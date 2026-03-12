كالياري، رسميًا: تم تجديد عقد أوبرت حتى عام 2030

يسر نادي كالياري كالتشيو أن يعلن عن تجديد عقد آدم أوبرت الذي سيبقى مع الفريق حتى 30 يونيو 2030.

ولد أوبرت عام 2002 في براتيسلافا لأسرة من الرياضيين، ووصل إلى إيطاليا في سن 16 عامًا للانضمام إلى فريق الشباب في سامبدوريا. ومن هناك انتقل إلى قطاع الشباب في كالياري، في أرض أصبحت اليوم موطنه الثاني.

ظهر لأول مرة في فريق برايميرا روسبلو في أغسطس 2021، لكنه دخل على الفور في دائرة الفريق الأول، حيث ظهر لأول مرة في سن 19 عامًا، في 24 أكتوبر، في مباراة خارج أرضه في فلورنسا. في الموسم التالي، ساهم في عودة الفريق إلى الدوري الممتاز: لعب 33 مباراة وسجل 2 تمريرات حاسمة، وشارك أيضًا في المباريات الفاصلة، وكان لاعبًا أساسيًا في المباراة النهائية الحاسمة والناجحة في باري.

أثبت قدراته في الدوري الإيطالي: اكتسب المزيد من الخبرة والثقة في قدراته، وبعد مسيرة في المنتخبات الوطنية للشباب، انضم بشكل دائم إلى المنتخب الوطني السلوفاكي، الذي خاض معه حتى الآن 17 مباراة، بما في ذلك المشاركة في بطولة أمم أوروبا الأخيرة. مع فريق روزوبلو، حقق إنجازين، وكان دائمًا لاعبًا رئيسيًا: في 19 يناير 2025، في ملعب يونيبول دوموس، في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-1 ضد ليتشي، سجل أيضًا أول أهدافه بين المحترفين.

أوبيرت، الذي يلعب بأشكال مختلفة - مدافع وسط، ظهير في دفاع رباعي، وحتى لاعب وسط خامس عند الضرورة - بفضل مهاراته الفنية وقدرته على الجري، يستطيع أن يكون مفيدًا بشكل خاص في مرحلة التمرير والدفع، وهو ماهر في إعادة بدء اللعب على الفور، وخلق التفوق العددي، والقيام بالتمريرات العرضية.

في هذا الموسم، منحه المدرب بيساكاني مزيدًا من الثقة: لعب حتى الآن 26 مباراة من أصل 28 في الدوري، وسجل ثلاث تمريرات حاسمة.

إجمالاً، لعب 114 مباراة مع الفريق الأحمر والأزرق، ومستقبل سيكتبه معهم.

تهانينا، آدم!