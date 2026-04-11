ترجمه
كارلو أنشيلوتي يفتح الباب أمام عودة مثيرة لتياغو سيلفا إلى منتخب البرازيل بعمر 41 عامًا
العمر مجرد رقم بالنسبة لأنشيلوتي
لم يشارك تياغو سيلفا مع السيليساو منذ الخروج المؤلم من ربع النهائي أمام كرواتيا في كأس العالم 2022 في قطر. ومع ذلك، ومع اقتراب موعد البطولة العالمية المقبلة بسرعة، أشعل أنشيلوتي التكهنات بأن المخضرم قد يكون على موعد مع رقصة أخيرة على الساحة الدولية.
وأثنى المدرب السابق لريال مدريد كثيراً على المدافع، الذي انضم إلى بورتو في يناير وشارك تسع مرات مع العملاق البرتغالي. وفي حديثه لوسيلة الإعلام الفرنسية L’Equipe، شدد أنشيلوتي على أنه لا يميز ضد اللاعبين الأكبر سناً إذا كانوا لا يزالون يقدمون أداءً على أعلى مستوى. واستشهد بصانع الألعاب الحالي في خط الوسط بملعب سانتياغو برنابيو كأبرز مثال على طول العمر في كرة القدم الحديثة.
مخططات مودريتش ومالديني
أنشيلوتي ليس غريبًا على تدريب شخصيات أسطورية تتحدى عامل التقدم في السن. فبعد أن أشرف على تدريب بعض أكبر الأسماء في تاريخ كرة القدم، أشار الإيطالي إلى أيقونات عمل معها في ميلان وريال مدريد لتبرير احتمال استدعاء نجم تشيلسي وباريس سان جيرمان السابق. وهو يؤمن إيمانًا راسخًا بأن الموهبة لا تاريخ انتهاء لها إذا حافظ اللاعب على لياقته البدنية.
وشرح مدرب البرازيل فلسفته بوضوح قائلًا: "أنا لا أنظر أبدًا إلى تاريخ الميلاد في جواز السفر. يمكن لجميع اللاعبين البرازيليين أن يطمحوا إلى أن يكونوا ضمن قائمة كأس العالم. لا يهم إن كان عمره 41 عامًا. إذا كان يستحق أن يكون هناك فسيكون. العمر ليس مشكلة. انظر إلى باولو مالديني، الذي كان يقترب من 39 عامًا عندما فاز بنهائي دوري أبطال أوروبا، أو لوكا مودريتش، الذي يبلغ 40 عامًا اليوم."
مستقبل على خط التماس
إلى جانب قدراته الحالية على أرض الملعب، تطرّق أنشيلوتي أيضًا إلى المقاربة الذهنية لتياغو سيلفا تجاه اللعبة. فقد بدأ المدافع بالفعل بوضع خطط لحياته بعد مسيرته كلاعب، إذ سبق أن تحدّث إلى ESPN عن دراساته للحصول على رخص التدريب. وهو انتقال يعتقد مدرب ميلان السابق أنه سيكون سلسًا نظرًا لانضباط سيلفا التكتيكي وأخلاقيات عمله.
وسارع أنشيلوتي إلى ترشيح ابن الـ41 عامًا للنجاح على دكة البدلاء بمجرد أن يقرر أخيرًا تعليق حذائه. وقال مبتسمًا: "تياغو سيكون مدربًا رائعًا، لا شك لدي في ذلك. لديه خبرة، وعمل مع بعض المدربين اللامعين حقًا خلال مسيرته، ولا أتحدث عني". وأضاف: "وهو يعمل بجد شديد... أنا سعيد جدًا لأنني تمكنت من إلهام بعضهم..."
الدفعة الأخيرة نحو مجد كأس العالم
ومع سعي البرازيل لإنهاء انتظارها الطويل للتتويج بلقب عالمي سادس، فإن ضمّ مخضرم متمرس مثل سيلفا قد يوفر القيادة والهدوء المطلوبين في مباريات خروج المغلوب. وبينما شهدت التشكيلة تدفّقًا من المواهب الشابة مؤخرًا، اعترف أنشيلوتي بأن بروز لاعبين جدد لا يؤدي إلا إلى "زيادة الشك" عندما يتعلق الأمر بحسم القائمة النهائية، ما يترك الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام دور الخبرة.
وإذا ما تم اختيار سيلفا، فسيصبح أحد أكبر اللاعبين سنًا الذين شاركوا على الإطلاق في كأس العالم. وفي الوقت الراهن، لا يزال المدافع خيارًا مطروحًا في نظر أنشيلوتي، بما يثبت أنه ما دامت مستويات الأداء مرتفعة، فإن حلم تمثيل الأصفر والأخضر للبرازيل يبقى حيًا، بغض النظر عن العمر.