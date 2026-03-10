Getty Images Sport
"كان مربكًا" - كشف زميله السابق في ليون عن أكبر عيب في ريان شرقي على الرغم من قدراته "اللا تصدق" كصانع ألعاب في مانشستر سيتي
صعود شيركي من نجم ليون الصاعد إلى نجم مانشستر سيتي
وصل شيركي، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى مانشستر سيتي في صيف 2025 باعتباره أحد أكثر المواهب الشابة المرغوبة في أوروبا، حاملًا سمعة كونه جوهرة تاج أكاديمية ليون. خلال فترة وجوده مع الفريق الفرنسي، سجل صانع الألعاب المبدع 185 مباراة، وساهم في 29 هدفًا و45 تمريرة حاسمة، وهو رصيد عزز مكانته كواحد من أبرز المواهب في الدوري الفرنسي. منذ انتقاله المثير للانتباه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل شيركي 9 أهداف و10 تمريرات حاسمة في 37 مباراة.
موهبة شيركي السلاح ذو الحدين
"آه، كان رايان قادراً على القيام بأشياء مذهلة. إلا أنه كان يبالغ في ذلك"، كشف الحارس ريو، الذي قضى عامين مع شيركي في ليون، لموقع So Foot. "كان بإمكانه تجاوز أربعة لاعبين، ولكن عندما كان عليه أن يمرر الكرة لأنه تمكن من إفساح المجال، لم يفعل ذلك ليحاول شيئًا آخر. كان مربكًا، نعم، ولكن بعد فترة من الوقت تدرك أنه لن يمرر الكرة، لذا تظل مركزًا عليه.
"عندما تكون حارس مرمى، تحاول توقع تمريرة خلفية، على سبيل المثال، وفي الواقع، بعد فترة، تدرك أنه سيحاول التسديد أو المراوغة مرة أخرى، لذا تظل مركزًا عليه، مما يعني أنه في النهاية يفقد تركيزه وفعاليته".
علاقة الحب والكراهية بين جوارديولا والفرنسي
لم تمر طبيعة شيركي المتقلبة مرور الكرام في إتيهاد، حيث عانى بيب جوارديولا بالفعل من التقلبات العاطفية التي ترافق تدريب نجم ليون السابق. بعد أدائه الرائع في المباراة الأخيرة التي فاز فيها فريقه، قال مدرب مانشستر سيتي مازحاً: "هناك لحظات أريد أن أصرخ فيه، وهناك لحظات أريد أن أقبله". يبدو أن هذا المزيج من البراعة والإحباط هو السمة المميزة للاعب الذي يرى ريو أنه لطالما كافح لإيجاد التوازن الصحيح بين الترفيه والنتيجة النهائية.
وأضاف جوارديولا: "أريد أن أسمح له بالتعبير عن موهبته المذهلة. علينا أن نلعب بشكل أفضل من الخلف حتى يتمكن من الحصول على المزيد من الكرات من هذا المركز".
عقلية النخبة لدى بنزيمة مقابل موهبة شيركيريو، الذي تخرج من أكاديمية ليون إلى جانب كريم بنزيمة، لاحظ الفرق الشاسع في التطبيق بين العظماء وأولئك الذين يعتمدون فقط على الموهبة. متأملاً صعود بنزيمة، يتذكر ريو: "كان بنزيمة مصمماً بالفعل على بذل المزيد من الجهد للحصول على المزيد. شخصياً، لم أكن أعلم أن الأمر يتطلب كل هذا الجهد. كنت أعتقد أن الموهبة كافية. كنت موهوباً للغاية، لكنني لم أكن أمتلك المتطلبات العالية اللازمة لكي أحقق نجاحاً في مسيرتي. وهذا ما أضر بمسيرتي مقارنة بما كان بإمكاني تحقيقه".
