الهلال يعلن إصابة كاليدو كوليبالي .. والسنغالي: هذه علاقتي بجاري النصراوي وكواليس مكالمة ياسين بونو بعد أزمة المغرب

شارك كوليبالي في معسكر السنغال الأخير، لكنه لم يشارك في وديتي بيرو وجامبيا، رغم جاهزيته إلا أن مدربه بابي ثياو فضل إراحته.

ورغم عدم المشاركة في المباراتين الدوليتين إلا أن الهلال أعلن يوم الخميس، غياب السنغالي عن المران، نظرًا لمعاناته من آلام في عضلة الفخذ الأمامية.

هذه الإصابة تثير الشكوك حول إمكانية لحاق كوليبالي بمواجهة التعاون المقبلة، المقرر لها غدًا السبت، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي 2025-2026.



