"لم يكن حاسمًا كما كان متوقعًا" .. كاكا يعلق على خسارة يامال الكرة الذهبية ويوجه رسالة إلى أنشيلوتي

وأبدى نجم ميلان السابق عدم رضاه عن مستوى البرازيل في كأس العالم الأخيرة: "لم يكن ما قدمه أنشيلوتي جيدًا في المونديال مع البرازيل ولكن له عذره، هو عمل مع هذا الفريق لعام واحد فقط".

وأكمل: "في كأس العالم المقبلة سيكون عمل لخمس سنوات مع هؤلاء اللاعبين وعرف طبيعة البلاد وتعرف على الكرة في البرازيل أكثر".