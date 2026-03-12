حقق نادي VfB Stuttgart بقيادة المدير الرياضي Fabian Wohlgemuth في الآونة الأخيرة بعض النجاحات الباهرة في سوق الانتقالات. في الصيف الماضي، واجه مسؤولو التخطيط في النادي مهمة شاقة مرة أخرى، وقاموا بتعزيز الهجوم مرتين في اللحظات الأخيرة من يوم انتهاء فترة الانتقالات، بناءً على رغبة المدرب Sebastian Hoeneß.
كان من المفترض أن يجلب التحول خيبة أمل كبيرة! ثالث أغلى انتقال لفريق VfB Stuttgart يمر حتى الآن دون أن يلاحظه أحد
بعد رحيل نيك وولتميد بفترة وجيزة، وجه هونيس انتقادات غير معتادة إلى فولغموث ورئيس النادي ألكسندر فيرل خلال مؤتمر صحفي. كان المقصود: يجب إيجاد بديل على وجه السرعة! وفقًا لتقرير صادر عن مجلة كيكر في ذلك الوقت، كان هناك "توتر شديد" قبل أن يتم في غضون 72 ساعة نقل بادريدين بواناني (31 أغسطس، OGC نيس) وبلال الخانوس (1 سبتمبر، ليستر سيتي) إلى نيكار، في محاولة لتهدئة مدرب VfB على الأقل قليلاً. لم يأت مهاجم جديد.
بينما أثبتت إعارة الخنوس نجاحها الكامل وستؤدي، حسب ما ورد، إلى التزام بالشراء مقابل 18 مليون يورو مرتبط بوقت اللعب، فإن التعاقد مع بواناني لم يؤت ثماره بعد. بل على العكس تمامًا! خاصة أن VfB دفع مبلغًا ضخمًا قدره 15 مليون يورو مقابل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا.
- Getty
مزيد من وقت اللعب في الدوري الأوروبي: بواناني لا يزال بدون هدف في الدوري الألماني
ثالث أغلى انتقال في تاريخ النادي حتى الآن - سيحل الخنوس محل بواناني في المركز الرابع - مخيب للآمال على جميع الأصعدة حتى الآن. فقد سجل هدفين فقط وصنع تمريرة حاسمة واحدة في 24 مباراة. ومن الغريب أن اللاعب الجزائري لعب حتى الآن دقائق أكثر في الدوري الأوروبي (448) منه في الدوري الألماني (441)، حيث سجل جميع نقاطه الثلاث. ولا يزال بواناني ينتظر أول مشاركة له في التهديف في الدوري الألماني.
في المباريات الأربع الأخيرة في الدوري الألماني، جلس بواناني على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة في كل مباراة دون أن يعاني من أي مشاكل بدنية معروفة. في الهزيمة 0-1 في مباراة الإياب في التصفيات ضد سلتيك غلاسكو، كان آخر مرة في التشكيلة الأساسية، لكنه لم يقدم أداءً مقنعًا على الرغم من محاولاته الجادة. صورة أصبحت مألوفة الآن. اللاعب الهجومي الموهوب تقنيًا، الذي يلعب بشكل أساسي في الجناح الأيمن، يريد دائمًا الكثير. لكنه لا يثبت مهارته إلا قليلاً، فهو ببساطة لا ينجح في تحقيق الكثير. في النهاية، كانت 14 خسارة للكرة في 33 محاولة فقط رمزية لموسم بواناني.
ومع ذلك، كان من المفترض أن تحفزه خيبة أمل كبيرة في مطلع العام الجديد. فقد استبعد مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش بواناني من تشكيلة منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية. وقال هونيس في هذا الصدد: "كان محبطًا بالطبع لأنه كان يرغب في اللعب لمنتخب بلاده"، وأثار الآمال في حدوث تحول: "من ناحية أخرى، لديه الآن فرصة معنا للبقاء معنا والعمل على الاندماج في الفريق".
لتحويل غضبه من غيابه إلى طاقة، استعان بواناني، وفقًا لمعلومات صحيفة بيلد، بمدرب رياضي شخصي. كان هدفه أن يثبت نفسه للجميع في جدول المباريات المزدحم بعد العطلة الشتوية، الذي تضمن سبع مباريات في 22 يومًا. لكن النتيجة كانت أكثر من مخيبة للآمال: لم يسجل أي نقطة، ولعب 215 دقيقة في ثلاث مباريات دون أن يشارك.
آخر في الترتيب الهرمي: هل سيصبح أكونسيت بواناني أغلى صفقة فاشلة في سوق الانتقالات؟
بالطبع، ليس من النادر أن يواجه لاعب في هذا العمر بعض الصعوبات. وقد لاحظ هونيس ذلك أيضًا: "هناك تقلبات في المستوى، خاصة عندما تنتقل إلى بلد جديد. لقد أظهر بالفعل ما يمكنه فعله بقدمه اليسرى. ولكن بالطبع هناك جوانب أخرى يحتاج إلى تطويرها". لكن لا شك أن فريق شتوتغارت كان يتوقع المزيد من اللاعب الجديد الذي انضم إليه في الصيف. في المباريات المهمة، مثل مباراة الذهاب في غلاسكو، كان من المنطقي أن يجلس على مقاعد البدلاء.
على أي حال، بدأت الحجج التي تدعم استمرار بواناني في التشكيلة الأساسية تنفد، كما يتضح من وقت لعبه في الدوري الألماني. خاصة وأن المنافسة قد تجاوزته. في الجناح الأيمن، يتفوق جيمي لويلينج وتياجو توماس بفارق واضح. حتى اللاعب الجديدالذي انضم إلى الفريق في الشتاء، جيريمي أريفالو، الذي كان أداءه ضعيفًا حتى الآن، حظي بالأفضلية في مباراة نهاية الأسبوع الماضي ضد ماينز 05. حتى في مركز الهجوم، حيث يمكن لبواناني أن يلعب أيضًا، يحتل المرتبة الأخيرة في الترتيب الداخلي. وبالتالي، سيكون من المفاجئ أن يبدأ في مباراة الذهاب في دور الـ16 ضد بورتو يوم الخميس.
لم يتبق الكثير من الوقت لتحقيق الانطلاقة المأمولة هذا الموسم. بدلاً من ذلك، يهدد بواناني بأن يصبح أغلى صفقة فاشلة في تاريخ النادي، متفوقًا على صفقات فاشلة مثل بابلو مافيو أو سيبريان ماريكا (كلاهما بقيمة سبعة ملايين يورو). ومع ذلك، فإن الكلمة الأخيرة لم تقال بعد - ومن غير المرجح أن يطرد VfB هذا الشاب الموهوب بلا منازع في الصيف (عقده حتى 2030).
بادريدين بواناني: بيانات الأداء والإحصائيات في نادي VfB Stuttgart
المنافسة مباريات (دقائق اللعب) الأهداف تمريرات الدوري الألماني 12 (441) 0 0 الدوري الأوروبي 9 (448) 2 1 كأس ألمانيا 3 (82) 0 0