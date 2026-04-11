بعد ظهوره القوي في فوز بايرن ميونيخ خارج أرضه 5:0 على إف سي سانت باولي في الدوري الألماني (البوندسليغا)، قال موسيالا في تصريحات لـسكاي بشأن كان إنه "لم يقرأ بدقة ما قاله". أما خيار الاعتذار فليس مطروحًا: "أريد بالتأكيد الذهاب إلى كأس العالم. هدفي هو أن أساعد الفريق قدر الإمكان حتى نهاية الموسم. وبعد ذلك أريد أن أساعد المنتخب الوطني قدر الإمكان".

أنه قادر بالفعل على القيام بذلك مجددًا، كان قد أثبته قبل ذلك أمام سانت باولي. فقد ضمّه كومباني إلى التشكيلة الأساسية، وسجّل موسيالا برأسه في وقت مبكر من المباراة. وتبع ذلك تسديدة ارتطمت بالقائم، وتمريره حاسمة، والعديد من اللقطات الجيدة التي توّجت بأفضل ظهور له منذ عودته مطلع العام.

وقال موسيالا: "كانت مباراة جيدة، أصبحت أدخل في اللعب بشكل أفضل، وسجلت هدفًا. أنا راضٍ عن الأداء اليوم". وأضاف: "كل دقيقة أحصل عليها تفيدني. لقد خطوت خطوة إلى الأمام، لكن ما زالت هناك خطوات كثيرة يمكنني القيام بها. أشعر بأنني أفضل بكثير مما كنت عليه قبل شهر".

كما نال إشادة من زميله في بايرن وقائد المنتخب الألماني جوشوا كيميش: "يمكنك أن تلاحظ أنه عندما يشارك باستمرار معنا في التدريبات ويحصل على مبارياته، فإنه يحقق دائمًا مساهماته التهديفية كما حدث اليوم". وبالطبع ما يزال هناك طريق ليصبح قادرًا على تقديم هذا المستوى بثبات كل ثلاثة أيام. "لكنني ألاحظ أن طريقة تفكيره تغيّرت قليلًا الآن، لقد أصبح أكثر إيجابية".