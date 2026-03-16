كشف يواكيم لوف، المدرب السابق للمنتخب الألماني، في برنامج وثائقي تلفزيوني عن مسعود أوزيل، أنه لم يهتم بشكل كبير بقرار اعتزال بطل كأس العالم لعام 2014، الذي أعلنه بعد إخفاق المنتخب في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا بعد أربع سنوات.
ترجمه
"كان الأمر طويلاً بالنسبة لي": المدرب السابق للمنتخب الألماني يوجي لوف لم يهتم بأسباب استقالة مسعود أوزيل من المنتخب الألماني
كان أوزيل قد تصدر عناوين الصحف قبل انطلاق بطولة 2018، حيث قام - تمامًا مثل إلكاي غوندوغان - بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتقط صورة معه.
انقلب الرأي العام في ألمانيا ضد أوزيل، الذي استقال بعد خروج ألمانيا التاريخي من الدور الأول في روسيا واتهم مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم بالعنصرية في منشور من ثلاثة أجزاء باللغة الإنجليزية.
- Getty Images
يواكيم لوف: "شعرت بخيبة أمل في تلك اللحظة"
"لم أقرأ البيان الصحفي بأكمله والأسباب الواردة فيه قط. أولاً لأنني وجدته طويلاً جداً، وثانياً لأنني كنت أشعر بخيبة أمل في تلك اللحظة، لأنني في الواقع لم أسمع ذلك منه شخصياً"، قال لوف الآن في الوثائقي الذي أعدته قناة ZDF بعنوان "ميسوت أوزيل - ضيف عند الأصدقاء".
لم يتواجد أوزيل بنفسه في الوثائقي المكون من عدة أجزاء، وهو يرفض منذ عدة سنوات جميع الاستفسارات الإعلامية. "يعيش مسعود الآن في تركيا، ولا يتواجد في ألمانيا إلا نادراً أو نادراً جداً"، أفاد لوف.
- imago images
موقف أوزيل: "لم نرتكب أي خطأ"
ووفقًا لمستشار أوزيل السابق إركوت سوغوت، فإن تحويل بيان الاستقالة إلى فرصة لتسوية الحسابات مع مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم كان رغبة اللاعب نفسه: "كان الأمر واضحًا لميسوت منذ البداية: لا داعي لأن نعتذر عن أي شيء. لم نرتكب أي خطأ. كانت هذه هي الطريقة التي أرادها"، على حد قوله.
في عام 2023، أنهى أوزيل مسيرته الكروية بعد أن لعب مؤخراً مع فريق إسطنبول باشاك شهير في تركيا.
الأندية التي لعب لها مسعود أوزيل:
2005 - 2008 نادي شالكه 04 2008 - 2010 فيردر بريمن 2010 - 2013 ريال مدريد 2013 - 2021 أرسنال 2021 - 2022 فنربخشة 2022 - 2023 باساكشير