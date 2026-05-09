ومع ذلك، وبعد عدة خلافات داخلية، تم إقالة ألونسو في مطلع العام — على الرغم من تحقيقه متوسط 2.24 نقطة في كل مباراة بالدوري الإسباني وتأخره بثلاث نقاط فقط عن برشلونة — وحل محله المدرب الحالي ألفارو أربيلوا.

وفقًا لصحيفة ماركا، التي تستشهد بمصادر داخل غرفة ملابس ريال مدريد، يُعزى الخلاف العميق بين اللاعبين في الفريق أيضًا إلى إقالة ألونسو. تصاعدت التوترات في أكتوبر عندما انتقد العديد من اللاعبين الرئيسيين — ومن بينهم فينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي — علنًا نظام ألونسو المتمثل في جلسات تكتيكية مكثفة وتحليل مقاطع الفيديو.

ومع ذلك، أيدت فصيلة أخرى أساليب ألونسو وسعيه لإصلاح النظام وأسلوب اللعب. بالنسبة لهؤلاء اللاعبين، كانت الشكوى العلنية — بقيادة فينيسيوس — ذريعة؛ فقد تراجعت مكانة البرازيلي مقارنة بأيامه تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

على الرغم من أن فينيسيوس ظل عنصراً أساسياً في الفريق تحت قيادة ألونسو، إلا أنه لم يبدأ سوى 13 مباراة من أصل 33 مباراة رسمية، ودخل كبديل أربع مرات. ونتيجة لذلك، لعب 90 دقيقة كاملة في تسع مباريات فقط، وأصبح يلعب بشكل متزايد كصانع ألعاب، حيث قدم 10 تمريرات حاسمة. على النقيض من ذلك، تحت قيادة أربيلوا، سجل بالفعل ثمانية أهداف إضافية في عشر مباريات أقل، ولم يتم استبداله سوى ثلاث مرات في 23 مباراة.

أحد هذه التبديلات، التي اعتبرها فينيسيوس مهينة، أشعلت شرارة الخلاف الشهير في مباراة الكلاسيكو في نهاية أكتوبر. وفقًا لصحيفة ماركا، كان ذلك اللحظة التي بدأت فيها الحملة تتفكك خلف الكواليس وعلى أرض الملعب. ووفقًا للتقارير، وافق لاعبون مثل جود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا على ذلك، حيث شعروا أن أساليب ألونسو كانت تستنزف مستواهم وثقتهم.

أثار عدم الاحترام الذي أبداه بعض اللاعبين خلال الاجتماعات التكتيكية — حتى أن بعضهم تظاهر بالنوم أو التحدث — غضب مؤيدي ألونسو في الفريق وأدى إلى انهيار عصبية المدرب، الذي لا يزال بدون نادٍ. ويقال إن ألونسو المذهول صرخ في أحد الأوقات قائلاً: "لم أكن أدرك أنني دخلت إلى حضانة أطفال".