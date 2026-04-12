ترجمه
"كان القرار جيدًا!" - قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز يُشيد بهاري كين لرحيله عن توتنهام للانضمام إلى بايرن ميونيخ بحثًا عن الألقاب، مع احتدام المنافسة على الكرة الذهبية
جفاف الألقاب لدى كين
انتهى الأمر بكين بتسجيل 280 هدفاً لصالح سبيرز، متجاوزاً جيمي غريفز كأكثر الهدافين غزارة في تاريخهم. وعلى الرغم من سمعته كأحد أفضل اللاعبين في العالم، لم يتمكن قائد منتخب إنجلترا من مساعدة أبناء شمال لندن على إنهاء جفاف الألقاب. ومع تبقي عام واحد فقط في عقده، غادر توتنهام إلى بايرن في عام 2023، غير أنه لم يضع يديه على الألقاب إلا في عام 2025، بعدما قاد البافاريين للعودة إلى لقب الدوري الألماني. ومع اقتراب بايرن من الاحتفاظ بالبطولة الألمانية وكونه من بين المرشحين الأبرز في دوري أبطال أوروبا، تتردد أحاديث عن أن كين قد يصبح حتى الفائز المقبل بالكرة الذهبية.
فيرنانديز يدعم كين بسبب "قرار جيد"
في مقابلة مع صنداي تايمز، قال فرنانديز إنه رغم أن الألقاب لا ينبغي أن تكون مقياسًا لجودة اللاعب، فإنه يُعجب بكين لجرأته على الخروج من منطقة راحته.
وقال فرنانديز: "لقد رأينا الكثير من الفائزين بالكرة الذهبية الذين لم يفوزوا بدوري أبطال أوروبا. ومع ذلك فازوا لأنها كانوا الأفضل".
"من الواضح أنه من الأسهل بالنسبة لي أن أقول ذلك لأنني لم أفز بالكثير من الألقاب. والألقاب مهمة. لكن في الوقت نفسه، أنت لا تلعب بمفردك. فهذه ليست التنس.
"لو أنه بقي [في توتنهام] موسمًا أو موسمين آخرين، لكان أفضل هداف على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز. إذًا، هل كان سيصبح أسطورة أم لا؟ كان سيصبح كذلك.
"لقد قرر الذهاب إلى بايرن، والقرار جيد لأنه يعلم أن لديه فرصة كبيرة للفوز بالألقاب. والآن نحن نتحدث عن هاري كين الذي يسجل العدد نفسه من الأهداف التي كان يسجلها في توتنهام، لكنه قد يفوز الآن بالكرة الذهبية لأنه سيفوز بالألقاب".
كين يحطم الأرقام القياسية في طريقه إلى المجد
كان كين في عناوين الأخبار في وقت سابق من هذا الأسبوع بعدما سجل هدفًا في عودته من الإصابة خلال فوز بايرن 2-1 على ريال مدريد في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ورفع ذلك رصيده هذا الموسم إلى 49 هدفًا في 41 مباراة فقط.
كما حطم بايرن الآن الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوري الألماني، إذ وصل إلى 105 أهداف مع تبقي خمس مباريات على نهاية الموسم، عقب فوزه 5-0 على سانت باولي يوم السبت.
ما الخطوة التالية لكين؟
كان كين بديلاً لم يُستخدم في تلك الرحلة إلى سانت باولي، حيث أُريح المهاجم قبل مباراة الإياب يوم الأربعاء ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. وإذا تأهل بايرن، فسيواجه إما باريس سان جيرمان أو ليفربول في نصف النهائي.