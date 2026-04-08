في أعقاب الفوز الشاق في العاصمة الإسبانية، سارع مسؤولو بايرن إلى الإشادة بالتحضير التكتيكي لمدربهم الرئيسي. وخلال مخاطبته الفريق في مأدبة ما بعد المباراة، خصّ دريسن كومباني بالذكر لدوره في هذا الانتصار. وعكست كلمات الرئيس التنفيذي ثقة متزايدة بالمدرب، الذي نجح في اجتياز إحدى أصعب المواجهات في كرة القدم الأوروبية.

وقال دريسن في كلمته: «فينسنت، نحن جميعاً مدينون لك بقدر كبير من الامتنان. لقد أعددتَ الفريق على نحو مثالي للمنافس، وللمباراة، ولهذا الملعب». ثم واصل الإشادة بالجهد العام للفريق مضيفاً: «قدّمتم أداءً رائعاً. كان أداءً جماعياً عظيماً».

ويضع هذا الفوز بايرن في موقع قوي وهو يسعى لحجز مكان في نصف النهائي أمام أحد الفريقين: باريس سان جيرمان أو ليفربول.



