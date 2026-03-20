كالياري - نابولي، تقييمات CM: ماكتوميناي صانع الفوز. دي بروين متفاني أكثر من اللازم

فاز نابولي على كالياري بنتيجة 1-0 خارج أرضه.
فيما يلي، جميع تقييمات المباراة.
كابريلي 5,5: حافظ على توازن المباراة بتصديه لتسديدة بوليتانو، وقام ببعض التصديات الرائعة، لكنه يتحمل جزءاً من المسؤولية عن الهدف الذي استقبلته شباكه.
رودريغيز 5.5: بعض التدخلات الجيدة لكنه تم تجاوزه بسهولة بالغة. لم يكن سريع الاستجابة عند هدف الضيوف.
(من الدقيقة 39 من الشوط الثاني راترينك بدون تقييم).
دوسينا 6: شكل مع مينا حائطًا دفاعيًا للحد من المهاجم الوحيد للضيوف
مينا 6: كالعادة، يصعب تجاوز منطقته. غالبًا ما يحاصر هولجوند.
زي بيدرو 5.5: بعض التدخلات الدفاعية الجيدة، لكن الكرة تمر من جانبه في كثير من الأحيان. يجب إعادة النظر في أدائه عند الهدف.
(من الدقيقة 28 من الشوط الثاني، ميندي 6: دخل الملعب وأصبح خطيرًا على الفور)
سليمانا 5.5: تردد كبير أمام فريق أكثر فنية بكثير.
جايتانو 6: يحافظ على توازن خط الوسط.
أدوبو 5: يحاول أن يكون صعب المراس لكنه يتفوق عليه خط وسط نابولي)
(من الدقيقة 28 من الشوط الثاني ديولا 6: ينظم خط الهجوم)
بالسترا 5.5: حوصر من قبل كونتي، ونادراً ما قام بغزوات هجومية.
فولورونشو 5.5: أظهر العزيمة المعتادة لكن ذلك لم يكن كافياً.
(من الدقيقة 20 من الشوط الثاني كيليتشسوي 5: لم يُلاحظ دخوله تقريبًا).
إسبوزيتو 6: أفضل الفرص تأتي من قدميه.
(من الدقيقة 39 من الشوط الثاني تريبي s.v.).
المدرب بيساكاني 5: أداء دفاعي جيد، لكن لتجنب الهبوط يجب الهجوم ومحاولة التسجيل.
ميلينكوفيتش سافيتش 6: اقتصرت مشاركته في المباراة على بضع تدخلات في عمق منطقة الخصم. مجرد متفرج.
أوليفيرا 6: مع جوتيريز، قام بإيقاف باليسترا لكنه عانى أكثر من زميله.
بونجورنو 6: استخدم قوته البدنية عند الحاجة.
بوكما 6.5: كان يقظًا، وقلل من توغلات خصومه. كان لا يُقهر اليوم.
جوتيريز 6.5: أداء ممتاز في تغطية باليسترا.
لوبوتكا 5.5: لم ينجح في تحريك الفريق كما هو معتاد. أخطأ في الكثير من التمريرات وتأثر بالبطاقة الصفراء التي حصل عليها في وقت مبكر.
(من الدقيقة 10 من الشوط الثاني أليسون سانتوس 5.5: دخل الملعب، قام ببعض المراوغات ثم اختفى)
جيلمور 6.5: نظيف ومنظم. اليوم هو الميترونوم لخط وسط الأزوري.
(من الدقيقة 31 من الشوط الثاني أنجيسا s.v).
بوليتانو 6.5: بعض التوغلات الجيدة في منطقة الخصم. لم يسجل هدفاً بفضل كابريلي فقط.
(من الدقيقة 31 من الشوط الثاني سبينازولا 6.5: أنقذ موقفاً خطيراً للغاية في الدقائق الأخيرة)
دي بروين 6.5: مباراة متكلفة، على الرغم من أنه أخطأ في كثير من الأحيان بسبب الإفراط في التضحية.
ماكتوميناي 6.5: سجل هدف التقدم بشكل شبه عارض، ثم لعب بذكاء.
هوجلوند 5.5: كان رائعاً في التناغم مع زملائه، لكنه لم يشكل أي خطر على مرمى كابريلي. أهدر الفرص القليلة التي أتيحت له.
المدرب كونتي 6: حصد ثلاث نقاط مهمة في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، رغم أنه كان يجب إنهاء المباراة لتجنب المخاطرة.