كارلو أنشيلوتي يثق في عودة فينيسيوس جونيور إلى أفضل مستوياته، بينما يؤكد مدرب البرازيل أن نجم ريال مدريد «لا يخيب آمال أحد أبدًا»

في مقابلة مع راديو ماركا، أشاد كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، بشدة بفينيكوس جونيور. وأكد المدرب الإيطالي، الذي غادر ريال مدريد الصيف الماضي، أن شخصية المهاجم تتناسب تمامًا مع أكبر المسارح، مشيرًا إلى أن «هذا الجيل الجديد يحتاج إلى الوقت لبناء إرثه». وأشار أنشيلوتي إلى أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً قد اكتسب سمعة طيبة باعتباره لاعباً حاسماً في الفوز بالمباريات. وقال أنشيلوتي: "فينيكوس لا يخيب أبداً في المباريات الكبيرة. لا أتذكر أي مباراة في ربع النهائي أو نصف النهائي خيب فيها الآمال"، مؤكداً أن البرازيلي هو أحد أكثر اللاعبين الذين يمكن الاعتماد عليهم في عالم كرة القدم.