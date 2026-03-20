كالياري - نابولي، تقييمات CM: ماكتوميناي صانع الفوز. دي بروين متفاني أكثر من اللازم

كابريلي 5,5: حافظ على توازن المباراة بتصديه لتسديدة بوليتانو، وقام ببعض التصديات الرائعة، لكنه يتحمل جزءاً من المسؤولية عن الهدف الذي استقبلته شباكه.

رودريغيز 5.5: بعض التدخلات الجيدة لكنه تم تجاوزه بسهولة بالغة. لم يكن سريع الاستجابة عند هدف الضيوف.

(من الدقيقة 39 من الشوط الثاني راترينك بدون تقييم).

دوسينا 6: شكل مع مينا حائطًا دفاعيًا للحد من المهاجم الوحيد للضيوف

مينا 6: كالعادة، يصعب تجاوز منطقته. غالبًا ما يحاصر هولجوند.

زي بيدرو 5.5: بعض التدخلات الدفاعية الجيدة، لكن الكرة تمر من جانبه في كثير من الأحيان. يجب إعادة النظر في أدائه عند الهدف.

(من الدقيقة 28 من الشوط الثاني، ميندي 6: دخل الملعب وأصبح خطيرًا على الفور)

سليمانا 5.5: تردد كبير أمام فريق أكثر فنية بكثير.

جايتانو 6: يحافظ على توازن خط الوسط.

أدوبو 5: يحاول أن يكون صعب المراس لكنه يتفوق عليه خط وسط نابولي)

(من الدقيقة 28 من الشوط الثاني ديولا 6: ينظم خط الهجوم)

بالسترا 5.5: حوصر من قبل كونتي، ونادراً ما قام بغزوات هجومية.

فولورونشو 5.5: أظهر العزيمة المعتادة لكن ذلك لم يكن كافياً.

(من الدقيقة 20 من الشوط الثاني كيليتشسوي 5: لم يُلاحظ دخوله تقريبًا).

إسبوزيتو 6: أفضل الفرص تأتي من قدميه.

(من الدقيقة 39 من الشوط الثاني تريبي s.v.).





المدرب بيساكاني 5: أداء دفاعي جيد، لكن لتجنب الهبوط يجب الهجوم ومحاولة التسجيل.