"كان الأمر طويلاً بالنسبة لي": المدرب السابق للمنتخب الألماني يوجي لوف لم يهتم بأسباب استقالة مسعود أوزيل من المنتخب الألماني

أنهى بطل العالم لعام 2014 مسيرته مع المنتخب الألماني بعد أربع سنوات، مما خيب آمال مدرب المنتخب.

كشف يواكيم لوف، المدرب السابق للمنتخب الألماني، في برنامج وثائقي تلفزيوني عن مسعود أوزيل، أنه لم يهتم بشكل كبير بقرار اعتزال بطل كأس العالم لعام 2014، الذي أعلنه بعد إخفاق المنتخب في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا بعد أربع سنوات.

  • كان أوزيل قد تصدر عناوين الصحف قبل انطلاق بطولة 2018، حيث قام - تمامًا مثل إلكاي غوندوغان - بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتقط صورة معه. 

    انقلب الرأي العام في ألمانيا ضد أوزيل، الذي استقال بعد خروج ألمانيا التاريخي من الدور الأول في روسيا واتهم مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم بالعنصرية في منشور من ثلاثة أجزاء باللغة الإنجليزية. 

    يواكيم لوف: "شعرت بخيبة أمل في تلك اللحظة"

    "لم أقرأ البيان الصحفي بأكمله والأسباب الواردة فيه قط. أولاً لأنني وجدته طويلاً جداً، وثانياً لأنني كنت أشعر بخيبة أمل في تلك اللحظة، لأنني في الواقع لم أسمع ذلك منه شخصياً"، قال لوف الآن في الوثائقي الذي أعدته قناة ZDF بعنوان "ميسوت أوزيل - ضيف عند الأصدقاء". 

    لم يتواجد أوزيل بنفسه في الوثائقي المكون من عدة أجزاء، وهو يرفض منذ عدة سنوات جميع الاستفسارات الإعلامية. "يعيش مسعود الآن في تركيا، ولا يتواجد في ألمانيا إلا نادراً أو نادراً جداً"، أفاد لوف.

    موقف أوزيل: "لم نرتكب أي خطأ"

    ووفقًا لمستشار أوزيل السابق إركوت سوغوت، فإن تحويل بيان الاستقالة إلى فرصة لتسوية الحسابات مع مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم كان رغبة اللاعب نفسه: "كان الأمر واضحًا لميسوت منذ البداية: لا داعي لأن نعتذر عن أي شيء. لم نرتكب أي خطأ. كانت هذه هي الطريقة التي أرادها"، على حد قوله. 

    في عام 2023، أنهى أوزيل مسيرته الكروية بعد أن لعب مؤخراً مع فريق إسطنبول باشاك شهير في تركيا.

  • الأندية التي لعب لها مسعود أوزيل:

    2005 - 2008نادي شالكه 04
    2008 - 2010فيردر بريمن
    2010 - 2013ريال مدريد
    2013 - 2021أرسنال
    2021 - 2022فنربخشة
    2022 - 2023باساكشير
