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"كانت فترة صعبة للغاية".. الحكم الصومالي عمر أرتان يتحدث بصراحة عن خيبة أمله في كأس العالم!
التغلب على ألم الاستبعاد من كأس العالم
كان صعود أرتان صعودًا صاروخيًا بكل ما للكلمة من معنى، إلا أن هذا الحكم الصومالي اضطر إلى التعايش مع خيبة أمل مهنية عميقة إلى جانب إنجازاته. بعد اختياره كأحد الحكام النخبة لكأس العالم 2026، رأى أرتان حلمه يتأجل بسبب عقبات إدارية.
فلم يتمكن من الحصول على التأشيرة اللازمة لدخول الولايات المتحدة، وهي نكسة كانت كفيلة بإحباط الكثيرين في هذا المجال. «كانت فترة صعبة للغاية»، كما اعترف أرتان لموقع UEFA.com. «يشعر الكثيرون بالتعاطف تجاهي، لأنه عندما يعمل المرء لسنوات عديدة ويُفترض به القيام بشيء ما، ثم لا يستطيع القيام به، فإن ذلك يمثل تحديًا كبيرًا. لكنني أقدر حقًّا الدعم الذي تلقيته من جميع أنحاء العالم؛ وأنا ممتن جدًّا".
على الرغم من الألم الذي سببه غيابه عن البطولة في أمريكا الشمالية، فإن صمود أرتان أدى إلى مكافأته بتعيين تاريخي في أوروبا. ومن المقرر أن يقود الحكم البالغ من العمر 34 عامًا طاقم تحكيم رئيسي مكون بالكامل من أفارقة في مباراة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا.
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رحلة شاقة نحو الساحة العالمية
يرتكز نجاح أرتان على أساس من المثابرة التي بدأت قبل وقت طويل من وصوله إلى الساحة الدولية. فقد واجه، أثناء نشأته في الصومال، مأساة شخصية وتحديات بيئية جعلت من مسيرته في الرياضة الاحترافية حلمًا بعيد المنال. وقال: «كنت محظوظًا، لكنني عملت بجد كبير لأصل إلى هنا، وأنا فخور جدًّا بذلك. وكما يمكنكم أن تتخيلوا، نشأت في ظروف صعبة، لكن ذلك لم يمنعني من السعي وراء أحلامي».
وقد تسارعت وتيرة تطوره بفضل إدراجه في القائمة الدولية لحكام المباريات التابعة للفيفا عام 2018. ومنذ ذلك الحين، أصبح رمزاً للتقدم في مجال التحكيم الأفريقي، ولا سيما بكونه أول صومالي يتولى التحكيم في كأس الأمم الأفريقية عام 2024.
وقد سلط رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) باتريس موتسيبي الضوء على أهمية ظهور أرتان المرتقب في سالزبورج قائلاً: "هذا شرف عظيم لعمر أرتان وللحكام الأفارقة. إنه مثال ممتاز على دور كرة القدم في التقريب بين الناس وتوحيدهم".
صنع التاريخ في سالزبورج
يُعد تعيين الحكم لمباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا لحظة تاريخية في التعاون بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF). فهي المرة الأولى التي يُعهد فيها إلى حكم من خارج أوروبا بمهمة إدارة هذه المباراة البارزة.
وبالنسبة لأرتان، يمثل الانتقال إلى أوروبا آفاقاً جديدة. وقال: «ستكون هذه أول مباراة لي في أوروبا. إن خوض المغامرات وتكوين الذكريات وتعلم أشياء جديدة أمر رائع دائماً».
وأشار إلى الحماس السائد في أوساط الجالية الصومالية، قائلاً: «عندما تلقينا هذا الاتصال، كانت تلك لحظة سعادة غامرة حقاً بالنسبة لي ولعائلتي. هناك جالية صومالية كبيرة في أوروبا وفي النمسا، وهم في غاية السعادة لقيامي بالتحكيم في مباراة كهذه».
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رسالة أمل للجيل القادم
بينما يستعد أرتان لخوض تجربة أضواء «ريد بول أرينا» الساطعة، يظل ملتزمًا باستخدام منصته لإلهام الآخرين الذين قد يواجهون عقبات مشابهة لتلك التي تغلب عليها، قائلاً: «أعتقد أنه إذا استطعتُ النجاح، فيمكن لأي شخص أن ينجح. يمكنك أن تفعل ما تريد. لا تتوقف أبدًا عن الحلم. إذا كنت تريد أن تصبح حكمًا، فهذا أفضل شيء يمكنك القيام به».
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