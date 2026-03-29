"كان من الممكن تجديد عقد ليونيل ميسي" - رئيس برشلونة السابق يكشف عن المسؤول عن رحيل "أعظم لاعب في التاريخ" الأرجنتيني

كان برشلونة يأمل في أن يوافق الفائز بـ«الكرة الذهبية» ثماني مرات على اللعب مجانًا في مرحلة ما، في إطار سعيه لترتيب أوضاعه المالية، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق. وانقطعت الروابط التي استمرت طوال مسيرته مع «البلوجرانا»، وتحولت العلاقة المهنية التي كانت مبهجة في يوم من الأيام إلى علاقة متوترة.

ومنذ ذلك الحين، لم يقم ميسي سوى بزيارات عابرة إلى برشلونة، حيث ألقى مؤخرًا نظرة سرية على أعمال التجديد التي أجريت في كامب نو. ولم يزر هذا الملعب منذ انتقاله إلى فرنسا، على الرغم من الدعوات المتعددة للاتفاق على عودة عاطفية - إما كبطل عائد أو في مباراة استعراضية.

لم يتمكن جوان لابورتا من ترتيب مثل هذه المناسبة، مع اعترافه بأنه فقد الاتصال بميسي على مر السنين. أشار الرئيس الحالي لـ كامب نو إلى أن بارتوميو والإدارة الرئاسية السابقة في برشلونة مسؤولون عن رحيل ميسي، حيث أشرفوا على حقبة من الخراب المالي.