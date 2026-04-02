لم يمر التوقف الدولي لشهر مارس بسلام على السنغالي كاليدو كوليبالي؛ مدافع الهلال، إذ عاد مصابًا، ويبدو أنه لن يلحق بمواجهة التعاون المقبلة.
الهلال يعلن إصابة كاليدو كوليبالي .. والسنغالي: هذه علاقتي بجاري النصراوي وكواليس مكالمة ياسين بونو بعد أزمة المغرب
ما القصة؟
شارك كوليبالي في معسكر السنغال الأخير، لكنه لم يشارك في وديتي بيرو وجامبيا، رغم جاهزيته إلا أن مدربه بابي ثياو فضل إراحته.
ورغم عدم المشاركة في المباراتين الدوليتين إلا أن الهلال أعلن يوم الخميس، غياب السنغالي عن المران، نظرًا لمعاناته من آلام في عضلة الفخذ الأمامية.
هذه الإصابة تثير الشكوك حول إمكانية لحاق كوليبالي بمواجهة التعاون المقبلة، المقرر لها غدًا السبت، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
عن الحياة في السعودية
على جانب آخر، ظهر كاليدو كوليبالي في أحد البودكاستات خلال التوقف الدولي الأخير، متحدثًا عن حياته في المملكة العربية السعودية، ليؤكد للجميع سعادته بخطوة الانتقال للرياض في صيف 2023.
وقال صاحب الـ34 عامًا: "أنا سعيد جدًا بوجودي في السعودية، لو اتخذت قرارًا .. لا أندم عليه أبدًا، لكنني اتخذت أحد أفضل القرارات في حياتي بانتقالي إلى السعودية. لقد كان أفضل خيار في ذلك الوقت".
وأضاف: "أن أعيش في بلد مسلم، بما إنني مسلم، وثقافة تعلمتها يوميًا، لأنني أعيش في فيلا وسط السعوديين، وليس وسط الأجانب، بل قمت بشراء منزلي هناك لأنني أشعر بالراحة وكذلك عائلتي وأطفالي يذهبون للمدرسة البريطانية في الرياض وسعداء بها جدًا، ويحصلون على دروس للغة الفرنسية، أيضًا زوجتي تشعر بالراحة. صحيح أن الحياة الاجتماعية مختلفة عن فرنسا، لكننا سعداء، وإخوتي يكونون سعداء عند القدوم لزيارتي وأصدقائي يزورونني بانتظام".
علاقته بجاره النصراوي
كونه يعيش وسط المواطنين السعوديين، كوّن كوليبالي بعض الصداقات؛ إحداها مع جاره الذي يشجع النصر، لكن علاقتهما لا تتأثر بالانتماءات الكروية.
عن ذلك، أوضح السنغالي: "جاري من مشجعي النصر، ومن ناحية أخرى فهو يشجع الهلال، إذ يذهب معي للمسجد، ونظل نمزح ونضحك، فعلاقتي به رائعة وودية جدًا ويجب أن تستمر".
- Getty Images Sport
مكالمة بونو بعد سحب الكأس من السنغال
في الحوار ذاته، تطرق كوليبالي للحديث عن لحظة علمه بقرار سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من منتخب السنغال ومنحه للمغرب، على إثر انسحاب أسود التيرانجا لبعض الدقائق في النهائي، غضبًا من القرارات التحكيمية، قبل العودة لاستئناف اللقاء في الأخير..
"الحارس المغربي ياسين بونو هو من أخبرني بقرار سحب كأس أمم إفريقيا 2025 من السنغال ومنحه للمغرب، كنت مرتبكًا قليلًا ومزحت معه، لكن في النهاية رأيت بيان الاتحاد الإفريقي".
وتابع: "الأمر لا يصدق، لكنني واصلت حياتي بهدوء، وعلاقتي ببونو جيدة جدًا ولا توجد أي مشكلة، بل كنا نضحك على القرار معًا".