بمناسبة عيد ميلاده الخامس والستين، استذكر اللاعب الألماني الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مشاركاته مع المنتخب الوطني، في مقابلة مع صحيفة «بيلد»، مسيرته الناجحة من بين أمور أخرى. وعندما سُئل عما إذا كان يود أن يفعل شيئًا مختلفًا، تذكر هذا اللاعب الذي كان من الطراز العالمي عرضًا من «الرويال».
"كان كل شيء متفقًا عليه بيني وبين ريال مدريد": رئيس النادي منع انتقال أسطورة بايرن ميونيخ لوثار ماتيوس إلى مدريد
في البداية، نفى ماتيوس ذلك. وقال إنه لم ينقصه «شيء على الإطلاق». «ولا حتى الفوز بدوري أبطال أوروبا، رغم أنني كنت على وشك تحقيقه مرتين مع بايرن ميونيخ. في المرتين، كنا متقدمين 1-0 في الشوط الأول من المباراة النهائية، لكننا خسرنا 1-2 (في عام 1987 أمام نادي بورتو، وفي عام 1999 أمام مانشستر يونايتد؛ ملاحظة المحرر).»
ثم تذكر: "بل، هناك شيء. كنت أرغب في الانتقال إلى ريال مدريد عام 1991! كان ذلك ليكون كل شيء! كان كل شيء متفقاً عليه بيني وبين ريال مدريد. لكن رئيس إنتر ميلان (إرنستو) بيليجريني لم يسمح لي بالرحيل."
وقع ماتياس على بيان - وعاد إلى نادي بايرن ميونيخ
كان ماتياس في ذلك الوقت في ذروة مسيرته. بعد فوزه بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني عام 1990، كان قد فاز للتو بكأس الاتحاد الأوروبي مع إنتر ميلان، وانتُخب كأول لاعب كرة قدم رسمي في العالم من قبل الفيفا. وبعد رفض بيليجريني، مدد عقده في ميلانو لمدة عامين إضافيين. لكن رغبته في الانتقال مرة أخرى لم تتأخر طويلاً.
بعد ما يقرب من عام من فشل انتقاله إلى ريال مدريد، توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس تورينو، قبل أن يتعرض لتمزق في الرباط الصليبي في أبريل 1992، مما أدى إلى غيابه عن بطولة أمم أوروبا في الصيف (خسرت ألمانيا في النهائي أمام الدنمارك). على الرغم من أن ماتيوس كان يعمل بجد في الجبال من أجل العودة، إلا أن يوفنتوس تراجع في النهاية. بدلاً من ذلك، استحوذ نادي بايرن ميونيخ عليه مقابل مبلغ 4.2 مليون مارك ألماني في ذلك الوقت. سبق الانتقال بيان خطي من لاعب الوسط بناءً على إصرار بيليجريني، ينص على أنه لا يجوز له اللعب لأي نادٍ إيطالي آخر.
بعد خمسة أشهر من إصابته بتمزق في الرباط الصليبي، في سبتمبر 1992، عاد ماتيوس للعب مع بايرن ميونيخ للمرة الأولى. تبع ذلك أربعة ألقاب في الدوري، وفوزان بكأس ألمانيا، ولقب آخر في كأس الاتحاد الأوروبي. خلال الفترة الأولى التي قضاها في ميونيخ من 1984 إلى 1998، كان قد فاز مرتين بلقب الدوري ومرة واحدة بكأس ألمانيا. بعد مطلع الألفية الجديدة، انضم ماتيوس إلى فريق ميتروستارز في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في ختام مسيرته، قبل أن ينهي مسيرته في يناير 2001.
يرى ماتثيوس أن بايرن ميونيخ هو المرشح الأوفر حظاً في مواجهة ريال مدريد
وبالتالي، لا يربط الخبير التلفزيوني الحالي أي رابط عاطفي بنادي ريال مدريد. لكنه أوضح لصحيفة «بيلد» أنه لا يمر بوقت سهل عندما يلتقي بايرن ميونيخ مع إنتر ميلان. وفيما يتعلق بالمباراة المرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يرى ماتيوس أن البطل الألماني التاريخي هو المرشح الأوفر حظاً.
وقال ماتيوس: "شاهدت ريال مدريد مرتين ضد مانشستر سيتي. إنهم يلعبون بشكل أقوى مما كانوا عليه في مرحلة الدوري. إنهم أكثر انضباطًا وأقل أنانية، كما أنهم يدافعون جيدًا"، مشددًا على أنه "مع ذلك، أعتقد أن بايرن ميونيخ، بالنظر إلى مستواه في الأسابيع الماضية، أكثر تماسكًا وتقدمًا من ريال مدريد. أود أن أقول إن بايرن ميونيخ هو المرشح بنسبة 60 إلى 40".
لوثار ماتيوس: بيانات الأداء والإحصائيات مع نادي بايرن ميونيخ
الألعاب 410 الأهداف 100 تمريرات حاسمة 51