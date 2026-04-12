في مقابلة مع صنداي تايمز، قال فرنانديز إنه رغم أن الألقاب لا ينبغي أن تكون مقياسًا لجودة اللاعب، فإنه يُعجب بكين لجرأته على الخروج من منطقة راحته.

وقال فرنانديز: "لقد رأينا الكثير من الفائزين بالكرة الذهبية الذين لم يفوزوا بدوري أبطال أوروبا. ومع ذلك فازوا لأنها كانوا الأفضل".

"من الواضح أنه من الأسهل بالنسبة لي أن أقول ذلك لأنني لم أفز بالكثير من الألقاب. والألقاب مهمة. لكن في الوقت نفسه، أنت لا تلعب بمفردك. فهذه ليست التنس.

"لو أنه بقي [في توتنهام] موسمًا أو موسمين آخرين، لكان أفضل هداف على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز. إذًا، هل كان سيصبح أسطورة أم لا؟ كان سيصبح كذلك.

"لقد قرر الذهاب إلى بايرن، والقرار جيد لأنه يعلم أن لديه فرصة كبيرة للفوز بالألقاب. والآن نحن نتحدث عن هاري كين الذي يسجل العدد نفسه من الأهداف التي كان يسجلها في توتنهام، لكنه قد يفوز الآن بالكرة الذهبية لأنه سيفوز بالألقاب".