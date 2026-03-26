"كانت أمي تبكي" - هاري ماجواير يتحدث عن عودته إلى منتخب إنجلترا وكيف خشي مدافع مانشستر يونايتد أن تكون مسيرته الدولية قد انتهت

اعترف لاعب مانشستر يونايتد بأن كونه لاعبًا أساسيًا لفترة طويلة جعل فترة غيابه عن الفريق أصعب على التحمل. وعندما جاءت الدعوة أخيرًا، كان ذلك لحظة مهمة لعائلته، ولا سيما والدته التي دعمته طوال فترة التدقيق الشديد الذي تعرضت له مسيرته.

قال ماجواير: "إنه أمر رائع. إنه شيء افتقدته". "عندما لا يتم اختيارك، بعد أن كنت لاعباً أساسياً لمدة ست أو سبع سنوات، يكون الأمر صعباً. تحدثت إلى المدرب وأخبرني أنني ضمن التشكيلة. اتصلت بأسرتي. كانت والدتي في إجازة وكانت تبكي. أنا الآن في مرحلة من مسيرتي المهنية لا يتعلق الأمر فيها بي شخصياً كثيراً. أنا في الثالثة والثلاثين من عمري. سواء لعبت دقيقة واحدة في كأس العالم أو كل المباريات، سأبذل قصارى جهدي لضمان نجاح هذا البلد".