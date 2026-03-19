كشف مايكل بالاك، قائد المنتخب الألماني السابق، أنه كان بإمكانه الانتقال إلى ريال مدريد في صيف عام 2002 بدلاً من الانضمام إلى نادي بايرن ميونيخ.
"كان دور أولي هونيس كبيرًا في إقناعي": نجم بايرن ميونيخ السابق رفض عرضي ريال مدريد وبرشلونة
وكما أوضح مساء الخميس في برنامج "Triple – der Hagedorn-Fussballtalk" على قناة Sky، كان بالاك قد تلقى في ذلك الوقت عرضًا من «الريال». وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا آنذاك قد خاض موسمًا رائعًا مع باير ليفركوزن، حيث خسر لقب الدوري الألماني بفارق ضئيل مع الفريق ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. وخسر الفريق النهائي بشكل مؤسف بنتيجة 1-2 أمام ريال مدريد. بالإضافة إلى ذلك، قاد بالاك منتخب ألمانيا إلى نهائي كأس العالم 2002، لكنه غاب عن المباراة بسبب حصوله على بطاقة صفراء. وبدون لاعب الوسط، خسرت ألمانيا أمام البرازيل بقيادة النجوم رونالدو ورونالدينيو وريفالدو بنتيجة 0-2.
وأوضح بالاك أنه قرر في النهاية الانضمام إلى بايرن "لأسباب متنوعة". "كان لـأولي هونيس دور كبير في إقناعي آنذاك." أراد الرئيس الفخري الحالي والمدير الرياضي السابق لبايرن ميونيخ ضم اللاعب الدولي الألماني إلى ميونيخ بأي ثمن. قال بالاك، الذي دفع بايرن مقابل انتقاله من ليفركوزن ستة ملايين يورو: "كنت لا أزال صغيراً نسبياً وبالطبع سهل التأثير".
إلى جانب إقناع هونيس، كان هناك سبب مهم آخر، وهو أن بالاك كان يفكر بالفعل في كأس العالم 2006 التي ستقام على أرضه. في الفترة التي سبقت البطولة، كان يفضل اللعب في أكبر نادٍ ألماني، وقد وقع اختياره في النهاية لصالح بايرن وليس ضد ريال مدريد.
كان بإمكان مايكل بالاك أن يغادر نادي بايرن ميونيخ عام 2004 متوجهاً إلى نادي برشلونة
بقي بالاك في ميونيخ لمدة أربع سنوات، أي حتى كأس العالم 2006 في ألمانيا، حيث احتل المركز الثالث مع المنتخب الألماني بصفته قائداً للفريق. وتوج بطلاً لألمانيا ثلاث مرات مع فريق ميونيخ، كما فاز بثلاثة ألقاب في كأس ألمانيا. وسجل 62 هدفاً في 157 مباراة خاضها مع بايرن.
في عام 2006، بعد انتهاء عقده، قرر عمداً "ألا أذهب مرة أخرى إلى مكتب أولي هونيس - لأنني كنت أعلم أنه قادر على إقناعي مرة أخرى"، كما قال اللاعب البالغ من العمر 49 عاماً اليوم. كان بالاك قد "اتخذ قراراً في ذلك الوقت بأن يفعل شيئاً مختلفاً مرة أخرى"، وانتقل إلى نادي تشيلسي الإنجليزي دون مقابل.
هل ندم يوماً على عدم قبول عرض ريال مدريد؟ "كان واضحاً لي أن هذه الفرصة قد لا تتكرر أبداً"، يتذكر بالاك، ثم يكشف أنه كان لديه أيضاً فرصة في عام 2004 للانتقال إلى غريم ريال مدريد اللدود، نادي برشلونة. "كنا نواجه مشاكل مع بايرن ميونيخ وكنا قريبين جدًا من التوصل إلى اتفاق، لكن الأمر لم ينجح في النهاية"، قال اللاعب الذي خاض 98 مباراة مع المنتخب الألماني.
كان بايرن قد خاض موسمًا مخيبًا للآمال وخاليًا من الألقاب في 2003/04، حيث احتل بالاك وزملاؤه المركز الثاني خلف فيردر بريمن. بالإضافة إلى ذلك، خرج الفريق من كأس ألمانيا في ربع النهائي على يد أليمانيا آخن الذي كان يلعب في الدرجة الثانية آنذاك، بينما انتهت مسيرته في دوري أبطال أوروبا في دور الـ16 أمام ريال مدريد.
تعيين لينارت كارل، تلميذ بالاك، لأول مرة في منتخب ألمانيا: "ليس أمراً مفروغاً منه"
في الوقت الحالي، يعمل بالاك، إلى جانب عمله كمحلل تلفزيوني في قناة DAZN، مستشارًا للموهبة الفذة في صفوف بايرن ميونيخ، لينارت كارل. وقد تم اختيار اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، والذي يُعرف رغبته في اللعب لريال مدريد يومًا ما، للمرة الأولى يوم الخميس من قبل مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان للانضمام إلى المنتخب الألماني الأول.
وقال بالاك عن هذا الشرف الكبير الذي حظي به تلميذه: "ليس من المعتاد أن يتم اختيار لاعب في هذا العمر الصغير". "لقد حقق صعوداً سريعاً من منتخب تحت 17 عاماً، وتخطى منتخب تحت 19 عاماً لأنه تكيف بسرعة في التدريبات، واعترف بايرن بموهبته، وأثبت ذلك أيضاً بتسجيله الأهداف في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا".
يواجه كارل الآن "المنافسة، وهذا ما يجب عليه فعله. بغض النظر عن صغر السن، فإن المرء يحتاج أيضًا إلى الجودة، وهو يمتلكها، وإلا لما كان ضمن التشكيلة". قد يحتفل هذا الموهبة الهجومية بظهوره الدولي الأول في 27 مارس، عندما يلتقي منتخب ألمانيا مع سويسرا في بازل. وبعد ثلاثة أيام، من المقرر إجراء مباراة ودية أخرى في شتوتغارت ضد غانا.
مع استدعائه للمباريات الدولية في مارس، زادت فرص كارل في الترشح لبطولة كأس العالم في الصيف.
المحطات التي مر بها مايكل بالاك في مسيرته الاحترافية
الفترة
النادي
المباريات
1995 - 1997
شمنيتزر إف سي
51 (10 أهداف)
1997 - 1999
1. كايزرسلاوترن
57 (4 أهداف)
1999 - 2002 / 2010 - 2012
باير ليفركوزن
155 (42 هدف)
2002 - 2006
بايرن ميونيخ
157 (62 هدف)
2006 - 2010
تشيلسي
167 (26 هدف)