(C)Getty Images
ترجمه
كارني تشوكويميكا يغير ولاءه بشكل مفاجئ من إنجلترا إلى المنتخب الذي يدربه مدرب مانشستر يونايتد السابق
نجم دورتموند يختار بلد مولده
قرر لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عامًا الانسحاب من منتخب إنجلترا لتمثيل النمسا، البلد الذي ولد فيه. على الرغم من نشأته في نورثامبتون وتدرجه في صفوف منتخب الأسود الثلاثة من تحت 17 عامًا إلى تحت 20 عامًا، فقد اختار لاعب تشيلسي السابق تغيير مساره.
وقد تمت المصادقة رسميًا على انتقاله من قبل الفيفا، منهياً بذلك ارتباطه الطويل بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. كانت آخر مشاركة لتشوكويميكا مع إنجلترا من خلال استدعائه للمنتخب تحت 21 عامًا في عام 2023، لكن الإصابة حالت دون مشاركته.
- Getty Images Sport
رانجنيك يحصل على تعزيزات كبيرة
هذه الخطوة تعطي دفعة كبيرة لفريق رانجنيك قبل كأس العالم هذا الصيف. المدير الفني المؤقت السابق لمانشستر يونايتد حريص على خفض متوسط عمر لاعبي خط الوسط، ووصول تشوكويميكا يوفر موهبة واعدة للغاية لتكمل لاعبين مخضرمين مثل ديفيد ألابا ومارسيل سابيتزر.
قد يشارك في أول مباراة دولية له مع المنتخب الأول في نهاية هذا الشهر. من المقرر أن تواجه النمسا غانا في 27 مارس قبل أن تلتقي بكوريا الجنوبية في 31 مارس، مما يوفر منصة مثالية للاعب دورتموند للاندماج في نظام رانجنيك القائم على الضغط العالي.
فصل جديد في الدوري الألماني
يعكس قرار تشوكويميكا بتمثيل المنتخب الوطني الاستقرار الذي حققه مؤخراً على مستوى النادي. بعد أن كافح من أجل الحصول على وقت لعب ثابت في تشيلسي، حصلعلى انتقال دائم بقيمة 24 مليون جنيه إسترليني إلى دورتموند في أغسطس 2025 بعد فترة إعارة ناجحة.
لقد كان حضوراً موثوقاً به في سيغنال إيدونا بارك، حيث ساهم بخمسة أهداف في 30 مباراة في جميع المسابقات. مكسب النمسا هو خسارة لإنجلترا، حيث انضم تشوكويميكا إلى زميله ذي الجنسية المزدوجة بول وانر، الذي رفض مؤخراً اللعب مع ألمانيا، في إعلان ولائه للمشروع النمساوي بدلاً من انتظار اتصال من أحد عمالقة أوروبا التقليديين.
- Getty Images Sport
بدء الاستعدادات لكأس العالم
ينصب تركيز لاعب الوسط الآن على حجز مكان له في التشكيلة الأساسية لبطولة كأس العالم هذا الصيف. وتواجه النمسا مهمة صعبة في المجموعة J، حيث تقابل الأردن والجزائر وحاملة اللقب الأرجنتين.
ولكن قبل الوصول إلى هناك، سيسعى تشوكويميكا إلى إنهاء الموسم بقوة مع دورتموند. يحتل BVB حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني برصيد 55 نقطة من 25 مباراة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر بايرن ميونيخ. ويستعد الفريق الآن لمواجهة أوغسبورغ في الدوري يوم السبت.
إعلان