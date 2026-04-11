كارلو أنشيلوتي يفتح الباب أمام عودة مثيرة لتياغو سيلفا إلى منتخب البرازيل بعمر 41 عامًا

لم يشارك تياغو سيلفا مع السيليساو منذ الخروج المؤلم من ربع النهائي أمام كرواتيا في كأس العالم 2022 في قطر. ومع ذلك، ومع اقتراب موعد البطولة العالمية المقبلة بسرعة، أشعل أنشيلوتي التكهنات بأن المخضرم قد يكون على موعد مع رقصة أخيرة على الساحة الدولية.

وأثنى المدرب السابق لريال مدريد كثيراً على المدافع، الذي انضم إلى بورتو في يناير وشارك تسع مرات مع العملاق البرتغالي. وفي حديثه لوسيلة الإعلام الفرنسية L’Equipe، شدد أنشيلوتي على أنه لا يميز ضد اللاعبين الأكبر سناً إذا كانوا لا يزالون يقدمون أداءً على أعلى مستوى. واستشهد بصانع الألعاب الحالي في خط الوسط بملعب سانتياغو برنابيو كأبرز مثال على طول العمر في كرة القدم الحديثة.