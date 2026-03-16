ترجمه
كارلو أنشيلوتي يثق في عودة فينيسيوس جونيور إلى أفضل مستوياته، بينما يؤكد مدرب البرازيل أن نجم ريال مدريد «لا يخيب آمال أحد أبدًا»
اللاعب المثالي في المباريات الكبرى
في مقابلة مع راديو ماركا، أشاد كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، بشدة بفينيكوس جونيور. وأكد المدرب الإيطالي، الذي غادر ريال مدريد الصيف الماضي، أن شخصية المهاجم تتناسب تمامًا مع أكبر المسارح، مشيرًا إلى أن «هذا الجيل الجديد يحتاج إلى الوقت لبناء إرثه». وأشار أنشيلوتي إلى أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً قد اكتسب سمعة طيبة باعتباره لاعباً حاسماً في الفوز بالمباريات. وقال أنشيلوتي: "فينيكوس لا يخيب أبداً في المباريات الكبيرة. لا أتذكر أي مباراة في ربع النهائي أو نصف النهائي خيب فيها الآمال"، مؤكداً أن البرازيلي هو أحد أكثر اللاعبين الذين يمكن الاعتماد عليهم في عالم كرة القدم.
التغلب على عوامل التشتيت الخارجية
ورغم أن فينيسيوس قد تورط أحيانًا في مشادات حادة داخل الملعب، إلا أن أنشيلوتي يرى أن هذه اللحظات هي حالات استثنائية نادرة. وأشار المدرب إلى حادثة محددة في إسبانيا حيث بدا الإحباط واضحًا على اللاعب، مما أدى إلى طرده بسبب دفعه لأحد اللاعبين، لكنه أصر على أن مثل هذه الانحرافات لا تؤثر سلبًا على أدائه العام في المباريات الأكثر أهمية. وأوضح المدرب: "ربما غضب فينيسيوس في فالنسيا وخرج من المباراة، لكنه لم يفعل ذلك أبدًا في المباريات المهمة".
التواضع الكامن وراء الموهبة
كما خصص أنشيلوتي بعض الوقت للإشادة بالجانب الإنساني للاعب رقم 7، مرفضا أي تصورات عن الغطرسة التي غالباً ما ترتبط بنجوم العصر الحديث. وقال المدرب: "فينيكوس برازيلي، ولديه شخصية البرازيلي. البرازيلي شخص مفعم بالبهجة ومتواضع للغاية. لم أجد حتى الآن شخصاً متكبراً لا في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ولا بين أي من البرازيليين الذين أعرفهم". واختتم تقييمه لشخصية الجناح بقوله: "فينيكوس متواضع، ومبهج، ويمتلك موهبة استثنائية".
التحضيرات لكأس العالم في البرازيل
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع أنشيلوتي أن يكون نجمه الأبرز أحد أبرز اللاعبين في صفوف البرازيل وهي تستعد لموسم صيفي حافل. وأكد المدرب قائلاً: "أنا مقتنع بأنه سيقدم أداءً رائعاً في كأس العالم إذا تم اختياره ضمن التشكيلة". وقد حددت المنتخب الوطني ثلاث مباريات ودية حاسمة لإنهاء الاستعدادات، حيث ستواجه فرنسا في 26 مارس، وكرواتيا في 1 أبريل، ومصر في 7 يونيو. وبعد هذه الاختبارات، ستبدأ البرازيل مشوارها في المجموعة C بمواجهة المغرب قبل أن تلتقي هايتي ثم اسكتلندا.
