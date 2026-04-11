طُرِح احتمالُ غياب موسيالا عن النهائيات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الأسبوع من قِبل الرئيس السابق لبايرن ميونيخ أوليفر كان. ويعود سبب ذلك إلى مستويات اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا منذ عودته عقب الإصابة الخطيرة في كأس العالم للأندية الصيف الماضي.
"كان ليسافر إلى كأس العالم بذراع مكسورة وقدم مكسورة": فينسنت كومباني ينفجر ضاحكًا بصوت عالٍ على مطالبة كان بشأن موسيالا
بعد ظهوره القوي في فوز بايرن ميونيخ خارج أرضه 5:0 على إف سي سانت باولي في الدوري الألماني (البوندسليغا)، قال موسيالا في تصريحات لـسكاي بشأن كان إنه "لم يقرأ بدقة ما قاله". أما خيار الاعتذار فليس مطروحًا: "أريد بالتأكيد الذهاب إلى كأس العالم. هدفي هو أن أساعد الفريق قدر الإمكان حتى نهاية الموسم. وبعد ذلك أريد أن أساعد المنتخب الوطني قدر الإمكان".
أنه قادر بالفعل على القيام بذلك مجددًا، كان قد أثبته قبل ذلك أمام سانت باولي. فقد ضمّه كومباني إلى التشكيلة الأساسية، وسجّل موسيالا برأسه في وقت مبكر من المباراة. وتبع ذلك تسديدة ارتطمت بالقائم، وتمريره حاسمة، والعديد من اللقطات الجيدة التي توّجت بأفضل ظهور له منذ عودته مطلع العام.
وقال موسيالا: "كانت مباراة جيدة، أصبحت أدخل في اللعب بشكل أفضل، وسجلت هدفًا. أنا راضٍ عن الأداء اليوم". وأضاف: "كل دقيقة أحصل عليها تفيدني. لقد خطوت خطوة إلى الأمام، لكن ما زالت هناك خطوات كثيرة يمكنني القيام بها. أشعر بأنني أفضل بكثير مما كنت عليه قبل شهر".
كما نال إشادة من زميله في بايرن وقائد المنتخب الألماني جوشوا كيميش: "يمكنك أن تلاحظ أنه عندما يشارك باستمرار معنا في التدريبات ويحصل على مبارياته، فإنه يحقق دائمًا مساهماته التهديفية كما حدث اليوم". وبالطبع ما يزال هناك طريق ليصبح قادرًا على تقديم هذا المستوى بثبات كل ثلاثة أيام. "لكنني ألاحظ أن طريقة تفكيره تغيّرت قليلًا الآن، لقد أصبح أكثر إيجابية".
مطالبة كان بشأن موسيالا: كومباني يضحك بصوت عالٍ
أكد مدرب بايرن ميونيخ كومباني: "جمال لم يصل بعد إلى مستواه، لكن هذا لا بأس به. سيأتي. أطلب التحلي ببعض الصبر معه، لكنه قادم بالفعل. اليوم كانت هذه منه خطوة جيدة".
المطالبة التي طرحها كان، والتي كان قد صاغها عقب ظهور موسيالا غير الموفق كبديل أمام ريال مدريد، انتزعت من كومباني في البداية ضحكة عالية. ثم قال اللاعب السابق: "رأيت أوليفر كان مرة في التدريب. كان ذلك جنونًا. كان سيسافر إلى كأس العالم بذراع مكسورة وقدم مكسورة. وهذا إطراء". وبشكل مشابه هو الحال مع موسيالا أيضًا.
وشدد خبير Sky لوثار ماتيوس بالفعل قبل المباراة على أنه شخصيًا سيأخذ موسيالا "بالتأكيد" إلى كأس العالم. وذكّر صاحب الرقم القياسي في عدد مباريات المنتخب الألماني بكأس العالم 2014، حين سافر باستيان شفاينشتايغر قادمًا من إصابة ولم يكن في البداية في أفضل حالاته. لكنه تحسن خلال مجريات البطولة وكان رائعًا في النهائي الذي فازت فيه ألمانيا على الأرجنتين.
وأردف ماتيوس: "أوليفر كان لم يترك حتى حصة تدريبية واحدة. والآن يقول للاعب قبل شهرين ونصف من كأس العالم إن عليه التنازل عن كأس العالم. بالنسبة لي هذا تصريح غير مفهوم وغير ضروري".
بيانات أداء جمال موسيالا هذا الموسم
المشاركات 14 مشاركات لأكثر من 90 دقيقة 1 دقائق اللعب 559 الأهداف 4 التمريرات الحاسمة 3