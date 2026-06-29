كارلو أنشيلوتي: لهذا السبب تراجعت عن الدفع بنيمار أمام اليابان رغم اتفاقنا

بينما كانت البرازيل تكافح من أجل تسجيل هدف في مرمى المنتخب الياباني الصامد خلال مباراة الدور الثاني من كأس العالم، كانت الأنظار كلها موجهة نحو نيمار. فقد أمضى المهاجم جزءًا كبيرًا من الشوط الثاني في الإحماء على خط التماس، مما دفع المشجعين إلى الاعتقاد بأن دخوله إلى الملعب كان وشيكًا. ومع ذلك، اختار أنشيلوتي عدم الاستعانة بنجمه الأساسي، وهو قرار تطرق إليه فور صافرة النهاية.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، اعترف المدرب الإيطالي بأنه كان قد حدد فترة زمنية محددة لدخول اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا إلى الملعب: "كنا ننتظر نيمار حتى الوقت الإضافي. تحدثت معه، وكان من المقرر أن يدخل في الدقيقة 60 أو 65. وقد تعادلنا في النتيجة، ولم أرغب في تغيير تشكيلة الفريق لأننا كنا نسيطر على المباراة".



