في بودكاست "Schwarzgelbe Runde"، أوضح جينتر أن المدرب الهولندي، الذي تولى تدريب بوروسيا دورتموند في صيف 2017 خلفًا لتوماس توخيل الذي تم إقالته، رفض رفضًا قاطعًا إجراء أي حوار شخصي معه في ذلك الوقت.
"كان ذلك أمرًا صادمًا للغاية": ماتياس جينتر يكشف عن الإجراء الصارم الذي اتخذه بيتر بوس، المدرب السابق لـ«بوروسيا دورتموند»
"قبل عام من كأس العالم، كنت أريد أن أعرف ما إذا كانت لدي فرصة للحصول على مكان أساسي في التشكيلة. ولهذا السبب سألت مايكل زورك عن رقم هاتف بيتر بوس"، يتذكر جينتر. "كنت في روسيا آنذاك. ثم أرسل لي رسالة وقال: 'ماتز، أنا آسف. لكنه لا يريد التحدث معك.' كان ذلك صدمة كبيرة حقًا."
انتقل المدافع إلى بوروسيا دورتموند في عام 2014، وتأرجح في البداية بين التشكيلة الأساسية ومقاعد البدلاء، ثم نجح في النهاية في الحصول على مكان أساسي في خط الدفاع الرباعي تحت قيادة توماس توخيل: "أردت أن أعرف ما هو دوري. كنت مستعداً للقتال من أجل مكاني والدفاع عنه. انضم لاعبان جديدان، وكان ذلك قبل عام من كأس العالم - أردت أن أعرف ما هي فرصي"، قال جينتر.
جينتر ينتقل إلى غلادباخ بعد استبعاده من بوروسيا دورتموند
وعندما أصبح واضحًا أنه لم يعد مطلوبًا لدى بوس، قرر الانتقال إلى بوروسيا مونشنغلادباخ. وظل مخلصًا للنادي لمدة خمس سنوات إجمالاً، قبل أن يعود إلى وطنه في صيف 2022 للانضمام إلى نادي فرايبورغ. ولا يزال متعاقدًا مع النادي حتى اليوم،
لكن عمل بوس في دورتموند لم يدم طويلاً. بسبب عدم تحقيق النجاح، تم فصل الهولندي بعد خمسة أشهر فقط، في ديسمبر 2017، واستبداله ببيتر شتوجر.
بعد فترات قضاها في باير 04 ليفركوزن وأولمبيك ليون، انضم بوس في عام 2023 إلى إيندهوفن، حيث لا يزال متعاقدًا حتى عام 2028. ومن أبرز إنجازاته الفوز ببطولتي الدوري الهولندي وكأس السوبر الهولندي مرتين.