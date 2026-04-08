كان فينسنت كومباني مدينًا لـ"بقدر هائل من الامتنان" لبايرن ميونيخ، فيما أشاد الرئيس التنفيذي بمانويل نوير بوصفه "العامل الحاسم" في الفوز على ريال مدريد
الدرس المتقن الذي قدمه كومباني يحظى بإشادة التنفيذيين
في أعقاب الفوز الشاق في العاصمة الإسبانية، سارع مسؤولو بايرن إلى الإشادة بالتحضير التكتيكي لمدربهم الرئيسي. وخلال مخاطبته الفريق في مأدبة ما بعد المباراة، خصّ دريسن كومباني بالذكر لدوره في هذا الانتصار. وعكست كلمات الرئيس التنفيذي ثقة متزايدة بالمدرب، الذي نجح في اجتياز إحدى أصعب المواجهات في كرة القدم الأوروبية.
وقال دريسن في كلمته: «فينسنت، نحن جميعاً مدينون لك بقدر كبير من الامتنان. لقد أعددتَ الفريق على نحو مثالي للمنافس، وللمباراة، ولهذا الملعب». ثم واصل الإشادة بالجهد العام للفريق مضيفاً: «قدّمتم أداءً رائعاً. كان أداءً جماعياً عظيماً».
ويضع هذا الفوز بايرن في موقع قوي وهو يسعى لحجز مكان في نصف النهائي أمام أحد الفريقين: باريس سان جيرمان أو ليفربول.
لا يزال نوير عامل الحسم الاستثنائي من الطراز العالمي
بينما نال كومباني الإشادة التكتيكية، كان أداء نوير بين الخشبات الثلاث هو محور الحديث الأساسي في أعقاب المباراة. في سن الأربعين، أثبت الحارس المخضرم أنه لا يزال ضمن النخبة، إذ قام بعدة تدخلات حاسمة للحفاظ على تقدم بايرن ونيل جائزة رجل المباراة. وكانت قدرته على إحباط هجوم ريال مدريد المرصع بالنجوم العامل الحاسم طوال الدقائق التسعين.
وأغدق دريسن المديح على قائد الفريق، مسلطًا الضوء على الفارق في جودة حراسة المرمى في تلك الليلة. وقال الرئيس التنفيذي: «كان لدينا في مباراتنا اليوم شيء لم يكن لدى ريال: عاملنا الحاسم، ابن الأربعين عامًا، حارس مرمانا العالمي. مانويل، كنت استثنائيًا اليوم».
وعلى الرغم من بعض التمريرات غير الموفقة في بعض الأحيان، لُوحِظت ثقة نوير التي كان يبثّها داخل منطقة جزائه، وهو يتصدى لمحاولات أمثال كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.
التغلّب على أشباح البرنابيو
يُعدّ تحقيق الفوز في مدريد إنجازاً نادراً لعمالقة بافاريا، الذين عانوا في سانتياغو برنابيو خلال السنوات الأخيرة. وغالباً ما كانت الأجواء العدائية والتألق الفردي للاعبين بمستوى مبابي وفينيسيوس أكبر من أن يُحتمل في الماضي، لكن الإعداد التكتيكي لكومباني أتاح لبايرن فرض سيطرته خلال فترات طويلة. وأهداف لويس دياز وهاري كين منحت الضيوف الأساس الذي احتاجوه لحسم نتيجة تاريخية.
كانت حدة المباراة محسوسة، إذ ضغط ريال مدريد في الدقائق الأخيرة بحثاً عن هدف التعادل بعدما قلّص مبابي الفارق. إلا أن انضباط الفريق الألماني ظل متماسكاً. وكان ذلك تحولاً كبيراً لفريق كثيراً ما أخفق في هذا الملعب تحديداً، ليضع أخيراً حداً لسلسلة سلبية خيّمت على تاريخ النادي الحديث أمام بطل أوروبا 15 مرة والسادة الدائمين لهذه البطولة، محتفلاً بأول فوز للألمان على ريال مدريد منذ 14 عاماً.
العمل لم يكتمل إلا إلى النصف
على الرغم من الاحتفالات والإشادة الكبيرة من مجلس الإدارة، كان دريسن حريصًا على تذكير موظفيه ولاعبيه بأن المواجهة لم تُحسم بعد. إن الفوز في مباراة الذهاب خارج الديار يُعدّ أفضلية كبيرة، لكن مباراة الإياب في أليانز أرينا ستتطلب المستوى نفسه من التركيز إذا كانوا يريدون حجز بطاقتهم إلى المربع الذهبي.