عن النادي ينبع في معظمه من أحداث الشوط الأول، إذ تصر القناة على أنه كان يتعين على أتلتيكو أن يشهد طرد كل من كريستيان روميرو ولي كانج إن قبل تدخّل هاوسن المكلف بوقت طويل.

    وأصبحت هذه الأخطاء التي يرى النادي أنها ظالمة محور تغطية قناة ريال مدريد التلفزيونية عقب المباراة، إذ استغلت القناة المنصة للتشكيك علانية في المستوى العام للتحكيم الموجّه ضد النادي هذا الموسم.


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    المذيع يزعم وجود انحياز وسلوك «بلطجي»

    مع التركيز على التدخلين اللذين لم يُعاقَبا من روميرو ولي، ألمحت قناة ريال مدريد إلى أن النتيجة تعرضت لتلاعب كبير. وقالت القناة، وفقاً لما نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو: «لا نعرف ماذا كان سيحدث لو تم تقليص عدد لاعبي أتلتيكو إلى تسعة. أنا متأكد من أن الكثير من جماهير مدريد يتوقون للنهوض والابتعاد عن هذه المسابقة».

    وأضافت: «الأمر يجعلك ترغب في النهوض والرحيل. الآن أحكموا الخناق أكثر قليلاً. من قبل، حاولوا التستر على الأمر، أما الآن فلم يعودوا يفعلون».

    ثم شنّت القناة هجوماً شخصياً على حكم المباراة، مشيرة إلى مباراة أخيرة. وأضافت: «[ميجيل أنخيل] أورتيث أرياس كان يتسكع مع لاعبي برشلونة قبل أسابيع قليلة، والآن هذا. كل هذا مقزز. لا يهمهم إن امتدت الفوضى إلى الليجا الخاصة بـ[خافيير] تيباس. ما حدث هذا الموسم دفع الجميع بالفعل إلى حافة الانهيار».

    وزعمت الشبكة وجود انحياز صارخ ضد النادي، فتابعت: «كل ما ينقص هو توجيه يسمح لمنافسي مدريد بالنزول إلى أرض الملعب مسلحين بمسدسات. عندما تدخّل لي كانج إن على فيدي، ووقف الأخير احتجاجاً، توجّه الحكم إلى فالفيردي بموقف متعجرف وبلطجي».

  • أجندة منهجية مزعومة ضد النادي

    تعتقد قناة ريال مدريد بشكل راسخ أن هناك أجندة ممنهجة تمنع الفريق من المنافسة بشكل عادل في إسبانيا. وقد كررت القناة التأكيد على فكرة أن حكام المباريات يعاملونهم بشكل مختلف عن منافسيهم المحليين.

    وزعمت القناة: «هناك معيار مختلف عندما يتعلق الأمر بمدريد. إنهم لا يتركونهم ينافسون. لكن هذه هي مخططات الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم».

    واختتمت بالتشكيك في مدى اتساق قرار ركلة الجزاء الذي حطم آمالهم في الديربي: «بالنظر إلى الطريقة التي أُديرت بها عملية التحكيم، أشك في أنهم كانوا سيطردون لاعباً من أتلتيكو في منطقة الجزاء الأخرى، بالطريقة التي فعلوها مع هاوسن. النقاش الكروي لا معنى له».


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    تجاوز الجدل التحكيمي

    إن ردود الفعل الغاضبة الناجمة عن هذا البث المثير تعني أن الجدل التحكيمي سيستمر في السيطرة على عناوين ما بعد المباراة. ولا تظهر أي بوادر على تراجع التدقيق المكثف على الحكام في إسبانيا عقب مثل هذه المواجهة المشتعلة.

    وعلى أرض الملعب، يتعين على ريال مدريد أن يعيد ترتيب صفوفه بسرعة وأن يحوّل تركيزه بعيدًا عن التحيّز المزعوم. وسيحتاج الفريق إلى إعادة بناء خط دفاعه من دون هويسن الموقوف، في محاولة للتعافي من هذه الهزيمة المؤلمة.