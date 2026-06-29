ورغم أن نجم سانتوس كان يقوم بالإحماء أمام جماهير هيوستن المتحمسة، فقد أُعيد إلى مقاعد البدلاء مع وصول المباراة إلى ذروتها.
كارلو أنشيلوتي: لهذا السبب تراجعت عن الدفع بنيمار أمام اليابان رغم اتفاقنا
أنشيلوتي يكشف عن خطته لإشراك نيمار
بينما كانت البرازيل تكافح من أجل تسجيل هدف في مرمى المنتخب الياباني الصامد خلال مباراة الدور الثاني من كأس العالم، كانت الأنظار كلها موجهة نحو نيمار. فقد أمضى المهاجم جزءًا كبيرًا من الشوط الثاني في الإحماء على خط التماس، مما دفع المشجعين إلى الاعتقاد بأن دخوله إلى الملعب كان وشيكًا. ومع ذلك، اختار أنشيلوتي عدم الاستعانة بنجمه الأساسي، وهو قرار تطرق إليه فور صافرة النهاية.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، اعترف المدرب الإيطالي بأنه كان قد حدد فترة زمنية محددة لدخول اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا إلى الملعب: "كنا ننتظر نيمار حتى الوقت الإضافي. تحدثت معه، وكان من المقرر أن يدخل في الدقيقة 60 أو 65. وقد تعادلنا في النتيجة، ولم أرغب في تغيير تشكيلة الفريق لأننا كنا نسيطر على المباراة".
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عودة مثيرة في هيوستن
وجد منتخب «السيليساو» نفسه في موقف صعب بعد شوط أول باهت جعله متأخراً في النتيجة أمام «الساموراي الأزرق». ومع ظهور اليابان منظمة وخطيرة في الهجمات المرتدة، تزايد الضغط على أنشيلوتي لإجراء تغيير. وفي النهاية، سجل كاسيميرو هدف التعادل في الدقيقة 56، مما أعاد الزخم لصالح العملاق الجنوب أمريكي.
وقد آتت المجازفة بإبقاء نيمار على مقاعد البدلاء ثمارها في النهاية بطريقة مذهلة. وبينما كان جمهور هيوستن يطالب بصوت عالٍ بظهور بطله، برز البديل الخارق جابرييل مارتينيلي ليكون بطل المباراة، حيث سجل هدفاً حاسماً في الدقيقة 96 لتجنب الحاجة إلى لعب 30 دقيقة إضافية.
أنشيلوتي يشيد بعمق تشكيلة الفريق
على الرغم من أن الفوز لم يكن سهلاً على الإطلاق، سارع أنشيلوتي إلى الإشادة بالتنوع والجودة المتوفرة لديه ضمن صفوف المنتخب البرازيلي. فقد سمح له عمق التشكيلة بالتعامل مع مباراة خروج المغلوب التي اتسمت بضغط شديد أمام منتخب اليابان الذي دأب على تقديم أداء يفوق إمكانياته على الساحة العالمية. ويحافظ هذا الفوز على مكانة البرازيل كمرشح رئيسي للفوز بالبطولة.
وأكد أنشيلوتي عقب المباراة: «لدينا خيارات عديدة، سواء على مقاعد البدلاء أو داخل الملعب. اليابان ليست فريقاً سهلاً. إنه منتخب منظم وشديد الحماس. وحقيقة أننا استحقينا الفوز بالغ الأهمية».
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التطلع إلى دور الـ16
وبعد خروج اليابان من البطولة، توجه البرازيل أنظارها الآن إلى المرحلة التالية من المنافسة، في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة يوم الأحد في نيوجيرسي. وقد ضمنت هذه الفوز تأهلها إلى دور الـ16، حيث ستواجه إما النرويج أو كوت ديفوار. ولا شك أن حالة نيمار ستظل الموضوع الرئيسي الذي يشغل الأحاديث مع اقتراب منتخب «السيلساو» من الوصول إلى النهائي.