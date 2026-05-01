"عُثر عليه نائمًا في سيارته".. مدرب أوليسي الأول يحرجه علانية!

عندما كان أوليسي مراهقاً، كان قد بدأ للتو في الانضمام إلى الفريق الأول لنادٍ كان حينها في الدرجة الثانية بالبطولة الإنجليزية (وهو الآن في الدرجة الثالثة)، لكنه كان لا يزال يعيش مع عائلته في لندن. وكان يواجه كل صباح ازدحام المرور الشديد في العاصمة ليصل إلى ريدينج في الموعد المحدد.

وقال بوين: "قال إنه لا يريد أن يعلق في الزحام المروري ولا يريد أن يقضي وقتاً طويلاً في السيارة. ربما كان ينطلق في الساعة 5:30 صباحاً ليصل إلى التدريب في الوقت المحدد".

بوين الذي يشغل الآن منصب المدير الرياضي في فريق فورست جرين روفرز الذي يلعب في الدرجة الخامسة الإنجليزية أضاف أن الجزء الغريب هو أن أوليسي "كان يصل إلى ملعب التدريب وينام بعمق خلف عجلة القيادة. عندما يبدأ التدريب في الساعة 9 صباحًا، يقترب مني اللاعبون الكبار ويسألونني: 'أين مايكل؟ لماذا تأخر؟' فأجيبهم: 'قد يتأخر عن التدريب، لكن بينما كنتم لا تزالون في السرير، كان هو بالفعل في موقف السيارات، كان مجرد طفل وكان ينام، كان علينا أن نطرق على الزجاج ونوقظه من أجل التدربيات".