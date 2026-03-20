كالياري - نابولي، الأنظار تتجه نحو أدوبو: إلى أين قد ينتقل في الصيف

من بين اللاعبين المتوقع مشاركتهم في التشكيلة الأساسية لفريق بيساكان، يجب الانتباه إلى ميشيل أدوبو، لاعب الوسط المولود عام 2000 والذي لا يستغني عنه المدرب أبدًا: فهو دائمًا على أرض الملعب، ويشارك كأساسي في معظم الأحيان في أحد أفضل مواسم اللاعب الفرنسي. الأرقام (والبيانات) تتحدث: استعاد لاعب أتالانتا السابق 135 كرة في هذا الدوري، ولم يتفوق عليه أي لاعب من لاعبي كالياري، ولا يتقدم عليه سوى أربعة لاعبين فقط في عدد الكرات المستعادة في الدوري الإيطالي (مودريتش، راماداني، ماتيتش وكريستانتي). ليس هذا فحسب، بل إن أدوبو هو أيضًا اللاعب الذي سدد أكبر عدد من التسديدات على المرمى في صفوف الروسوبلو، بواقع 10 تسديدات مثل سيباستيانو إسبوزيتو (المهاجم). وإسبوزيتو هو اللاعب الوحيد في التشكيلة الذي قام بتمريرات أكثر في نصف ملعب الخصم مقارنة بأدوبو (435)، ولا يتفوق على الفرنسي في عدد الاستحواذات سوى أوبرت.



